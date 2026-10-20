Scandal monstruos la Asia Express! Raluca Bădulescu și Valerie Lungu și-au aruncat vorbe grele

Scandal monstruos la Asia Express! Raluca Bădulescu și Valerie Lungu și-au aruncat vorbe grele
Raluca Bădulescu si Valerie Lungu
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Ediția din 19 octombrie a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” a adus în prim-plan un moment tensionat între Raluca Bădulescu și Valerie Lungu. Cele două concurente au ajuns în centrul unui conflict pornit de la o neînțelegere în timpul unei misiuni, iar situația a degenerat pe măsură ce fiecare și-a susținut propriul punct de vedere. 

Totul a început în timpul unei probe în care echipele participante au primit un plic cu indicațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinii. Concurenții trebuiau să analizeze informațiile și să identifice albumul pe care urmau să îl realizeze, respectând cerințele organizatorilor. Într-un context în care timpul era important, fiecare detaliu putea influența ritmul în care echipele își duceau misiunea la bun sfârșit.

Raluca Bădulescu și Valerie Lungu și-au aruncat vorbe grele

Raluca Bădulescu a dorit să recitească instrucțiunile, pentru a se asigura că a înțeles corect ceea ce aveau de făcut. Atitudinea sa a fost însă privită diferit de Valerie Lungu, care considera că echipa riscă să piardă timp prețios. Influencerița a insistat asupra necesității de a consulta lista primită și de a identifica albumul corespunzător, iar diferențele de abordare au început să genereze nemulțumiri.

Discuția a escaladat rapid, iar dezacordul legat de desfășurarea probei s-a transformat într-o confruntare verbală. Valerie a devenit tot mai iritată de faptul că partenera sa de competiție avea nevoie de lămuriri suplimentare, în timp ce Raluca a reacționat la tonul folosit de aceasta. Schimbul de replici a evidențiat tensiunile dintre cele două, care nu au reușit să își păstreze calmul în acel moment.

Situația a devenit și mai complicată atunci când Raluca Bădulescu a încercat să atragă atenția asupra felului în care evolua relația dintre ele. Concurenta a sugerat că ar fi de preferat ca experiența trăită împreună în cadrul emisiunii să nu se încheie într-o notă negativă. Încercarea de a tempera conflictul nu a dus însă la o împăcare imediată.

„Trebuia să așteptăm plicul ca să vedem albumul pe care trebuia să-l facem. Aveam o listă. „Ok, putem să avem și noi plicul? Dacă nu știi, stai și așteaptă”, i-a spus Valerie.

„Valerie, dacă mai vociferezi, fă, e beleaua dracu”, a răspuns concurenta.

„Păi dacă nu înțelegi, nu e problema mea”, a fost răspunsul acesteia.

„Fă, să-i spui lu’ mă-ta. Noi nu am crescut în aceeași oală și nu am primit aceleași educații”, a spus Valerie Lungu.

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