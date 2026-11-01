Mira a încălcat contractul și l-a ”pulverizat” pe Jaguarul: ”Știa el ce îl așteaptă acasă”

Mira a încălcat contractul și l-a ”pulverizat” pe Jaguarul: ”Știa el ce îl așteaptă acasă”
Galerie Foto 8
Ce a spus Mira despre Jaguarul / sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mira a publicat un mesaj neașteptat după experiența trăită la Insula Iubirii, iar unele dintre detaliile oferite de fosta concurentă au atras atenția. Aceasta a vorbit despre apropierea de George, cunoscut drept Jaguarul, dar și despre comportamentul ispitei, lăsând să se înțeleagă că lucrurile dintre ei nu au fost chiar așa cum păreau.

Mira și Ian au ajuns în Thailanda la zece zile după începerea testului fidelității, însă nu au avut nevoie de prea mult timp pentru a se apropia de ispite. În timp ce Mira a petrecut momente intense alături de Jaguarul, Ian s-a apropiat de Andreea Homescu.

Ce a spus Mira despre Jaguarul

Recent, Mira a publicat pe rețelele sociale un mesaj de adio în care a rememorat experiența din emisiune și emoțiile trăite alături de ceilalți participanți, mai ales despre seara încare au fost în Puket în club și s-au distrat pe cinste. Postarea a atras atenția și prin referirile la George, despre care a lăsat de înțeles că nu ar fi fost complet sincer în privința sentimentelor sale.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Mira Corbu (@itsmiraababe)

Concurenta a explicat că este recunoscătoare pentru felul în care s-a simțit în preajma lui, însă a făcut și o remarcă referitoare la declarațiile acestuia din testimoniale. Potrivit mesajului său, Jaguarul ar fi încercat să transmită că nu simțea nimic deosebit, deși comportamentul său din timpul interacțiunilor putea sugera contrariul.

Momentul publicării mesajului este cu atât mai interesant cu cât Antena 1 a lansat un trailer în care Radu Vâlcan anunță că un cuplu va părăsi emisiunea. Fără a aștepta difuzarea episodului de sâmbătă, Mira a publicat acest mesaj, care poate fi interpretată drept un indiciu despre încheierea experienței sale în Thailanda.

„Doamne, dar ce a fost în noaptea aceea!!!  Și ce emoții am simțit! Nu voi uita niciodată ce am trăit în mine în seara aceea, niciodată. Ca la @insulaiubirii_oficial nicăieri altundeva, vă promit.
Și vai, câte am mai trăit! Momente în care ne spuneam poate o vorbă simplă, o privire… Atât de intensă a fost această experiență, că nu vă pot exprima în cuvinte cât îmi vor lipsi diminețile prinse unii cu alții… nenumărate discuții, glume, chiar și lacrimile, nodul acela în gât și senzația de ireal, dar care te atinge. Totul se întâmplă și nu îți dai seama atunci cât de mult vor însemna momentele acelea mai târziu.”, a scris Mira pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Antena 1

În plus, mesajul Mirei readuce în atenție faptul că Jaguarul are o iubită în afara emisiunii. Acest detaliu explică de ce apropierea dintre el și concurenta nu a evoluat mai departe, în ciuda momentelor intense petrecute împreună în Thailanda.

Tânăra a lăsat să se înțeleagă că George nu ar fi fost complet sincer în privința sentimentelor sale, în special în declarațiile făcute în testimoniale.

„Știu, știu, niciodată nu se vor întoarce înapoi, dar în mintea mea, cu siguranță, se vor derula mulți ani de acum încolo. Nu-mi pare rău de nimic fiindcă numai eu știu cât mi-a lipsit să mă simt așa..văzută, înțeleasă, iubită, importantă. Eu sunt recunoscătoare pentru momentele în care George m-a făcut să mă simt cum uitasem de mult timp, așa că nu, nu mă deranjează ca și-a făcut rolul de ispită mai ales că el vorbea la testimoniale ca și cum el nu ar simții total nimic doar fiindcă știa ce-l așteaptă acasă”, a încheiat concurenta de la Insula Iubirii.

CITEȘTE ȘI: Lacrimi și dezamăgire la Insula Iubirii! Mira a auzit cuvintele lui Ian și a reacționat imediat

Refuzat de 6 ispite, Ian vine cu dezvăluiri jignitoare : ”S-au îmbătat, s-a făcut pardaf”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Dovada că era întreținut de Bianca! Ce salariu mic are Remi Dobre. Bibi a făcut totul public: Câți lei câștigă lunar
Dovada că era întreținut de Bianca! Ce salariu mic are Remi Dobre. Bibi a făcut totul public: Câți lei câștigă lunar
„Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!!” Cum arată, de fapt, „palatul” în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
„Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!!” Cum arată, de fapt, „palatul” în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Prințul Marco și Gabriella și-au dat întâlnire după Insula iubirii. Cum au planificat totul: ”Te vreau doar pentru mine”
Prințul Marco și Gabriella și-au dat întâlnire după Insula iubirii. Cum au planificat totul: ”Te vreau doar pentru mine”
Ispita pe care a pus ochii Marcel la Insula iubirii o ”distruge” pe Armina: ”Ai mințit că ești gravidă”
Ispita pe care a pus ochii Marcel la Insula iubirii o ”distruge” pe Armina: ”Ai mințit că ești gravidă”
Prințul Marco a ieșit la date cu Gabriella, dar s-a gândit numai la Bianca. Declarația care spune totul: „Până la sfârșit”
Prințul Marco a ieșit la date cu Gabriella, dar s-a gândit numai la Bianca. Declarația care spune totul: „Până la sfârșit”
Banii nu aduc fericirea? Surpriza unui studiu: tinerii sunt cei mai nemulțumiți de propria viață!
Mediafax
Banii nu aduc fericirea? Surpriza unui studiu: tinerii sunt cei mai nemulțumiți de propria viață!
Urmașii lui Mihai Șora se luptă pentru moștenire cu văduva filozofului. Ce scrie în „testamentul final”, care aruncă în aer disputa pentru avere
Gandul.ro
Urmașii lui Mihai Șora se luptă pentru moștenire cu văduva filozofului. Ce scrie în „testamentul final”, care aruncă în aer disputa pentru avere
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii
Adevarul
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
De la fluturi în stomac la inima frântă: cum reacționează corpul la iubire și pierdere
Mediafax
De la fluturi în stomac la inima frântă: cum reacționează corpul la iubire și pierdere
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Prosport.ro
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
Click.ro
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
Digi 24
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
go4it.ro
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Urmașii lui Mihai Șora se luptă pentru moștenire cu văduva filozofului. Ce scrie în „testamentul final”, care aruncă în aer disputa pentru avere
Gandul.ro
Urmașii lui Mihai Șora se luptă pentru moștenire cu văduva filozofului. Ce scrie în „testamentul final”, care aruncă în aer disputa pentru avere
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.