Soția lui George Simion a dezvăluit sexul bebelușului. Președintele AUR va deveni tătic pentru a doua oară

Soția lui George Simion a dezvăluit sexul bebelușului. Președintele AUR va deveni tătic pentru a doua oară
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Ilinca și George Simion urmează să devină părinți de fetiță /Foto: Instagram
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George Simion și soția sa, Ilinca, se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Partenera președintelui AUR se află în a 34-a săptămână de sarcină, iar recent a dezvăluit sexul bebelușului. Cei doi au păstrat până acum discreția în ceea ce privește viața lor personală. Însă, acum, Ilinca a făcut anunțul.

În vara anului 2022, Ilinca și George Simion își uneau destinele în mod oficial. În urmă cu doi ani, aceștia au devenit părinți pentru prima oară, iar acum urmează să primească un nou membru în familia lor. Cei doi au anunțat în urmă cu doar câteva luni că Ilinca este, din nou, însărcinată.

Ilinca a dezvăluit sexul celui de-al doilea bebeluș

George Simion și Ilinca se pregătesc pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Aflată în a 34-a săptămână de sarcină, Ilinca a început deja să cumpere haine pentru viitorul bebeluș și chiar acesta a și fost modul prin care aceasta a dezvăluit sexul bebelușului.

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Mai exact, Ilinca Simion a postat în mediul online o fotografie cu o ținută destinată unei fetițe, așezată pe masa de călcat, alături de mesajul scurt: „Abia te aștept!”. Așadar, de această dată, cei doi urmează să devină părinți de fetiță.

Ilinca Simion va aduce pe lume o fetiță /Foto: Instagram

Ilinca și George Simion mai au împreună un băiețel ce a venit pe lume acum doi ani. Iar acum urmează ca familia lor să se mărească din nou. Cei doi probabil nu se vor opri aici. Imediat după căsătoria cu Ilinca, liderul AUR declara că visează la o familie numeroasă.

„Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca, proaspăt căsătoriți, să meargă bine într-o căsnicie și noi ne dorim mulți copii.

Sperăm, ne dorim foarte mult. Să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice. La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune”, spunea la acea vreme George Simion.

Relația dintre Ilinca și George Simion datează de ceva timp. Aceștia s-au cunoscut în cercuri comune, iar în vara anului 2022 s-au căsătorit în comuna Măciuca din județul Vâlcea. Nunta a fost concepută ca un festival câmpenesc cu tematică tradițională românească, la care au fost invitați toți cei care doreau să participe.

 

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