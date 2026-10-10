Armina a ajuns la spital! Ce s-a întâmplat în Thailanda: ”Mi s-au încleștat mâinile și nu mai puteam să mă mișc”

Armina a ajuns la spital! Ce s-a întâmplat în Thailanda: ”Mi s-au încleștat mâinile și nu mai puteam să mă mișc”
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Participarea la Insula Iubirii s-a transformat într-o experiență extrem de dificilă pentru Armina. Concurenta a trecut prin clipe de cumpănă după ce a urmărit imaginile filmate cu soțul său, Marcel, în timpul experienței din Thailanda. Scenele în care acesta apare distrându-se și interacționând cu alte femei au afectat-o puternic pe tânără, care nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. Situația a devenit atât de delicată, încât a fost nevoie de intervenția echipei medicale, iar șatena a fost transportată la spital pentru o evaluare de specialitate.

Noul sezon al emisiunii Insula Iubirii continuă să scoată la iveală tensiuni și momente neașteptate în relațiile concurenților. Dacă unii participanți par să se bucure de libertatea oferită de experiența din Thailanda, pentru ceilalți parteneri imaginile urmărite la bonfire pot deveni adevărate încercări emoționale. În cazul cuplului format din Armina și Marcel, lucrurile au luat o turnură dificilă, iar reacția concurentei a arătat cât de mult a afectat-o ceea ce a văzut.

Armina a ajuns la spital!

Momentul care a afectat-o pe concurentă a venit atunci când a urmărit imaginile cu Marcel din timpul petrecerilor organizate pe insulă. Acesta a fost surprins într-o atmosferă relaxată, dansând și distrându-se alături de ceilalți participanți. Pentru Armina, însă, scenele respective au avut un impact emoțional puternic, mai ales în contextul în care își vedea partenerul într-un mediu în care tentațiile și apropierea de alte persoane fac parte din provocarea emisiunii.

Momentele dificile prin care a trecut Armina au culminat cu o stare intensă de agitație și suferință emoțională. Potrivit informațiilor prezentate, aceasta ar fi suferit un atac de panică, iar plânsul prelungit și starea generală de rău au determinat echipa să solicite ajutor medical.

Concurenta a fost transportată la spital, unde urma să fie evaluată de un medic. Astfel, experiența televizată a căpătat o dimensiune mult mai serioasă, iar atenția s-a mutat de la imaginile cu Marcel la starea de sănătate a soției sale.

Armina: Nu mai puteam de rău! Aveam stomacul varză. Simțeam că plesnesc. Mi-a băgat un medicament pe care nu l-a suportat corpul și mi s-au încleștat mâinile  și nu mai puteam să mă mișc. Transpiram foarte tare dintr-o dată.

Ispitele și concurentele nu au crezut-o pe Armina

În ciuda momentelor dificile prin care a trecut Armina, reacția sa a stârnit și suspiciuni în rândul ispitelor și al celorlalte concurente de la Insula Iubirii. Unele dintre acestea au pus sub semnul întrebării gravitatea stării sale, considerând că episoadele în care i se face rău ar putea fi amplificate pentru a evita anumite situații.

Cătălin: Acum nu știu cât e adevărat și cât e fals. Uneori pretinde că îi este rău, amețită. Doar de a nu sta în același loc.

Bianca: Să ajungi așa la spital, clar e ceva neînregulă, cred că este suferința prea mare.

Prințesa: Nu e coerentă cu ceea ce spune. Ba spune că doarme 9 ore, ba că nu doarme. Ultimele două zile când a văzut pozele, i-a dat-o… că e pe pierdere și trebuie să fac ceva să nu îl pierd pe „sunset”.

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Cum au arătat Armina și Marcel Andrei în ziua cununiei civile. Cei doi concurenți de la Insula Iubirii s-au căsătorit după un an de relație

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