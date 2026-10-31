Refuzat de 6 ispite, Ian vine cu dezvăluiri jignitoare : ”S-au îmbătat, s-a făcut pardaf”

Ian a fost refuzat de șase ispite de la „Insula Iubirii”, iar acum vine cu declarații neașteptate despre ceea ce s-a întâmplat în casa băieților de pe insulă. Concurentul s-a apropiat încă din primele zile de Andreea Homescu și a încercat să o facă geloasă, însă planul său nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit. După ce mai multe fete au refuzat să iasă cu el la date, acesta a decis să vorbească despre experiența trăită în emisiune.

După ediția difuzată aseară, Ian a revenit cu explicații pe TikTok și s-a arătat nemulțumit de motivele invocate de ispite. Acesta a contestat ideea că apropierea dintre el și Andreea Homescu nu ar justifica refuzurile și le-a criticat pe cele care nu au acceptat invitația la întâlnire.

Ce a dezvăluit Ian despre ispitele feminine

Concurentul a considerat că unele fete nu și-au înțeles rolul în emisiune și susține că acestea ar fi trebuit să încerce să testeze relațiile participanților, în loc să refuze întâlnirile din motive personale. Totodată, în timpul dezvăluirilor a avut și o melodie în fundal cu „subînțeles” pentru domnișoare, unde erau cuvinte explicite.

„Referitor la ce s-a întâmplat la Insula Iubirii că am fost refuzat de șase fete sub pretextul că eu cu Andreea am avea o conexiune. Despre ce conexiune vorbim? Despre conexiunea când se lăsa seara și apăreau sticlele pe masă? Nu știu despre ce conexiune vorbeau fetele, ispitele, da bine, fetele, că nu poți să le spui ispite. Nu poți să le numești ispite pe unele dintre ele. Au încurcat „Casa Iubirii” și „Puterea Dragostei” cu „Insula Iubirii”. Ați venit aici ca ispite, nu ca și concurente. Nu ați venit aici să vă găsiți iubirea, nu să vă dați cu părerea că în viața reală nu ați fi ieșit cu cineva la date. Credeți că eu ieșeam cu voi la date în viața reală după cum v-am cunoscut acolo? Fiți serioase și asumate și făceți-vă rolul de ispită data viitoare.”, a spus Ian pe Tiktok.

Mai mult, Ian a vorbit despre momentele petrecute în vila băieților. A povestit că unele ispite au consumat alcool alături de el, iar apoi au refuzat să iasă cu el la date. Acesta a pus sub semnul întrebării comportamentul lor și a afirmat că nu înțelege de ce au ales să îl respingă, în condițiile în care petrecuseră timp împreună.

Ian consideră că refuzurile nu l-au făcut pe el de râs, ci au afectat imaginea ispitelor. Acestea ar trebui să își asume rolul pentru care au venit în emisiune și să încerce să îi ispitească pe concurenți, fără să lase simpatiile personale să le influențeze deciziile.

„(…) Până nu se mai țineau pe picioare. Se țineau de mine ca să nu cadă. Când turnai pe gât cu Ian… cum puteți să petreceți timp cu un om? Să aveți timp de calitate cu un om și apoi să încerci să-l umilești? De ce te-ai distra cu un om de care îți este silă? Dacă ele sunt plătite pentru asta, nu cred că le-a plătit nimeni să stea să bea cu mine și să se îmbete să facă pardaf. Și dacă ele sunt plătite pentru astea, de ce la date au refuzat? Culmea, că la date nu se întâmpla ce se întâmpla în casă. Adică la date era apă de ploaie față de ce se întâmpla în casă. Păi ca să mă facă de râs, de ce m-au făcut de râs? Nu m-au făcut cu nimic de râs. S-au făcut de râs ele fiindcă au refuzat un date. Au refuzat să poată să-și arate abilitatea de a fi ispită. Păi, dar nu era treaba lor să mă placă. Ispitele nu sunt acolo ca să te placă. Ispitele sunt acolo ca să te ispitească. Iar dacă eu eram atât de ușor de ispitit, cum se zicea…”, a spus Ian pe Tiktok.

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