O celebră tiktokeriță din România, terorizată de fostul soț: „M-a făcut să mă închid în casă de frică”

Nikkie Nicole, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România, trece printr-o perioadă dificilă după divorțul de fostul soț. Deși cei doi au încercat să își continue viețile separat, neînțelegerile dintre ei nu au dispărut. Recent, influencerița a povestit în mediul online despre mai multe situații care au afectat-o și a dezvăluit ca s-a închis în locuință de teamă.

Aceasta are peste un milion de urmăritori pe TikTok și susține că a încercat să îi permită fostului soț să petreacă timp alături de cei doi copii ai lor. Cu toate acestea, comportamentul bărbatului ar fi provocat numeroase motive de îngrijorare.

Nikkie Nicole, scandal cu fostul soț

Influencerița a afirmat că fostul partener ar fi venit uneori să ia copiii la ore târzii, fără să o anunțe în prealabil. De asemenea, micuții ar fi stat pe telefoane până dimineața, inclusiv înaintea zilelor în care trebuiau să meargă la școală.

Nikkie Nicole a făcut acuzații privind presupusele probleme ale bărbatului cu alcoolul și a reclamat lipsa contribuțiilor financiare pentru creșterea copiilor. Creatoarea de conținut a explicat că s-a ocupat de cheltuielile legate de educație, îmbrăcăminte și alte necesități, considerând că responsabilitățile parentale trebuie împărțite.

„L-am lăsat să vadă copiii când a vrut (venea la 22:00 noaptea după ei, fără să anunțe), îi lăsa pe telefoane până la 3-4 dimineața (chiar și atunci când aveau școală). Dacă sunam sau scriam cât timp erau copiii la el, nu îmi răspundea! (Mereu stăteam cu inima cât un purice), pentru că el are probleme cu alcoolul! Nu dă niciun ban la nimic, școală, haine (nu cumpără nimic). Am de la el cardul cu bonuri atât! Am zis să-l las, că nu are de unde, și am pus eu (Dylan merge la afterschool + rechizite + haine + pachet). Selena, grădiniță cu program prelungit (sunt copiii mei, clar că nu am de gând să cer nimic nimănui). Dar amândoi suntem părinți și cum cer drepturi, așa avem și obligații! Nu îi grijește deloc, îi duce cu mașina cu geamurile deschise și copiii pe jumătate cu corpul afară și cu manevre de «șmecher»”, a scris influencerița pe rețelele de socializare.

Cea mai îngrijorătoare mărturisire a venit atunci când Nikkie Nicole a povestit că fostul soț ar fi provocat o scenă care a speriat-o atât de tare, încât a simțit nevoia să se baricadeze în casă.

„În seara asta a făcut o scenă care efectiv m-a făcut să mă închid în casa de frică, totul o să meargă unde trebuie!”, a încheiat aceasta.

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