Mira a încălcat contractul și l-a ”pulverizat” pe Jaguarul: ”Știa el ce îl așteaptă acasă”

Mira a publicat un mesaj neașteptat după experiența trăită la Insula Iubirii, iar unele dintre detaliile oferite de fosta concurentă au atras atenția. Aceasta a vorbit despre apropierea de George, cunoscut drept Jaguarul, dar și despre comportamentul ispitei, lăsând să se înțeleagă că lucrurile dintre ei nu au fost chiar așa cum păreau.

Mira și Ian au ajuns în Thailanda la zece zile după începerea testului fidelității, însă nu au avut nevoie de prea mult timp pentru a se apropia de ispite. În timp ce Mira a petrecut momente intense alături de Jaguarul, Ian s-a apropiat de Andreea Homescu.

Ce a spus Mira despre Jaguarul

Recent, Mira a publicat pe rețelele sociale un mesaj de adio în care a rememorat experiența din emisiune și emoțiile trăite alături de ceilalți participanți, mai ales despre seara încare au fost în Puket în club și s-au distrat pe cinste. Postarea a atras atenția și prin referirile la George, despre care a lăsat de înțeles că nu ar fi fost complet sincer în privința sentimentelor sale.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Mira Corbu (@itsmiraababe)

Concurenta a explicat că este recunoscătoare pentru felul în care s-a simțit în preajma lui, însă a făcut și o remarcă referitoare la declarațiile acestuia din testimoniale. Potrivit mesajului său, Jaguarul ar fi încercat să transmită că nu simțea nimic deosebit, deși comportamentul său din timpul interacțiunilor putea sugera contrariul.

Momentul publicării mesajului este cu atât mai interesant cu cât Antena 1 a lansat un trailer în care Radu Vâlcan anunță că un cuplu va părăsi emisiunea. Fără a aștepta difuzarea episodului de sâmbătă, Mira a publicat acest mesaj, care poate fi interpretată drept un indiciu despre încheierea experienței sale în Thailanda.

„Doamne, dar ce a fost în noaptea aceea!!! Și ce emoții am simțit! Nu voi uita niciodată ce am trăit în mine în seara aceea, niciodată. Ca la @insulaiubirii_oficial nicăieri altundeva, vă promit.

Și vai, câte am mai trăit! Momente în care ne spuneam poate o vorbă simplă, o privire… Atât de intensă a fost această experiență, că nu vă pot exprima în cuvinte cât îmi vor lipsi diminețile prinse unii cu alții… nenumărate discuții, glume, chiar și lacrimile, nodul acela în gât și senzația de ireal, dar care te atinge. Totul se întâmplă și nu îți dai seama atunci cât de mult vor însemna momentele acelea mai târziu.”, a scris Mira pe rețelele de socializare.

În plus, mesajul Mirei readuce în atenție faptul că Jaguarul are o iubită în afara emisiunii. Acest detaliu explică de ce apropierea dintre el și concurenta nu a evoluat mai departe, în ciuda momentelor intense petrecute împreună în Thailanda.

Tânăra a lăsat să se înțeleagă că George nu ar fi fost complet sincer în privința sentimentelor sale, în special în declarațiile făcute în testimoniale.

„Știu, știu, niciodată nu se vor întoarce înapoi, dar în mintea mea, cu siguranță, se vor derula mulți ani de acum încolo. Nu-mi pare rău de nimic fiindcă numai eu știu cât mi-a lipsit să mă simt așa..văzută, înțeleasă, iubită, importantă. Eu sunt recunoscătoare pentru momentele în care George m-a făcut să mă simt cum uitasem de mult timp, așa că nu, nu mă deranjează ca și-a făcut rolul de ispită mai ales că el vorbea la testimoniale ca și cum el nu ar simții total nimic doar fiindcă știa ce-l așteaptă acasă”, a încheiat concurenta de la Insula Iubirii.

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