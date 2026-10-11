A „lovit-o karma” pe Armina după ce ea și Marcel Andrei au părăsit Insula Iubirii? „Ce am făcut eu în emisiunea aia greșit?”

După ce la Insula Iubirii ar fi afișat o atitudine de divă, de parcă nu oricine merită să stea la aceeași masă cu ea, Armina Andrei s-a trezit cu o porție zdravănă de critici din partea tuturor, dar mai ales a fetelor cu care a împărțit pentru 11 zile vila din Thailanda. Iar acum, surpriză: se întreabă cu ce a greșit! Să fie de la faptul că a jignit ispitele, numindu-le „scroafe”, că s-a lăudat că a stat la masă cu Philipp Plein, nu cu „muritorii de rând”, sau de la faptul că n-a prea comunicat cu nimeni din vilă?

În Thailanda, Armina n-a reușit să câștige prea multe simpatii. Atitudinea pe care a afișat-o față de concurente și de ispitele masculine a stârnit antipatii, iar refuzul de a participa la petreceri nu a ajutat-o nici el să se apropie de ceilalți. În loc să intre în atmosfera grupului, soția lui Marcel a lăsat impresia că nu prea are chef de compania celor din jur și, spre deosebire de soțul ei, Armina nu a reușit să formeze conexiuni cu cei de la Insula Iubirii.

Armina nu înțelege de ce primește mult hate

Dar cireașa de pe tort a fost povestea cu Philipp Plein! Armina s-a lăudat că a stat la masă cu celebrul designer, într-un context în care atitudinea ei a fost percepută ca una de superioritate. Adică, dacă ai împărțit masa cu un nume mare, gata, restul lumii trebuie să stea la coadă ca să-ți intre în grații?

Publicul a văzut ce a văzut, și-a format propriile păreri, iar acum Armina pare șocată că nu toată lumea o aplaudă. După ediția în care cei doi au părăsit emisiunea, comentariile și comparațiile au explodat. Marcel a avut parte de o ieșire cu muzică, dans, aplauze și „râuri” de lacrimi, în timp ce plecarea Arminei a fost percepută de unii telespectatori drept mult mai rece și lipsită de aceeași emoție.

„Cât de trist să pleci așa și să nu-i pară rău nimănui. Trist, frate, vrei să te mint?”, a subliniat Narcis Bujor, în momentul plecării Arminei din vila fetelor. „Un pic, mie îmi pare rău pentru că…”, a mărturisit ispita Vlad Calomfir. „Băi, și mie, că, într-un fel, o înțeleg”, a replicat Alberto Grecu.

Armina a aflat că Bianca și Claudia nu o plac

Iar internetul nu a ratat ocazia să întoarcă imaginile pe toate părțile! Diferența dintre cele două momente a alimentat discuțiile despre felul în care au fost percepuți cei doi în Thailanda. Dacă Marcel a primit reacții emoționante, Armina s-a trezit în mijlocul criticilor.

Și uite așa, după ce experiența s-a încheiat, adevărata surpriză a venit din partea publicului. Pentru că una e să crezi că ai făcut impresie bună și alta e să descoperi că oamenii au plecat cu o cu totul altă imagine despre tine.

Lucru pe care Armina l-a descoperit abia aseară, când a văzut cu ochii ei testimonialele Biancăi Ghiurcă și Claudiei Ion, concurente care nu s-au arătat deloc afectate de plecarea ei. Ba mai mult, „Principesa” a fugit în camera ei și a început să plângă în momentul în care a văzut că Armina pleacă din vilă în locul ei.

Armina nu înțelege de ce primește mult hate

Armina nu a renunțat la postura de victimă nici după ce a părăsit Insula Iubirii! În timp ce publicul și concurentele au taxat-o pentru atitudinea din emisiune, soția lui Marcel s-a declarat uimită și s-a întrebat ce le-a făcut, de fapt.

„Mie nu-mi vine să cred ce femei rele și câtă lume rea. De ce? Ce am făcut eu în emisiunea aia greșit? Ce am făcut? Ok, primele zile, ne-am luat la harță, dar după aceea cu ce am greșit eu în emisiunea aia? Mi-am văzut de treabă, nu am deranjat pe nimeni”, a mai spus Armina.

Același lucru l-a pățit și Marcel, care a povestit în 2024 că și el a primit un val de critici după sezonul 8 și că nu a înțeles de unde pornește totul. Acesta este motivul pentru care a sunat-o pe Maria Covasa, de fapt, ca să afle dacă știe ce se întâmplă.

„Când am spus că eu sunt mai diferit decât ceilalți, am luat hate, un milion de comentarii pe Facebook, toți mi-au dat-o la fileu. Și am demonstrat că am fost cu totul altceva față de ei”, spunea Maluma în urmă cu 2 ani – VEZI AICI mai multe detalii.

Acesta este gestul care a deranjat-o pe Armina, cu care ispita masculină din sezonul 8 era deja într-o relație, și a determinat-o să-l „subestimeze” pe Maluma și să-i mai „stingă din flacără”. Să fie oare o coincidență acest val de hate primit acum de șatenă sau un fel de „revanșă” din partea karmei? Căci, după cum se vede, cei doi au în comun un lucru: și-au luat fiecare „porția” de comentarii negative după terminarea experienței de la Insula Iubirii, doar că în sezoane diferite.

Când fac Armina și Marcel nunta

Și, ca tacâmul să fie complet, cei doi au în plan și nunta! Armina și Marcel sunt cununați civil de mai bine de un an și jumătate, iar ceremonia religioasă și evenimentul ar urma să aibă loc în noiembrie, nu în decembrie, cum a mărturisit Maluma în cadrul ultimei ediții în care a apărut la Insula Iubirii.

Într-un live pe TikTok, Armina a confirmat luna în care va avea loc nunta, dar a evitat să dezvăluie pe cine vor invita dintre foștii colegi de la Insula Iubirii.

„Când faci nunta? În noiembrie (…) Secret, nu pot să vă spun, că încă nu s-a terminat emisiunea (n.r. pe cine vor invita la nuntă de la Insula Iubirii). Pentru mine s-a terminat și pentru Marcel, dar pentru restul…”, a transmis Armina, pe TikTok.

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