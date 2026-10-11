Armina, prima reacție după eliminarea de la Insula Iubirii 2026: ”Eu și Marcel am ales să plecăm pentru că….”

Armina, prima reacție după eliminarea de la Insula Iubirii 2026: ”Eu și Marcel am ales să plecăm pentru că....”
Ce mesaj a transmis Armina / Sursa foto: Social media
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Marcel și Armina au părăsit Insula Iubirii după numai 11 zile petrecute în Thailanda, iar la scurt timp de la eliminare, soția concurentului a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Cei doi au venit în sezonul 10 al emisiunii pentru a-și testa relația, însă experiența s-a încheiat mai devreme decât se așteptau. 

Cunoscut drept „Maluma de România”, Marcel avea deja notorietate după ce a mers în Thailanda pentru a participa la emisiune în rolul de ispită. De această dată, el a revenit în format alături de Armina, femeia cu care este căsătorit civil și alături de care urmează să organizeze nunta în luna decembrie. Decizia de a-și pune relația la încercare a atras atenția publicului încă de la început, iar comportamentul lor a stârnit numeroase comentarii din partea telespectatorilor.

După primele zile, cei doi au părut să adopte atitudini diferite. Concurenta a preferat să păstreze distanța față de ispitele masculine și să nu se apropie prea mult de cei din jur, în timp ce Marcel a devenit tot mai prezent în viața grupului. Acesta a început să interacționeze cu ispitele, să participe la activități și să se distreze. În același timp, atitudinea Arminei a atras și antipatii din partea unora dintre colegele sale.

Situația s-a schimbat după ce Armina a ajuns la spital. Ulterior, Radu Vâlcan i-a chemat pe cei doi la ceremonia focului, unde s-a decis eliminarea lor din competiție, după numai 11 zile de la sosirea în Thailanda. Problemele invocate de concurentă au contribuit la încheierea prematură a experienței.

Sursa foto: Social media

Ce mesaj a publicat Armina după plecarea din Thailanda

După întoarcerea acasă, Armina a transmis că perioada petrecută departe de soțul ei a fost dificilă și că relația lor contează mai mult decât continuarea emisiunii. Aceasta a explicat că decizia de a pleca împreună nu înseamnă că au eșuat în testarea iubirii, ci că au ales să pună relația pe primul loc.

Mesajul publicat de soția lui Marcel a fost unul încărcat de emoție, în care a vorbit despre dorul de partenerul său și despre importanța de a rămâne împreună în momentele dificile.

„Am plecat de la Insula Iubirii nu pentru că am pierdut testul iubirii, ci pentru că mi-am dat seama că nicio ispită, nicio experiență și nicio provocare nu valorează mai mult decât omul pe care îl iubesc. Eu și Marcel am ales să plecăm împreună, pentru că iubirea noastră a fost mai puternică decât distanța, iar eu n-am putut să-mi imaginez nicio clipă viața acolo fără el lângă mine. Uneori, cea mai mare dovadă de iubire nu e să reziști până la final, ci să alegi omul tău, indiferent de orice.”, a scris Armina pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: A „lovit-o karma” pe Armina după ce ea și Marcel Andrei au părăsit Insula Iubirii? „Ce am făcut eu în emisiunea aia greșit?”

Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii

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