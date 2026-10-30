Bani de la Guvern pentru pensionari înainte de Crăciun! Cine primește 500 de lei în plus

Vești bune pentru pensionarii cu venituri mici! Statul va acorda, în luna decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar destinat seniorilor care încasează cel mult 3.000 de lei lunar. Sumele ajung la 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de veniturile fiecărui beneficiar.

Fondurile necesare au fost asigurate prin rectificarea bugetară, iar ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că toate plățile vor fi efectuate integral și la timp. Ajutorul vine înaintea sărbătorilor de iarnă și poate reprezenta un sprijin important pentru pensionarii care se pregătesc de Crăciun.

Guvernul a asigurat banii pentru pensii și ajutoarele de Crăciun

PSD a transmis, printr-un comunicat de presă, că prima rectificare bugetară include fondurile necesare pentru plata pensiilor și a celorlalte drepturi sociale până la finalul anului. În plus, sunt prevăzute sume suplimentare pentru sănătate, asistență socială și administrațiile locale. Ministerul Muncii primește 3,32 miliarde de lei în plus, pentru plata pensiilor și a drepturilor sociale. Transferurile către bugetul asigurărilor sociale cresc cu 3,47 miliarde de lei. Totodată, asistența socială beneficiază de încă 720 de milioane de lei.

Reprezentanții PSD au explicat că aceste alocări urmăresc să asigure plata drepturilor beneficiarilor și să acopere cheltuielile urgente.

„Sunt alocări necesare pentru ca oamenii să își primească pensiile și drepturile sociale, pacienții să aibă acces la servicii medicale, iar firmele care au lucrat pentru comunitățile locale să își încaseze banii”, se arată în comunicatul partidului.

Ce sume primesc pensionarii în decembrie 2026

Ajutorul financiar este reglementat prin OUG nr. 23/2026 și se acordă pensionarilor din sistemul public și din sistemul pensiilor militare de stat. Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în România și venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei. Sprijinul este împărțit în două tranșe egale, prima fiind plătită în luna mai. Cea de-a doua urmează să ajungă la pensionari în decembrie, înainte de sărbători.

Sumele acordate în funcție de veniturile lunare sunt următoarele: 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv, 400 de lei pentru pensionarii cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

Prin urmare, ajutorul total acordat în 2026 ajunge la 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de categoria de venit în care se încadrează fiecare pensionar.

Cine poate beneficia de ajutorul financiar

Măsura se aplică pensionarilor din sistemul public și din sistemul pensiilor militare de stat, cu domiciliul în România. Persoanele care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate nu sunt eligibile pentru acest sprijin. Pentru stabilirea dreptului la tranșa din decembrie sunt luate în calcul veniturile din pensii cuvenite în luna noiembrie 2026. Acestea includ pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat și, după caz, indemnizația socială pentru pensionari.

În cazul pensiilor de urmaș, ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Un alt detaliu important este că pensionarii eligibili nu trebuie să depună cereri pentru a primi banii. Ajutorul se acordă automat, prin intermediul caselor de pensii, iar sumele sunt suportate de la bugetul de stat.

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