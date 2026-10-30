O celebră tiktokeriță din România, terorizată de fostul soț: „M-a făcut să mă închid în casă de frică”

O celebră tiktokeriță din România, terorizată de fostul soț: „M-a făcut să mă închid în casă de frică”
Galerie Foto 8
Nikkie Nicole, scandal cu fostul soț
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Nikkie Nicole, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România, trece printr-o perioadă dificilă după divorțul de fostul soț. Deși cei doi au încercat să își continue viețile separat, neînțelegerile dintre ei nu au dispărut. Recent, influencerița a povestit în mediul online despre mai multe situații care au afectat-o și a dezvăluit ca s-a închis în locuință de teamă.

Aceasta are peste un milion de urmăritori pe TikTok și susține că a încercat să îi permită fostului soț să petreacă timp alături de cei doi copii ai lor. Cu toate acestea, comportamentul bărbatului ar fi provocat numeroase motive de îngrijorare.

Nikkie Nicole, scandal cu fostul soț

Influencerița a afirmat că fostul partener ar fi venit uneori să ia copiii la ore târzii, fără să o anunțe în prealabil. De asemenea, micuții ar fi stat pe telefoane până dimineața, inclusiv înaintea zilelor în care trebuiau să meargă la școală.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Nikkie Nicole a făcut acuzații privind presupusele probleme ale bărbatului cu alcoolul și a reclamat lipsa contribuțiilor financiare pentru creșterea copiilor. Creatoarea de conținut a explicat că s-a ocupat de cheltuielile legate de educație, îmbrăcăminte și alte necesități, considerând că responsabilitățile parentale trebuie împărțite.

„L-am lăsat să vadă copiii când a vrut (venea la 22:00 noaptea după ei, fără să anunțe), îi lăsa pe telefoane până la 3-4 dimineața (chiar și atunci când aveau școală). Dacă sunam sau scriam cât timp erau copiii la el, nu îmi răspundea! (Mereu stăteam cu inima cât un purice), pentru că el are probleme cu alcoolul! Nu dă niciun ban la nimic, școală, haine (nu cumpără nimic). Am de la el cardul cu bonuri atât! Am zis să-l las, că nu are de unde, și am pus eu (Dylan merge la afterschool + rechizite + haine + pachet). Selena, grădiniță cu program prelungit (sunt copiii mei, clar că nu am de gând să cer nimic nimănui). Dar amândoi suntem părinți și cum cer drepturi, așa avem și obligații! Nu îi grijește deloc, îi duce cu mașina cu geamurile deschise și copiii pe jumătate cu corpul afară și cu manevre de «șmecher»”, a scris influencerița pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

Cea mai îngrijorătoare mărturisire a venit atunci când Nikkie Nicole a povestit că fostul soț ar fi provocat o scenă care a speriat-o atât de tare, încât a simțit nevoia să se baricadeze în casă.

„În seara asta a făcut o scenă care efectiv m-a făcut să mă închid în casa de frică, totul o să meargă unde trebuie!”, a încheiat aceasta.

CITEȘTE ȘI: Florina și Cătălin Grozavu, scandal de proporții, în direct: „Doamna Grozavu, tu ești acolo chemată când nu pot eu să ajung!”

Claudia Pătrășcanu nu i-ar fi permis lui Gabi Bădălău să își ia fiul la București. Mesajul transmis de afacerist

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tensiuni uriașe la Insula Iubirii! Remi Dobre i-a dat replica lui Narcis Bujor: „Te cam uitai după cameră”
Tensiuni uriașe la Insula Iubirii! Remi Dobre i-a dat replica lui Narcis Bujor: „Te cam uitai după cameră”
Carmen Grebenișan și-a lăsat grijile deoparte și a plecat în Mexic cu iubitul! Destinația exclusivistă aleasă de cei doi
Carmen Grebenișan și-a lăsat grijile deoparte și a plecat în Mexic cu iubitul! Destinația exclusivistă aleasă de cei doi
Meseria neașteptată pe care o are iubita lui Mario Fresh! Miruna Gavrilă nu are nicio legătură cu lumea artistică: „Mă puteți găsi aici”
Meseria neașteptată pe care o are iubita lui Mario Fresh! Miruna Gavrilă nu are nicio legătură cu lumea artistică: „Mă puteți găsi aici”
Paula Seling, pregătită pentru o nouă căsătorie! S-a logodit cu producătorul muzical Alexandru Gorgos
Paula Seling, pregătită pentru o nouă căsătorie! S-a logodit cu producătorul muzical Alexandru Gorgos
Andreea Bănică, în lacrimi la Furnicuțele. Dezvăluirile emoționante despre tatăl său
Andreea Bănică, în lacrimi la Furnicuțele. Dezvăluirile emoționante despre tatăl său
INCREDIBIL! Top 20 cele mai vizitate muzee din lume. Doar cinci se află în Europa
Mediafax
INCREDIBIL! Top 20 cele mai vizitate muzee din lume. Doar cinci se află în Europa
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Gandul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral bun, dar sunt frustrați de anumite decizii venite de sus”
Adevarul
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral bun, dar sunt frustrați de anumite decizii venite de sus”
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Halloween spectaculos la Casa Albă! Melania și Donald Trump au împărțit dulciuri copiilor, iar Air Force One a făcut senzație pe cer
Mediafax
Halloween spectaculos la Casa Albă! Melania și Donald Trump au împărțit dulciuri copiilor, iar Air Force One a făcut senzație pe cer
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”
Click.ro
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
Digi 24
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Mașina Zilei: Hyundai Tucson, un SUV preferat de români, cu motorizare diesel de 1,6 litri. Cât costă modelul sud-coreean?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Hyundai Tucson, un SUV preferat de români, cu motorizare diesel de 1,6 litri. Cât costă modelul sud-coreean?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Gandul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.