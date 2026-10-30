Bianca Iotu, lovitura finală pentru Remi la Insula Iubirii! Ce a putut să spună după ce Narcis s-a întors de la bonfire

După ceremonia focului specială pe care a avut-o alături de Remi, Narcis Bujor s-a întors în vila fetelor, unde Bianca Iotu îl aștepta nerăbdătoare. Ispita i-a povestit acesteia tot ce s-a întâmplat și nu a omis nici cadoul special cu care Remi s-a prezentat la bonfire. Gestul fostului iubit tinerel a surprins-o pe blondină și a făcut-o să îi dea lovitura fatală.

Narcis Bujor i-a povestit Biancăi tot ce s-a întâmplat la ceremonia focului și nu ratat nici partea în care Remi i-a oferit cu ironie un cadou special. Încă de când a văzut scenele intime dintre iubita lui și ispită, tânărul a gândit mișcare cu chiloțeii, dar totul s-a întors împotriva sa. Dacă Narcis a spus doar că nu a apreciat deloc „gluma”, reacția Biancăi a fost cu mult mai acidă.

„N-am mai primit lenjerie de la bărbați. Dacă ești mândru de acest gest, nu știu, nu mi se pare unul bărbătesc (…) Ironii nu ne permitem, să știi (…) Știu piesele de pe tabla ta, iar tu nu le știi pe cele de pe a mea, așa că te rog să fii foarte atent la ceea ce scoți pe gură”, i-a spus Narcis lui Remi, după ce a văzut cadoul.

Bianca Iotu i-a dat fatala lui Remi

Narcis i-a explicat concurentei de la Insula Iubirii că Remi și-a dorit să fie „amuzant”, așa că i-a adus la bonfire două perechi de boxeri imprimați cu fața Biancăi. Ispita a apreciat gestul ca fiind unul de prost gust, însă Bianca a fost cea care a venit cu lovitura fatală.

„A venit cu o cutie cu două perechi de boxeri cu fața ta pe ei și mi i-a făcut cadou (…) Foarte amuzant mi s-a părut, i-am dat-o înapoi”, a spus Narcis Bujor.

Ei bine, după ce a auzit ce a făcut Remi, Bianca Iotu nu s-a mai abținut deloc. Vorbind la testimoniale despre această situație, blondina a trimis o săgeată usturătoare către fostul iubit.

„N-aveau cum să-l încapă pe Narcis chiloțeii ăia”, a fost reacția Biancăi Iotu, care a izbucnit imediat în râs.

Cuplul format din Bianca Iotu și Remi Dobre s-a destrămat

Bianca Iotu și Remi Dobre au venit la Insula Iubirii cu o relație de patru ani la activ, însă diferența de vârstă începuse să creeze probleme în cuplu, la fel și infidelitățile. După ce a ajuns în Thailanda și a auzit câteva declarații deranjante făcute de iubitul ei, blondina a decis să pună capăt relației.

Mai mult, aceasta s-a lăsat pradă ispitei și s-a apropiat periculos de mult de Narcis Bujor. Cei doi au legat o conexiune specială și chiar au împărtășit momente intime. Nici Remi nu s-a lăsat mai prejos și s-a sărutat pe ascuns cu ispita Daniela. Așa că putem spune că nu mai există șanse de împăcare pentru aceștia, după toate cele întâmplate.

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Foto: Captură Antena 1, Instagram