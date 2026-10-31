Valerie Lungu, dezvăluiri explozive de la Asia Express: ”Raluca și Maurice s-au dat la bărbatul meu”

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu au ajuns în centrul unui conflict la Asia Express, după ce Valerie Lungu a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația lor. Influencerița a susținut că cei doi i-ar fi făcut avansuri partenerului său de viață, Alex Gâlcă, și a acuzat-o pe vedetă de lipsă de respect.

Raluca Bădulescu a intrat în competiție în calitate de „handicap” pentru echipa formată din Maurice Munteanu și Connie Preda. Cei trei se cunosc de mulți ani, iar revederea a fost una plină de entuziasm. Totuși, atmosfera s-a schimbat rapid, după ce vedeta a avut un conflict cu Valerie Lungu, alături de care are deja un istoric tensionat.

Cele două s-au confruntat în timpul unei misiuni, când concurenții trebuiau să urmeze instrucțiunile primite pentru a realiza un album. Raluca a vrut să recitească indicațiile pentru a se asigura că a înțeles cerințele, însă Valerie Lungu s-a arătat deranjată de timpul pierdut. Neînțelegerile au dus la un schimb de replici acide, iar tensiunile au crescut pe măsură ce fiecare și-a susținut punctul de vedere.

În timpul discuției, Raluca a încercat să tempereze situația și a sugerat că ar fi păcat ca experiența lor în competiție să se încheie cu resentimente. Cu toate acestea, conflictul a scos la iveală probleme mai vechi dintre cele două.

Valerie Lungu, dezvăluiri neașteptate la Asia Express

Valerie Lungu a explicat că neînțelegerile nu sunt o noutate, având în vedere că îi cunoaște de ani buni atât pe Raluca Bădulescu, cât și pe Maurice Munteanu, încă din perioada în care au interacționat în cadrul unei emisiuni de stil. Relația lor a fost marcată de-a lungul timpului de certuri și tensiuni, care au continuat și la Asia Express, unde concurenții s-au nominalizat reciproc pentru eliminare în repetate rânduri.

Cele mai surprinzătoare acuzații au vizat însă presupusele avansuri pe care Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu i le-ar fi făcut lui Alex Gîlcă, partenerul de viață al lui Valerie. Aceste afirmații au adus în prim-plan tensiunile personale din spatele competiției.

„Raluca nu a avut respect față de mine niciodată, de aia se dădea la bărbatul meu ca și Maurice”, a spus Valerie Lungu pe rețelele de socializare.

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