Claudia Pătrășcanu nu i-ar fi permis lui Gabi Bădălău să își ia fiul la București. Mesajul transmis de afacerist

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău sunt în mijlocul unui scandal de proporții. Fosta parteneră a afaceristului nu i-ar fi permis să își ia fiul la București, astfel că el nu s-a mai abținut și a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Războiul dintre cei doi este departe de a se încheia. În urma divorțului, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au început un scandal cu privire la custodia copiilor. Afaceristul a vrut să își ia ambii fii la București din Constanța, însă fosta parteneră nu i-a permis să îi ia pe amândoi. Copiii s-au arătat nemulțumiți de decizia mamei lor, iar asta l-a făcut pe Gabi să răbufnească în mediul online. Bărbatul a transmis un mesaj emoționant și a povestit ce s-a întâmplat, de fapt. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Claudia Pătrășcanu nu i-ar fi permis lui Gabi Bădălău să își ia fiul la București

Omul de afaceri a spus pe rețelele de socializare că a plecat cu fiul său Nicolas la Constanța, pentru a-l lua pe Gabriel, celălalt copil al său la București. Băiatul și-a exprimat dorința de a merge împreună cu tatăl și fratele său, însă Claudia Pătrășcanu s-ar fi împotrivit vehement. Cei doi frați au început să plângă, pentru că și-ar fi dorit să se joace și să petreacă timp unul cu celălalt, iar un alt motiv pentru care Gabi Bădălău a vrut să își ia copilul în Capitală este că Nicolas avea un meci de fotbal important la care fratele său voia să participe.

În plus, afaceristul ar fi încercat să o convingă pe fosta soție că se va întoarce rapid cu băiatul înapoi în Constanța, însă fără rezultat. Acesta a mai povestit că era ziua de naștere a mamei sale, adică a bunicii celor mici, iar în loc de sărbătoare, au avut parte de încă un conflict apăsător.

„Când doi frați își doresc să fie împreună, cine are dreptul să le frângă această bucurie? Astăzi am venit la Constanța împreună cu Nicolas, cu o singură dorință: să-l luăm și pe Gabriel și să petrecem câteva zile împreună, ca o familie. Este vacanță. Este weekendul în care, conform hotărârii judecătorești, ar trebui să petrec timp cu Gabriel. Și, mai presus de toate, astăzi este ziua mamei mele, bunica băieților, care nu și-a dorit alt cadou decât să-și strângă ambii nepoți în brațe. Astăzi, ambii mei băieți și-au exprimat dorința de a veni împreună la București. Nicolas și-a dorit enorm ca Gabriel să-l însoțească, să-i vadă meciul de fotbal, să se joace, să râdă și să petreacă timp ca doi frați. Nicolas a plâns. L-a rugat pe fratele lui să vină. Iar Gabriel și-a exprimat și el dorința de a fi alături de noi. Cu toate acestea, plecarea lui Gabriel nu a fost permisă de mama lui. Astăzi trebuia să fie o zi de bucurie. O aniversare, o vacanță, un weekend cu familia, un meci de fotbal și doi frați fericiți. În schimb, au rămas lacrimile, dorul și o bunică ce așteaptă să-și îmbrățișeze nepotul”, a transmis Gabi Bădălău în mediul online.

Gabi Bădălău, reproșuri la adresa fostei soții

În continuarea mesajului, Gabi Bădălău a vorbit despre relația cu fosta soție. Acesta este de părere că un divorț nu trebuie să îi afecteze pe copii. Mai mult decât atât, omul de afaceri i-a adus reproșuri Claudiei Pătrășcanu, după ce artista l-a jignit de mai multe ori public.

Totodată, el a precizat că cei mici au cel mai mult de suferit, amintind că Gabriel a plâns cu lacrimi în fața mamei sale pentru a o îndupleca. La final, concluzia sa a fost una clară: cel mai tare îl deranjează că fiii săi nu pot petrece timp împreună, așa cum ar trebui să se întâmple în mod normal între doi frați.

„Nu există victorie într-un conflict între părinți atunci când copiii suferă. Un divorț desparte doi soți. Nu trebuie să despartă doi frați. Nu trebuie să despartă nepoții de bunici. Și nu trebuie să transforme dragostea unui tată într-o luptă permanentă. Copilăria nu se repetă. Iar zilele acestea nu le vom mai putea recupera niciodată. De foarte multe ori m-am ferit să fac acuzații grave, să jignesc sau să vorbesc public despre anumite lucruri. Dar după episodul de astăzi, îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg comportamentul Claudiei. Răutate? Disperare? Frica de a pierde copiii sau banii? Nu știu ce anume o determină să se comporte astfel. Gabriel o ruga cu lacrimi în ochi: «Mami, vreau la tati! Vreau să plec cu Nicolas! Mă întorc diseară, mă întorc mâine! Lasă-mă, mami!» Și totuși, Claudia nu l-a lăsat. Nu l-a încurajat. Nu a încercat să găsească o soluție pentru ca acești doi frați, care nu au mai petrecut timp împreună de două luni și jumătate, să se poată bucura unul de celălalt. Astăzi nu am văzut doar doi frați care plângeau. Am văzut doi copii care cereau un lucru atât de simplu: să fie împreună. Și mă doare enorm că nici măcar această dorință nu le-a fost respectată”, a mai scris el.

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