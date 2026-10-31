Valerie Lungu, dezvăluiri explozive de la Asia Express: ”Raluca și Maurice s-au dat la bărbatul meu”

Ce dezvăluiri a făcut Valerie Lungu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu au ajuns în centrul unui conflict la Asia Express, după ce Valerie Lungu a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația lor. Influencerița a susținut că cei doi i-ar fi făcut avansuri partenerului său de viață, Alex Gâlcă, și a acuzat-o pe vedetă de lipsă de respect.

Raluca Bădulescu a intrat în competiție în calitate de „handicap” pentru echipa formată din Maurice Munteanu și Connie Preda. Cei trei se cunosc de mulți ani, iar revederea a fost una plină de entuziasm. Totuși, atmosfera s-a schimbat rapid, după ce vedeta a avut un conflict cu Valerie Lungu, alături de care are deja un istoric tensionat.

Cele două s-au confruntat în timpul unei misiuni, când concurenții trebuiau să urmeze instrucțiunile primite pentru a realiza un album. Raluca a vrut să recitească indicațiile pentru a se asigura că a înțeles cerințele, însă Valerie Lungu s-a arătat deranjată de timpul pierdut. Neînțelegerile au dus la un schimb de replici acide, iar tensiunile au crescut pe măsură ce fiecare și-a susținut punctul de vedere.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

În timpul discuției, Raluca a încercat să tempereze situația și a sugerat că ar fi păcat ca experiența lor în competiție să se încheie cu resentimente. Cu toate acestea, conflictul a scos la iveală probleme mai vechi dintre cele două.

Valerie Lungu, dezvăluiri neașteptate la Asia Express

Valerie Lungu a explicat că neînțelegerile nu sunt o noutate, având în vedere că îi cunoaște de ani buni atât pe Raluca Bădulescu, cât și pe Maurice Munteanu, încă din perioada în care au interacționat în cadrul unei emisiuni de stil. Relația lor a fost marcată de-a lungul timpului de certuri și tensiuni, care au continuat și la Asia Express, unde concurenții s-au nominalizat reciproc pentru eliminare în repetate rânduri.

Cele mai surprinzătoare acuzații au vizat însă presupusele avansuri pe care Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu i le-ar fi făcut lui Alex Gîlcă, partenerul de viață al lui Valerie. Aceste afirmații au adus în prim-plan tensiunile personale din spatele competiției.

„Raluca nu a avut respect față de mine niciodată, de aia se dădea la bărbatul meu ca și Maurice”, a spus Valerie Lungu pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Valerie Lungu a vrut să își anuleze nunta! Cum a traumatizat-o experiența Asia Express: „Ne-a afectat foarte mult”

Valerie Lungu întoarce armele împotriva Victoriei. Acuzații fără precedent la adresa propriei mame, după ce nu a primit scrisoare la Asia Express

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
A ieșit scandal mare după ultimul episod de la Insula iubirii. Foști concurenți ai emisiunii, comentarii dure la adresa producției: ”De ultimă speță”
A ieșit scandal mare după ultimul episod de la Insula iubirii. Foști concurenți ai emisiunii, comentarii dure la adresa producției: ”De ultimă speță”
Refuzat de 6 ispite, Ian vine cu dezvăluiri jignitoare : ”S-au îmbătat, s-a făcut pardaf”
Refuzat de 6 ispite, Ian vine cu dezvăluiri jignitoare : ”S-au îmbătat, s-a făcut pardaf”
Dani Oțil, replică savuroasă pentru educatori după o provocare de Halloween: „Ei nu pot să le facă”
Dani Oțil, replică savuroasă pentru educatori după o provocare de Halloween: „Ei nu pot să le facă”
Florina și Cătălin Grozavu, scandal de proporții, în direct: „Doamna Grozavu, tu ești acolo chemată când nu pot eu să ajung!”
Florina și Cătălin Grozavu, scandal de proporții, în direct: „Doamna Grozavu, tu ești acolo chemată când nu pot eu să ajung!”
Ce venituri are Ilona Brezoianu, de fapt. Actrița a dezvăluit că are rate pe 30 de ani
Ce venituri are Ilona Brezoianu, de fapt. Actrița a dezvăluit că are rate pe 30 de ani
INEDIT: Un bebeluș din Italia a venit pe lume în autobuz. PASAGERELE i-au devenit moașe
Mediafax
INEDIT: Un bebeluș din Italia a venit pe lume în autobuz. PASAGERELE i-au devenit moașe
Cum l-ar fi „menajat” Comisia de Etică a Universității din Iași pe fiul lui Tudorel Toader. Judecătoarea arată în motivare că victimele ar fi fost certate de membrii comisiei: „Nimeni nu vă crede”
Gandul.ro
Cum l-ar fi „menajat” Comisia de Etică a Universității din Iași pe fiul lui Tudorel Toader. Judecătoarea arată în motivare că victimele ar fi fost certate de membrii comisiei: „Nimeni nu vă crede”
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
Adevarul
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
CRIZĂ în Polonia: Președintele Nawrocki și-a întors avionul din drum. Protestatarii au forțat intrarea Tribunalului Constituțional
Mediafax
CRIZĂ în Polonia: Președintele Nawrocki și-a întors avionul din drum. Protestatarii au forțat intrarea Tribunalului Constituțional
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Câți bani ia Tudor Chirilă la Vocea României. S-a aflat salariul de la PRO TV
Prosport.ro
Câți bani ia Tudor Chirilă la Vocea României. S-a aflat salariul de la PRO TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme
Click.ro
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
Digi 24
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Cum l-ar fi „menajat” Comisia de Etică a Universității din Iași pe fiul lui Tudorel Toader. Judecătoarea arată în motivare că victimele ar fi fost certate de membrii comisiei: „Nimeni nu vă crede”
Gandul.ro
Cum l-ar fi „menajat” Comisia de Etică a Universității din Iași pe fiul lui Tudorel Toader. Judecătoarea arată în motivare că victimele ar fi fost certate de membrii comisiei: „Nimeni nu vă crede”
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.