BANC | Într-un bar, Bulă și Ștrulă dau pe gât bere după bere

BANC | Într-un bar, Bulă și Ștrulă dau pe gât bere după bere
Bancul zilei de sâmbătă/ sursă foto: social media
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de sâmbătă. Într-un bar, Bulă și Ștrulă dau pe gât bere după bere, iar la un moment dat au o revelație. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi. 

Într-un bar, Bulă și Ștrulă dau pe gât bere după bere. La un moment dat, Bulă constată:
– Ștrulă, îi vezi pe pensionarii ăia doi de la masa de vis-a-vis? Ce ramoliți sunt! Peste 10-20 de ani, așa o să fim și noi…
– Măi Bulă, vis-a-vis de noi nu este nicio masă, ci o oglindă!

Bancul zilei de sâmbătă/ sursă foto: social media

Alte bancuri amuzante

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Bulă și Ștrulă mergeau pe stradă

Ştrulă:

– Intru şi eu să văd cum este!

Iese peste 15 minute şi spune:

– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.

Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.

Bulă:

– Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!

Bulă are o veste bună și una rea

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Ce le-a zis Bulă femeilor din viața lui

Bulă și-a chemat sotia, iubita și vecina și a spus: „Fetelor, vin vremuri grele, vor fi disponibilizări.”

BANC | Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară

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