Bani de la Guvern pentru pensionari înainte de Crăciun! Cine primește 500 de lei în plus

Bani de la Guvern pentru pensionari înainte de Crăciun! Cine primește 500 de lei în plus
Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi.
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Vești bune pentru pensionarii cu venituri mici! Statul va acorda, în luna decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar destinat seniorilor care încasează cel mult 3.000 de lei lunar. Sumele ajung la 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de veniturile fiecărui beneficiar.

Fondurile necesare au fost asigurate prin rectificarea bugetară, iar ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că toate plățile vor fi efectuate integral și la timp. Ajutorul vine înaintea sărbătorilor de iarnă și poate reprezenta un sprijin important pentru pensionarii care se pregătesc de Crăciun.

Guvernul a asigurat banii pentru pensii și ajutoarele de Crăciun

PSD a transmis, printr-un comunicat de presă, că prima rectificare bugetară include fondurile necesare pentru plata pensiilor și a celorlalte drepturi sociale până la finalul anului. În plus, sunt prevăzute sume suplimentare pentru sănătate, asistență socială și administrațiile locale. Ministerul Muncii primește 3,32 miliarde de lei în plus, pentru plata pensiilor și a drepturilor sociale. Transferurile către bugetul asigurărilor sociale cresc cu 3,47 miliarde de lei. Totodată, asistența socială beneficiază de încă 720 de milioane de lei.

Reprezentanții PSD au explicat că aceste alocări urmăresc să asigure plata drepturilor beneficiarilor și să acopere cheltuielile urgente.

„Sunt alocări necesare pentru ca oamenii să își primească pensiile și drepturile sociale, pacienții să aibă acces la servicii medicale, iar firmele care au lucrat pentru comunitățile locale să își încaseze banii”, se arată în comunicatul partidului.

Pensionari

Pensionari

Ce sume primesc pensionarii în decembrie 2026

Ajutorul financiar este reglementat prin OUG nr. 23/2026 și se acordă pensionarilor din sistemul public și din sistemul pensiilor militare de stat. Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în România și venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei. Sprijinul este împărțit în două tranșe egale, prima fiind plătită în luna mai. Cea de-a doua urmează să ajungă la pensionari în decembrie, înainte de sărbători.

Sumele acordate în funcție de veniturile lunare sunt următoarele: 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv, 400 de lei pentru pensionarii cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Prin urmare, ajutorul total acordat în 2026 ajunge la 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de categoria de venit în care se încadrează fiecare pensionar.

Cine poate beneficia de ajutorul financiar

Măsura se aplică pensionarilor din sistemul public și din sistemul pensiilor militare de stat, cu domiciliul în România. Persoanele care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate nu sunt eligibile pentru acest sprijin. Pentru stabilirea dreptului la tranșa din decembrie sunt luate în calcul veniturile din pensii cuvenite în luna noiembrie 2026. Acestea includ pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și, după caz, indemnizația socială pentru pensionari.

În cazul pensiilor de urmaș, ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Un alt detaliu important este că pensionarii eligibili nu trebuie să depună cereri pentru a primi banii. Ajutorul se acordă automat, prin intermediul caselor de pensii, iar sumele sunt suportate de la bugetul de stat.

CITEȘTE ȘI:

Veste proastă pentru toți pensionarii români care primesc banii de la poștaș. Ce se întâmplă cu pensiile în noiembrie

Adio CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei? Cât va crește suma încasată de pensionari

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Temperaturile ar putea scădea puternic în Europa! Avertismentul specialiștilor despre vortexul polar
Temperaturile ar putea scădea puternic în Europa! Avertismentul specialiștilor despre vortexul polar
De la toamnă la iarnă în doar câteva zile! Ce arată prognoza meteo pentru România
De la toamnă la iarnă în doar câteva zile! Ce arată prognoza meteo pentru România
Ce se întâmplă dacă primești bani în cont din greșeală și refuzi să îi restitui. Ce spune legea
Ce se întâmplă dacă primești bani în cont din greșeală și refuzi să îi restitui. Ce spune legea
Orașul european care își pierde angajații, deși oferă salarii de 2.000 de euro. Ce îi nemulțumește
Orașul european care își pierde angajații, deși oferă salarii de 2.000 de euro. Ce îi nemulțumește
Jaf uriaș la Binance! Hackerii au transferat criptomonede de 6,3 miliarde de dolari în doar 20 de minute
Jaf uriaș la Binance! Hackerii au transferat criptomonede de 6,3 miliarde de dolari în doar 20 de minute
INCREDIBIL! Top 20 cele mai vizitate muzee din lume. Doar cinci se află în Europa
Mediafax
INCREDIBIL! Top 20 cele mai vizitate muzee din lume. Doar cinci se află în Europa
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Gandul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral bun, dar sunt frustrați de anumite decizii venite de sus”
Adevarul
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral bun, dar sunt frustrați de anumite decizii venite de sus”
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Halloween spectaculos la Casa Albă! Melania și Donald Trump au împărțit dulciuri copiilor, iar Air Force One a făcut senzație pe cer
Mediafax
Halloween spectaculos la Casa Albă! Melania și Donald Trump au împărțit dulciuri copiilor, iar Air Force One a făcut senzație pe cer
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”
Click.ro
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
Digi 24
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Mașina Zilei: Hyundai Tucson, un SUV preferat de români, cu motorizare diesel de 1,6 litri. Cât costă modelul sud-coreean?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Hyundai Tucson, un SUV preferat de români, cu motorizare diesel de 1,6 litri. Cât costă modelul sud-coreean?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Gandul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.