Paula Seling, pregătită pentru o nouă căsătorie! S-a logodit cu producătorul muzical Alexandru Gorgos

Paula Seling, pregătită pentru o nouă căsătorie! S-a logodit cu producătorul muzical Alexandru Gorgos
Galerie Foto 8
Paula Seling și Alexandru Goros/ sursa foto: CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Paula Seling traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista este pregătită pentru o nouă căsătorie. Alexandru Gorgos, producătorul muzical cu care are o relație, a cerut-o de soție! 

Paula Seling are motive de bucurie! Vedeta s-a logodit cu iubitul ei, Alexandru Gorgos, și este mai fericită ca niciodată. Cei doi se cunoșteau de mult timp, însă doar din punct de vedere profesional, colaborând în diverse proiecte muzicale. Numai că viața a avut alte planuri pentru ei, astfel că și-au dat seama de conexiunea specială pe care o au. Artista a povestit că cel mai mult a impresionat-o la el profesionalismul de care a dat dovadă, dar și talentul pe care îl are. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Paula Seling s-a logodit!

Vedeta a vorbit pentru din nou despre relația pe care o are cu producătorul muzical Alexandru Gorgos. Aceasta a dezvăluit că legătura a venit de la sine și natural. Ea a punctat că odată cu maturizarea, liniștea este mai importantă decât fluturii din stomac trecători.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

„Cred că cele mai frumoase lucruri din viață sunt, uneori, cele pe care nu le planificăm. Eu și Alexandru colaboraserăm de multe ori de-a lungul anilor, dar, curios, comunicarea noastră se desfășurase exclusiv online. Ne cunoșteam prin muzică, prin idei, prin proiecte, fără să fi avut ocazia să ne cunoaștem cu adevărat.

Lucrurile au început să se schimbe în preajma concertului meu aniversar Paula 25. Atunci am descoperit că între noi există o chimie muzicală aparte. Aveam un mod surprinzător de firesc de a comunica prin muzică, de a ne completa ideile și de a construi împreună.

Și cred că este foarte frumos când descoperi un om cu care vorbești aceeași limbă, chiar și atunci când nu folosești cuvinte. Ce a urmat a venit firesc, fără să fie nevoie să forțăm lucrurile. La vârsta noastră, nu mai cauți neapărat fluturii care îți dau lumea peste cap. Începi să prețuiești și omul care îți aduce liniște în mijlocul furtunii”, a declarat Paula Seling pentru Viva.ro.

Paula Seling și Alexandru Goros/ sursa foto: social media

Paula Seling și Alexandru Goros/ sursa foto: social media

Ce a impresionat-o pe artistă la iubitul ei

Totodată, Paula Seling a explicat că ei s-au cunoscut prin prisma proiectelor muzicale, iar profesionalismul și talentul i-au atras cel mai mult atenția.

În plus, cei doi se completează perfect și asta pentru că artista se ghidează după emoție și intuiție, în timp ce logodnicul ei se bazează pe o gândire structurată.

„Noi avem o poveste puțin neobișnuită. Am colaborat ani întregi fără să ne întâlnim față în față. Practic, ne cunoșteam muzical înainte să ne cunoaștem personal și, în timp, am descoperit cât de bine funcționăm împreună.

Pe mine m-au impresionat profesionalismul lui Alexandru, felul în care înțelege muzica și capacitatea de a transforma o idee într-o construcție artistică amplă. Eu sunt un om al emoției și al intuiției. Alexandru are o gândire foarte structurată. Eu văd uneori întregul univers al unui spectacol înainte să știm de unde începem, iar el reușește să găsească drumul până acolo.

Așa că, într-un fel, noi am început prin a face muzică împreună. Și am descoperit că armonia poate exista și dincolo de portativ”, a mai spus ea pentru aceeași sursă.

VEZI ȘI: Cine este iubitul Paulei Seling. Artista și Alexandru Gorgos au câștigat marele trofeu la Mamaia

După trei decenii pe scenă, Paula Seling face dezvăluiri neașteptate despre colegii de breaslă: „Există orgolii, competiții și invidii”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tensiuni uriașe la Insula Iubirii! Remi Dobre i-a dat replica lui Narcis Bujor: „Te cam uitai după cameră”
Tensiuni uriașe la Insula Iubirii! Remi Dobre i-a dat replica lui Narcis Bujor: „Te cam uitai după cameră”
Carmen Grebenișan și-a lăsat grijile deoparte și a plecat în Mexic cu iubitul! Destinația exclusivistă aleasă de cei doi
Carmen Grebenișan și-a lăsat grijile deoparte și a plecat în Mexic cu iubitul! Destinația exclusivistă aleasă de cei doi
Meseria neașteptată pe care o are iubita lui Mario Fresh! Miruna Gavrilă nu are nicio legătură cu lumea artistică: „Mă puteți găsi aici”
Meseria neașteptată pe care o are iubita lui Mario Fresh! Miruna Gavrilă nu are nicio legătură cu lumea artistică: „Mă puteți găsi aici”
O celebră tiktokeriță din România, terorizată de fostul soț: „M-a făcut să mă închid în casă de frică”
O celebră tiktokeriță din România, terorizată de fostul soț: „M-a făcut să mă închid în casă de frică”
Andreea Bănică, în lacrimi la Furnicuțele. Dezvăluirile emoționante despre tatăl său
Andreea Bănică, în lacrimi la Furnicuțele. Dezvăluirile emoționante despre tatăl său
INCREDIBIL! Top 20 cele mai vizitate muzee din lume. Doar cinci se află în Europa
Mediafax
INCREDIBIL! Top 20 cele mai vizitate muzee din lume. Doar cinci se află în Europa
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Gandul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral bun, dar sunt frustrați de anumite decizii venite de sus”
Adevarul
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral bun, dar sunt frustrați de anumite decizii venite de sus”
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Halloween spectaculos la Casa Albă! Melania și Donald Trump au împărțit dulciuri copiilor, iar Air Force One a făcut senzație pe cer
Mediafax
Halloween spectaculos la Casa Albă! Melania și Donald Trump au împărțit dulciuri copiilor, iar Air Force One a făcut senzație pe cer
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”
Click.ro
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
Digi 24
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Mașina Zilei: Hyundai Tucson, un SUV preferat de români, cu motorizare diesel de 1,6 litri. Cât costă modelul sud-coreean?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Hyundai Tucson, un SUV preferat de români, cu motorizare diesel de 1,6 litri. Cât costă modelul sud-coreean?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Gandul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.