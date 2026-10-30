Mesajul transmis de Connie Preda după ce a fost eliminată de la Asia Express: ”Nu mă așteptam!”

Maurice Munteanu și Connie Preda au părăsit competiția Asia Express, după opt săptămâni în care au trecut prin numeroase provocări pe Drumul Mătăsii. Deși au fost salvați de două ori pe parcursul aventurii, ei nu au mai reușit să își continue drumul și au fost eliminați înainte de semifinală.

Connie Preda a intrat în atenția publicului larg odată cu participarea la Asia Express, unde a făcut echipă cu Maurice Munteanu, criticul de modă alături de care are o prietenie de peste 15 ani. De profesie designer, aceasta este fondatoarea și directoarea artistică a unui proiect cultural lansat în 2017 și este cunoscută în mediul artistic și în zona stilului vintage.

De asemenea, ea a locuit mai mulți ani în Monaco, înainte de a participa la aventura televizată de la Antena 1.

Ce mesaj a transmis Connie Preda după eliminare

După eliminare, aceasta a publicat un mesaj în mediul online, în care a rememorat experiența și le-a mulțumit oamenilor pe care i-a cunoscut în timpul filmărilor, dar și celor care au urmărit-o de acasă.

Connie a publicat câteva fotografii alături de Maurice Munteanu de pe traseul de pe Drumul Mătăsii. Prin mesajul său, ea a evidențiat legăturile create în timpul competiției, amintirile frumoase și momentele de complicitate trăite alături de oamenii din spatele camerelor.

Totodată, concurenta a mărturisit că a fost surprinsă de numărul mare de mesaje primite după aparițiile sale în emisiune. Reacțiile publicului au impresionat-o, iar cuvintele de susținere au făcut ca această experiență să fie și mai specială pentru ea. Asia Express i-a oferit ocazia să lege prietenii și să descopere cât de mult poate însemna aprecierea oamenilor care o urmăresc.

„Câteva fotografii cu M, cu reporterul nostru și LPA-ul din Uzbekistan, doi dintre oamenii minunați din spatele camerelor, de care ne leagă atâtea amintiri, râsete și complicități. Mulțumesc, @americaexpressromania @maurice_munteanu, pentru această minunată aventură și pentru oamenii pe care am avut bucuria să-i cunosc! Iar vouă, celor care ne-ați urmărit, vă mulțumesc pentru avalanșa de mesaje minunate. Recunosc că nu mă așteptam la atâta căldură și afecțiune și mă copleșiți în cel mai frumos fel!”, a transmis Connie Preda.

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