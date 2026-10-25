Cu cine a ieșit Andreea Popescu în oraș, în timp ce Rareș Cojoc își sărbătorea de zor iubita în vacanța din Mauritius

Andreea Popescu
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În timp ce Rareș Cojoc se află în Mauritius alături de copii și de actuala sa iubită, Claudia Dumitru, căreia i-a organizat o aniversare specială departe de România, Andreea Popescu și-a văzut de propriul program. Fosta parteneră a dansatorului a ales să petreacă timp în compania a două prietene, într-o ieșire relaxată în oraș.

La aproximativ șase luni de la separarea definitivă, drumurile lui Rareș Cojoc și ale Andreei Popescu par să meargă în direcții complet diferite. Dacă fostul campion mondial la dans sportiv traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa sentimentală, influencerița își continuă activitățile obișnuite și se bucură de timpul petrecut alături de apropiați.

Aniversare specială pentru Claudia Dumitru în Mauritius

Rareș Cojoc și actuala sa parteneră, Claudia Dumitru, se află într-o vacanță exotică în Mauritius, destinație în care sportivul petrece alături de copii. Călătoria a coincis cu ziua de naștere a iubitei sale, iar dansatorul nu a lăsat momentul să treacă neobservat.

Pe rețelele sociale, acesta a publicat imagini în compania Claudiei Dumitru și i-a transmis un mesaj dedicat aniversării sale.

„Happiest birthday! (n.r. Cea mai fericită zi de naștere!)”, a fost mesajul lui Rareș Cojoc pentru Claudia Dumitru.

În timp ce sportivul și partenera lui s-au bucurat de peisajele spectaculoase ale insulei și de atmosfera de vacanță, în România, Andreea Popescu a ales o variantă complet diferită pentru timpul liber.

Andreea Popescu, ieșire în oraș alături de două prietene

În aceeași perioadă în care fostul ei soț marca aniversarea actualei iubite, Andreea Popescu a ieșit în oraș în compania a două prietene. Influencerița a petrecut câteva ore într-o atmosferă relaxantă, departe de imaginile exotice care au atras atenția în mediul online din Mauritius.

Astfel, în timp ce Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au transformat vacanța într-un moment special dedicat aniversării acesteia, Andreea Popescu a ales să se bucure de compania apropiaților, într-o ieșire discretă, într-o zi de toamnă călduroasă.

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Andreea Popescu, reacție surprinzătoare după imaginile cu fostul soț și iubita lui din Mauritius

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