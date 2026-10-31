De ce nu își sărbătorește Giulia Anghelescu ziua de naștere? Ce se ascunde în spatele deciziei artistei?

De ce nu își sărbătorește Giulia Anghelescu ziua de naștere? Ce se ascunde în spatele deciziei artistei?
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După o perioadă marcată de o pierdere dureroasă, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, încearcă să-și regăsească echilibrul. Moartea tatălui lui Vlad a venit ca o lovitură pentru întreaga familie, însă artista își continuă activitățile profesionale și se bucură de timpul petrecut alături de copii. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Giulia ne-a povestit cum arată prezentul pentru cei dragi și ce planuri au pentru perioada următoare.

Dispariția lui Florin Huidu a lăsat un gol imens în sufletele fiilor săi, Vlad și Șerban, care au ales să-și exprime public durerea prin mesaje emoționante. Soțul Giuliei a rememorat inclusiv ultima conversație telefonică purtată cu tatăl său, fără să știe că acelea aveau să fie ultimele lor cuvinte. În acele clipe, artista i-a fost aproape și l-a susținut pe partenerul său.

„Am decorat deja de Halloween împreună cu copiii”

Pe plan personal, Giulia are și un motiv de bucurie: pe 7 noiembrie împlinește 42 de ani. Chiar dacă aniversarea bate la ușă, cântăreața nu și-a pregătit o petrecere, iar programul este deja stabilit în funcție de competițiile copiilor și de deplasarea la Istanbul.

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Giulia are și un motiv de bucurie: pe 7 noiembrie împlinește 42 de ani

Giulia Anghelescu: Ce să facem noi? Suntem bine! Suntem implicați în o grămadă de proiecte care vor vedea lumina zilei în viitorul apropiat, mai exact în luna noiembrie. Am decorat deja de Halloween împreună cu copiii. Nu sărbătorim neapărat Halloween-ul, dar, în fiecare an, de când au crescut copiii, decorăm casa, curtea și așa mai departe. A fost o activitate pe care am făcut-o împreună sâmbăta trecută.

CANCAN: Ce faceți perioada ce urmează?

Giulia Anghelescu: Planuri pentru perioada următoare nu avem foarte multe, nici măcar pentru ziua mea, care este săptămâna viitoare. De ziua mea, Antonie are o competiție în București, iar pe 10 plecăm cu Anto la Istanbul, unde fetele au Campionatul Mondial. Cam asta facem în această perioadă. Deci, pauză nu avem! Pauza noastră va fi atunci când vom merge cu fata la campionat și cu colegele ei de la Double D.

NU RATA: Decesul lui Florin Huidu a lovit familia în cel mai dureros mod. Tatăl lui Vlad și Șerban Huidu mai învinsese moartea o dată

CITEȘTE ȘI: Giulia Anghelescu, adevărul despre operațiile estetice. Câte intervenții are, de fapt

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