De ce s-a „prefăcut” Armina că s-a îmbolnăvit la Insula Iubirii. Momentul care a pus-o pe gânduri: „A vrut să taie răul de la rădăcină”

Armina a dat bir cu fugiții de la Insula Iubirii pe motiv că i s-a făcut rău, dar Frankie nu a înghițit povestea cu una, cu două! În timp ce soția lui Marcel susține că starea de sănătate a pus-o la pământ și că nu mai rezistă nicio clipă fără bărbatul ei, ispita are o cu totul altă versiune. Și nu, nu e una care să-i facă obrazul să se înroșească de mândrie!

Frankie bănuiește că Armina a simțit că Marcel începe să se deschidă în preajma ei și a apăsat butonul de panică înainte ca lucrurile să scape de sub control. Adică, înainte să prindă Maluma prea mult curaj, s-a tras cortina?! Cel puțin asta sugerează declarația care a încins spiritele!

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Frankie n-a înghițit povestea cu starea de rău pe nemestecate și a spus ce crede despre retragerea Arminei. În ochii ispitei, momentul plecării ridică niște întrebări serioase: oare concurenta a simțit că Marcel începe să se apropie prea mult de Frankie și a preferat să oprească filmul înainte de scena următoare?

Iar Frankie nu s-a oprit la atât! A pus pe masă și verdictul ei despre relația celor doi, susținând că Armina scoate la suprafață ce e mai rău din Marcel. Practic, ispita consideră că Maluma ar merita o parteneră care să-l facă să strălucească, nu una lângă care să-și arate latura mai puțin plăcută.

„Cred că Armina a simțit că el se deschide și a vrut să taie răul de la rădăcină înainte să îl lase să se dezvolte, prefăcându-se că îi e rău, ca să îl scoată pe Maluma din emisiune. Sper, totuși, ca Marcel să-și găsească o femeie care să-l iubească așa cum este el și să scoată tot ce este mai bun din el la suprafață, nu tot ce este mai rău. Armina cred că scoate ce e mai rău din el la suprafață”, a mărturisit Frankie în timpul testimonialului de sâmbătă.

Nici colegele nu o cred

Suspiciunile nu se opresc la Frankie! Nici Bianca Iotu și Claudia Ion nu s-au arătat convinse de explicațiile Arminei.

Bianca Iotu: Bă, dar chestia asta cu… Ai dormit 12 ore ieri, doar ce ai zis la alegerile de date că ai dormit 11 ore… Claudia Ion: Dar e obosită. Bianca Iotu: Mănânci în fiecare zi. Ieri, la alegerea de date, a zis că a dormit 11 ore. Cu altă zi înainte, la fel, s-a lăudat că s-a culcat devreme și că a dormit 8-9 ore.

Cu puțin timp înainte de confruntare, Armina a plecat de pe plajă și a spus că i s-a făcut rău. Întrebată ce a pățit, concurenta a invocat atacurile de panică. Din acel moment, starea ei a devenit unul dintre subiectele care au alimentat discuțiile despre plecarea din emisiune.

Armina Andrei: Mi-e foarte rău. Reporter: Ți-e rău, de ce? Armina Andrei: Am avut niște atacuri de panică.

La bonfire, soția lui Maluma a explicat că nu se poate adapta, că se simte epuizată și că distanța de Marcel o apasă mai tare decât s-ar fi așteptat.

„Nu sunt bine, mi-e foarte rău. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, nu mă integrez deloc. Am încercat să mă integrez și nu pot. Sunt foarte copleșită, sunt extenuată (…) Recent am avut și un atac de panică. Nu îmi găsesc locul deloc (…) Băieții sunt ok, am încercat să comunic cu fiecare, dar nu am ce să comunic, prefer să dorm singură. Simt că îmi stric sănătatea aici, sunt atât încărcată din toate punctele, nu reușesc să stau fără Marcel aici. Nu am crezut că este așa de greu (…) Stau în cameră, nu pot să dorm, mă culc la cinci dimineața, am atacuri de panică (…) Simt că o iau razna în casă (…) Eu nu pot sta fără Marcel, el știu că se adaptează în situații de genul”, a spus Armina Andrei, la bonfire.

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