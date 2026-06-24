Acasă » Știri » Soția lui George Simion, însărcinată pentru a doua oară! Liderul AUR a făcut anunțul, în direct, la Marius Tucă Show

Soția lui George Simion, însărcinată pentru a doua oară! Liderul AUR a făcut anunțul, în direct, la Marius Tucă Show

De: Andreea Stăncescu 24/06/2026 | 19:34
Soția lui George Simion, însărcinată pentru a doua oară! Liderul AUR a făcut anunțul, în direct, la Marius Tucă Show
George Simion a anunțat că soția lui e însărcinată / Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

George Simion a dezvăluit că familia sa urmează să se mărească. Liderul AUR și soția sa, Ilinca Simion, așteaptă al doilea copil, la puțin peste un an după ce au devenit părinți pentru prima dată.

În aprilie 2024, George și Ilinca Simion au trăit unul dintre cele mai importante momente din viața lor, odată cu venirea pe lume a primului lor copil, un băiețel. Acum, cei doi se pregătesc pentru o nouă etapă și așteaptă cu emoție apariția celui de-al doilea copil. Ilinca este cu 11 ani mai tânără decât liderul AUR și a preferat să rămână discretă, evitând expunerea excesivă în spațiul public.

Căsătoria civilă a avut loc pe 26 august 2022, la Primăria din Măciuca, județul Vâlcea. O zi mai târziu, George și Ilinca Simion au organizat ceremonia religioasă și petrecerea de nuntă, eveniment care a atras atenția întregii țări prin amploarea sa, având peste 10.000 de invitați.

În cadrul emisiunii online „Marius Tucă Show”, George Simion a dezvăluit că soția sa, Ilinca, este însărcinată pentru a doua oară.

„Trebuia să mă duc cu soția la morfologie (…) Trebuia să mă duc cu soția la doctor pentru a vedea cum stă cu sarcina. O veste bună. Soția însărcinată am lăsat-o să se ducă singură”, a spus George Simion la Marius Tucă Show.

Sursa foto: Facebook

Cum s-au cunoscut George Simion și Ilinca

George Simion și Ilinca s-au cunoscut în timpul alegerilor europarlamentare din 2019. La acea vreme, ea era studentă la Drept și făcea parte din echipa de voluntari care îl susținea. Liderul AUR a precizat că relația lor nu a început cu o dragoste la prima vedere, ci s-a dezvoltat treptat, după aproximativ doi ani de la prima întâlnire, când cei doi au ajuns să se cunoască mai bine și să formeze un cuplu.

„Nu a fost dragoste la prima vedere, Ilinca era în echipa mea de la prima campanie. În momentul când am decis să intru în politică am candidat independent la europarlamentarele din 2019. Era în timpul facultății, era mică. Eu, ca și acum, aveam grija campaniei. De-abia după aceea, după doi ani, a început să se înfiripe ceva”, a declarat George Simion

CITEȘTE ȘI: Cum a reacționat Luis Gabriel când a aflat că Haziran e însărcinată pentru a treia oară: „L-am văzut așa, șocat”

Gordon Ramsay va deveni bunic pentru prima dată. Fiica celebrului chef, Holly Ramsay, este însărcinată și așteaptă o fetiță

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lora, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai. A vorbit despre cel mai traumatizant moment din viața ei
Știri
Lora, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai. A vorbit despre cel mai traumatizant moment din viața ei
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Costinești, în perioada festivalului Beach, Please!
Știri
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Costinești, în perioada festivalului…
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
PSD somează USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional: „Rotativa” este un tertip meschin care maschează disperarea
Gandul.ro
PSD somează USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional: „Rotativa”...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum...
A mers la cel mai ieftin all-inclusive din Turcia și a avut o surpriză uriașă: „Realitatea m-a șocat. M-am trezit cu o ușoară toxiinfecție alimentară”
Adevarul
A mers la cel mai ieftin all-inclusive din Turcia și a avut o...
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
De ce și-a distrus Codruța Filip rochia de mireasă. Artista, în lacrimi în studioul de înregistrări: „A fost oricum dureros”
Click.ro
De ce și-a distrus Codruța Filip rochia de mireasă. Artista, în lacrimi în studioul de...
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea
Digi 24
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a...
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Computer de bicicletă la doar 25 de lei la Lidl: care este condiția
go4it.ro
Computer de bicicletă la doar 25 de lei la Lidl: care este condiția
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
PSD somează USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional: „Rotativa” este un tertip meschin care maschează disperarea
Gandul.ro
PSD somează USR să înceteze „sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional: „Rotativa” este un...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Lora, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai. A vorbit despre cel mai traumatizant moment din viața ...
Lora, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai. A vorbit despre cel mai traumatizant moment din viața ei
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Costinești, în perioada festivalului Beach, ...
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Costinești, în perioada festivalului Beach, Please!
Adrian Sînă s-a zbenguit pe pietonală cu o mână de puștoaice! Cum l-am filmat pe artist în timp ...
Adrian Sînă s-a zbenguit pe pietonală cu o mână de puștoaice! Cum l-am filmat pe artist în timp ce zvonurile divorțului de Anca Serea au luat amploare
(P) Cum să asortezi pantofii și geanta de vară? Ghid de la Wojas
(P) Cum să asortezi pantofii și geanta de vară? Ghid de la Wojas
Alertă în Spania! Mai multe plaje s-au închis din cauza bacteriei Vibrio, ”mâncătoarea de țesuturi”
Alertă în Spania! Mai multe plaje s-au închis din cauza bacteriei Vibrio, ”mâncătoarea de țesuturi”
(P) Info trafic: rolul informațiilor rutiere în mobilitatea modernă și siguranța participanților ...
(P) Info trafic: rolul informațiilor rutiere în mobilitatea modernă și siguranța participanților la trafic
Vezi toate știrile