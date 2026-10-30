De la toamnă la iarnă în doar câteva zile! Ce arată prognoza meteo pentru România

De la toamnă la iarnă în doar câteva zile! Ce arată prognoza meteo pentru România
Prognoza meteo/ sursa foto: colaj CANCAN
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Prognoza meteo a fost din nou actualizată. Meteorologii susțin că zilele următoare vor fi marcate de o trecere bruscă de la toamnă la iarnă. Temperaturile scad semnificativ, iar în unele zone, în special în zona montană, se așteaptă ninsori. 

Iarna pare să își intre în drepturi mai devreme decât ne așteptam. Meteorologii spun că urmează un weekend cu ninsori la munte, ba chiar au emis un cod galben. Aceștia estimează că stratul de zăpadă va ajunge la 25 de centimetri, iar la Vârful Omu va fi de aproximativ 32 de centimetri. În zonele de sud și sud-vest, inclusiv în Capitală, ploile vor fi prezente până la mijlocul săptămânii viitoare. De asemenea, temperaturile vor scădea semnificativ, termometrele arătând în unele zone ale țării valori cu minus.

De la toamnă la iarnă în doar câteva zile!

Vreme de iarnă, sursa-pexels.com

Deși calendaristic mai este o lună până când începe iarna, vremea se schimbă radical încă de pe acum. În primele două săptămâni ale lunii noiembrie vor fi temperaturi mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Mugur Gavrilă, meteorolog al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat că la Vârful Omu, de exemplu, astăzi, 30 octombrie, și în următoarele zile, la Vârful Omu se va semnala ceață, vizibilitatea este redusă, temperatura este de doar 0 grade Celsius, iar în urma ninsorilor, stratul de zăpadă care se depune poate ajunge la 32 de centimetri.

„Acum la Vf. Omu e ceață, vizibilitate redusă, temperatura de 0 grade, iar stratul de zăpadă ajunge la 32 de centimetri”, a declarat Mugur Gavrilă, meteorolog ANM, potrivit PRO TV.

Ce arată prognoza meteo pentru România

Potrivit meteorologilor, în următoarele două zile, vremea se va înrăutăți. Stratul de zăpadă va crește în zonele montane, așadar specialiștii au emis un cod galben de vreme rea. La altitudini de peste 1.500 de metri, până duminică, 1 noiembrie, se va depune un strat de zăpadă. De asemenea, în zonele joase vizate de codul galben, va ploua și cu 50 de litri pe metru pătrat.

Cele mai afectate zone sunt cele din sud și sud-vestul țării, dar și Capitala. Autoritățile au luat deja măsuri importante. Reprezentanții Companiei Aeroporturi București au verificat starea utilajelor de deszăpezire. Pe de altă parte, în următoarele patru săptămâni, temperaturile cresc ușor după data de 16 noiembrie și se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.

VEZI ȘI: Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam

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