Paula Seling, pregătită pentru o nouă căsătorie! S-a logodit cu producătorul muzical Alexandru Gorgos

Paula Seling traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista este pregătită pentru o nouă căsătorie. Alexandru Gorgos, producătorul muzical cu care are o relație, a cerut-o de soție!

Paula Seling are motive de bucurie! Vedeta s-a logodit cu iubitul ei, Alexandru Gorgos, și este mai fericită ca niciodată. Cei doi se cunoșteau de mult timp, însă doar din punct de vedere profesional, colaborând în diverse proiecte muzicale. Numai că viața a avut alte planuri pentru ei, astfel că și-au dat seama de conexiunea specială pe care o au. Artista a povestit că cel mai mult a impresionat-o la el profesionalismul de care a dat dovadă, dar și talentul pe care îl are. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Paula Seling s-a logodit!

Vedeta a vorbit pentru din nou despre relația pe care o are cu producătorul muzical Alexandru Gorgos. Aceasta a dezvăluit că legătura a venit de la sine și natural. Ea a punctat că odată cu maturizarea, liniștea este mai importantă decât fluturii din stomac trecători.

„Cred că cele mai frumoase lucruri din viață sunt, uneori, cele pe care nu le planificăm. Eu și Alexandru colaboraserăm de multe ori de-a lungul anilor, dar, curios, comunicarea noastră se desfășurase exclusiv online. Ne cunoșteam prin muzică, prin idei, prin proiecte, fără să fi avut ocazia să ne cunoaștem cu adevărat. Lucrurile au început să se schimbe în preajma concertului meu aniversar Paula 25. Atunci am descoperit că între noi există o chimie muzicală aparte. Aveam un mod surprinzător de firesc de a comunica prin muzică, de a ne completa ideile și de a construi împreună. Și cred că este foarte frumos când descoperi un om cu care vorbești aceeași limbă, chiar și atunci când nu folosești cuvinte. Ce a urmat a venit firesc, fără să fie nevoie să forțăm lucrurile. La vârsta noastră, nu mai cauți neapărat fluturii care îți dau lumea peste cap. Începi să prețuiești și omul care îți aduce liniște în mijlocul furtunii”, a declarat Paula Seling pentru Viva.ro.

Ce a impresionat-o pe artistă la iubitul ei

Totodată, Paula Seling a explicat că ei s-au cunoscut prin prisma proiectelor muzicale, iar profesionalismul și talentul i-au atras cel mai mult atenția.

În plus, cei doi se completează perfect și asta pentru că artista se ghidează după emoție și intuiție, în timp ce logodnicul ei se bazează pe o gândire structurată.

„Noi avem o poveste puțin neobișnuită. Am colaborat ani întregi fără să ne întâlnim față în față. Practic, ne cunoșteam muzical înainte să ne cunoaștem personal și, în timp, am descoperit cât de bine funcționăm împreună. Pe mine m-au impresionat profesionalismul lui Alexandru, felul în care înțelege muzica și capacitatea de a transforma o idee într-o construcție artistică amplă. Eu sunt un om al emoției și al intuiției. Alexandru are o gândire foarte structurată. Eu văd uneori întregul univers al unui spectacol înainte să știm de unde începem, iar el reușește să găsească drumul până acolo. Așa că, într-un fel, noi am început prin a face muzică împreună. Și am descoperit că armonia poate exista și dincolo de portativ”, a mai spus ea pentru aceeași sursă.

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