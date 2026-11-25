Marco, concurentul de la Insula Iubirii, continuă să fie subiectul discuțiilor din mediul online, chiar și după încheierea experienței din Thailanda. Relația pe care a avut-o cu Bianca a fost intens comentată de telespectatori, mai ales după momentele în care acesta a fost surprins apropiindu-se de Gabriella și, în cele din urmă, a călcat strâmb în relația cu partenera sa. Acum, numele lui Marco revine în atenția urmăritorilor, după ce o internaută a lăsat un comentariu neașteptat la una dintre postările sale.

Deși imaginile de la Insula Iubirii au făcut deja înconjurul internetului, se pare că povestea fostului concurent continuă să stârnească reacții puternice. Marco este activ pe rețelele de socializare, unde publică diferite momente din viața sa, însă nu toate mesajele pe care le primește sunt unele de apreciere. Dimpotrivă, o urmăritoare a ales să facă o analiză a comportamentului său, pornind de la presupuse experiențe din copilărie și de la relația pe care acesta ar fi avut-o cu familia.

Ce comentariu a primit Marco de la o urmăritoare

În secțiunea de comentarii a unei postări, o utilizatoare a venit cu o perspectivă diferită asupra comportamentului lui Marco și a făcut referire la trecutul acestuia. Femeia susține că fostul concurent ar fi trecut printr-o experiență dificilă în copilărie, după ce mama lui ar fi părăsit căminul conjugal, lăsându-l în grija tatălui. Potrivit explicațiilor oferite de aceasta, Marco ar fi rămas cu o traumă de abandon care, în opinia ei, s-ar reflecta inclusiv în modul în care se raportează la femeile din viața sa.

Mai mult decât atât, urmăritoarea a făcut o paralelă între presupusa poveste de familie a lui Marco și situația Biancăi. Aceasta a susținut că și fosta parteneră a concurentului ar fi avut parte de o copilărie complicată, părinții ei plecând din România și lăsând-o în grija rudelor. Tot în comentariul respectiv, femeia a afirmat că Bianca ar fi ajuns ulterior în Italia la vârsta de 16 ani.

Internauta consideră că experiențele dificile din trecut ar putea explica anumite comportamente din relația celor doi. În interpretarea sa, Marco ar fi văzut în Bianca o persoană diferită de mama lui și ar fi încercat să găsească în relația cu aceasta o formă de siguranță emoțională. Comentariul merge chiar mai departe și sugerează că tocmai aceste experiențe ar putea sta la baza unor reacții pe care fostul concurent le-ar fi avut în relația cu Bianca.

„Pe scurt: Marco urăște toate femeile care fac lucruri pentru ele și binele lor. Marco a fost părăsit de mama, care a ales să plece de lângă tatăl lui și să își refacă viața, lăsându-l pe Marco cu tatăl. Cam asta e problema lui… de aceea o și umilește pe Bianca în ultimul hal… pentru că vrea să vadă că ea e diferită de mama lui și nu pleacă. Pe Marco și Bianca îi leagă puternic trauma de abandon. Părinții Biancăi au plecat din România și au lăsat-o în grija rudelor… Au luat-o cu ei în Italia când ea avea 16 ani. Cam asta e situația lor”, a transmis internauta.

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