Influencer de fitness, mort după un accident de motocicletă. Andrei Bordeianu, devastat: ”Eu am trăit, alții n-au șansa asta”

Andrei Bordeianu, devastat după moartea influencerului Liam Fitzgerald/ sursă foto: social media
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Liam Fitzgerald, un celebru influencer de fitness, a murit în urma rănilor suferite într-un accident de motocicletă, a declarat iubita sa într-o postare pe rețelele sociale. Sportivul avea doar 29 de ani. 

Accidentul de motocicletă a avut loc în dimineața zilei de vineri, 30 octombrie, spre sâmbătă, în jurul orei două dimineața. În mesajul distribuit pe o rețea de socializare, iubita influencerului a precizat că în urma impactului acesta a suferit leziuni grave și că în ciuda eforturilor celor care au încercat cu disperare să-l salveze, nu au reușit să-l readucă la viață. Influencerul din Miami activa și ca antrenor de fitness, oferind sesiuni de antrenament individuale pe social media.

Liam Fitzgerald, un celebru influencer de fitness, a murit în urma rănilor suferite într-un accident de motocicletă/ sursă foto: social media

„Cu inima îndurerată vă împărtășesc vestea devastatoare că Liam a decedat în urma unui accident de motocicletă pe 30 octombrie, în jurul orei 2 dimineața. Nu există cuvinte care să descrie durerea provocată de această pierdere. Este un moment incredibil de dificil și sfâșietor pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit.

Vă rugăm să-i țineți în gândurile și rugăciunile voastre pe familia lui Liam, pe cei dragi și pe toți cei apropiați lui Vă rugăm să ne acordați îngăduință, iubire și intimitate în timp ce trec prin această pierdere de neimaginat. Odihnește-te în pace, Liam. Te iubim atât de mult.”, a spus Jamie Lynrin, iubita influencerului.

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Andrei Bordeianu: „Mi-au dat lacrimile”

Moartea prematură a influencerului din America l-a impresionat profund pe Andrei Bordeaianu (29 de ani), campionul național și internațional la culturism, mai ales că și el a trecut printr-un accident grav de motocicletă. Din fericire, sportivul român a supraviețuit.

Influencerul Andrei Bordeianu/ sursă foto: Instagram

Incidentul a avut loc în luna august în București, când a ajuns în stare gravă la spital și a suferit multiple operații complicate. Într-un mesaj publicat pe Instagram, în care abia își mai stăpânește lacrimile, el a transmis un mesaj plin de recunoștință, mărturisind că el a avut norocul de a primi o a doua șansă la viață.

„Încă un influencer de fitness a murit într-un un accident pe motor. Mi-au dat lacrimile pentru că mi-am dat seama cât de mult valorează viața mea și cât de mult m-a iubit Dumnezeu. Eu am trăit din treaba asta, dar alții nu o au. Mi se pare șocant. din păcate e riscant pe două roți. Motociletă cum am avut și eu, dar uite, poate să fie un caz în care a fost nevinovat. Eu am fost 100% nevinovat. Viteza cu care mă deplasam era de 50 km/h. Aveți grijă cum conduceți”, a fost mesajul lui Andrei.

Fost inginer, Andrei a devenit cunoscut în mediul online ca influencer fitness, promovând activ sportul și un stil de viață sănătos și echilibrat. Acesta este campion național și campion absolut al României, având în palmares locurile 2 și 3 la Campionatele Balcanice, precum și locul 4 la Campionatele Mondiale și Europene. Înainte de a practica fitness-ul și culturismul, Andrei a fost baschetbalist timp de 8 ani și a făcut parte din selecționata All Stars București.

Andrei Bordeianu, primele declarații după accidentul suferit! Care este stare influencerului: „Nu e ușor, dar am credință”

Video exclusiv | Momentul accidentului lui Andrei Bordeianu! Avem imaginile care surprind tot ce s-a întâmplat

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