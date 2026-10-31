Am aflat pe ce dată este marea finala Insula Iubirii 2026. Evenimentul care a dat peste cap planurile șefilor de la Antena 1

Sezonul aniversar al testului suprem din Thailanda le-a dat șefilor de la Antena 1 toate planurile peste cap. Noi am aflat pe ce dată va avea loc marea finală a sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii.

Se pare că sezonul aniversar X al emisiunii Insula Iubirii nu va mai avea 21 de episoade, ca sezoanele anterioare, ci 24, așadar marea finală va avea loc vineri, 4 decembrie. Nu este prima dată când progrmamul este întrerupt de meciurile echipei Naționale a României din Liga Națiunilor, pentru care Antena 1 deține exclusivitate. În mod normal, finala ar fi fost planificată să fie cu o săptămână mai devreme, pe data de 28 noiembrie, însă meciul de fotbal România-Polonia (care va fi difuzat pe 14 noiembrie) a decalat Insula cu un episod.

Finala Insula Iubirii este programată în decembrie

Sezonul aniversar 10 din Insula Iubirii a debutat pe 4 septembrie, unde 5 cupluri noi au acceptat să se supună celui mai dur test al fidelității din Thailanda. „În ajutorul” lor, producția de la Antena 1 a ales o echipă incendiară de ispite feminine și masculine, care s-au arătat dornice pentru a le testa concurenților propriile limite, dar și relația de iubire.

Primul cuplu care a picat testul fidelității este format din Bianca Iotu (36 de ani) și Remi Robre (24 de ani). Potrivit informațiilor din spațiul public, cei doi ar fi venit la Insula aproape separați, după nenumăratele infidelități ale lui Remi. Odată ajunși în competiție, cei doi au avut de-a face cu adevărul din spatele relației lor.

În timp ce Remi s-a sărutat pe ascuns cu ispita Daniela și i-a promis că se vor vedea după terminarea emisiunii, Bianca a fost ceva mai îndrăzneață și a trecut direct la fapte. S-a lăsat ispitită de Narcis Bujor și a bifat prima despărțire a unui cuplu din acest sezon.

În timp ce idila dintre Bianca și Narcis se consumă în vila fetelor, Remi își plânge amarul pe insula băieților. După bonfireul în care a stat față în față cu Narcis, bărbatul în care iubita lui și-a găsit alinarea, concurentul a cedat și și-a plâns de milă în timp ce asculta câteva melodii de dor și jale.

„Ea nu m-a văzut niciodată plângând. Niciodată, în patru ani de zile, ea nu m-a văzut o dată plângând în fața ei. Am simțit o furie! Multitudinea de emoții se adună și, la un moment dat, trebuie eliberat. Mi se pare foarte trist că abia acum am conștientizat că eu chiar am iubit-o pe Bianca, după ce totul s-a terminat”, a spus Remi la Insula Iubirii.

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Melodia pe care Remi Dobre i-a compus-o Biancăi Iotu, înainte să fie „tradus” cu Narcis Bujor la Insula Iubirii: „Îți dau dureri de cap, știu că te-ai săturat”