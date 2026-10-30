Motivul real pentru care Andreea Popescu nu a contestat contractul prenupțial: ”Am o avocată foarte șemecheră”

După mai mulți ani de relație și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea a adus schimbări importante în viața celor doi, iar vedeta a făcut recent dezvăluiri despre divorț și despre modul în care a ales să gestioneze situația financiară după încheierea căsniciei.

Andreea Popescu a vorbit despre contractul prenupțial pe care l-a semnat înainte de căsătorie, mărturisind că nu și-ar fi imaginat că va ajunge vreodată în situația de a divorța. Deși ar fi avut posibilitatea să conteste anumite prevederi ale documentului, aceasta a decis să nu deschidă un conflict juridic cu fostul soț.

Andreea Popescu nu a contestat contracul prenupțial

Vedeta a explicat că a discutat cu o avocată specializată în divorțuri, care i-a prezentat variantele legale pe care le-ar fi putut urma. Cu toate acestea, a considerat că păstrarea unei relații civilizate cu Rareș Cojoc este mai importantă decât obținerea unor sume de bani în urma separării.

În plus, Andreea Popescu a ținut să precizeze că a contribuit financiar la amenajarea locuinței în care a trăit alături de fostul soț. Aceasta a cumpărat numeroase piese de mobilier și a făcut investiții în casă, însă nu a dorit să transforme aceste aspecte într-un motiv de dispută.

„Eu nu am plecat cu nimic și vreau cumva să lămuresc că s-a mai speculat, așa, s-a mai speculat. […] Da, știam treaba. Dar dacă aș fi vrut să fac ceva, cu siguranță aș fi putut să fac. Dar am zis: «Știi ce? […]». Și pentru mine e mai importantă relația cu el decât 50.000 de euro sau 100.000 de euro. Dă-i încolo, că sigur mă ajută Dumnezeu să-i fac! Adică puteam. Eu am avut avocată și am o avocată foarte, foarte șmecheră, una dintre cele mai mari avocate din România. Și ea lucrează numai pe divorțuri. Și ea zice: «Noi putem combate, putem…». Am gândit să… Nu. Asta. Mai bine așa. […] Și jumătate de milion de euro, […] un milion de euro, nici nu contează. Cum să strici tu viața copiilor ăstora pentru… până la urmă? Și acum nu vreau să mă dau mama, mama eroină, mama scumpă. Nu. Dar știu că există acest divorț, această bătaie, că ăla, că nu știu… că eu am cumpărat. Eu am foarte mult mobilier în casă cumpărat de mine. Foarte mult. Am chestii de mobilier, am piese de mobilier, că le-am luat. Eu am făcut investiții în casă. Eu pot să fac acolo… să fac, să-mi iau canapeaua, covorul, parchetul, pilota, cu… ceva. Și vreo două pilote. Dar zic așa: pentru ce? Că mă ajută Dumnezeu. Și m-a ajutat Dumnezeu!”, a declarat Andreea Popescu pentru Unica.

După despărțire, Andreea Popescu încearcă să le ofere copiilor un mediu confortabil și atunci când aceștia stau cu ea. Vedeta a explicat că muncește foarte mult pentru a le asigura condițiile necesare și că Rareș Cojoc o sprijină financiar, inclusiv prin contribuția la plata chiriei.

„Mai mare, să aibă spațiu, să se simtă bine când stau și cu mine. Și fac tot posibilul să fiu prezentă, dar e un pic mai greu pentru mine să fiu atât de mult prezentă, pentru că eu muncesc foarte mult ca să pot să ofer. Dar Rareș mă ajută. Mă ajută, să zic, OK, mă ajută cu jumătate de chirie. Jumătate de chirie mă ajută. Da”, a mai declarat Andreea Popescu

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