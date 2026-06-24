Soția lui George Simion, însărcinată pentru a doua oară! Liderul AUR a făcut anunțul, în direct, la Marius Tucă Show

George Simion a dezvăluit că familia sa urmează să se mărească. Liderul AUR și soția sa, Ilinca Simion, așteaptă al doilea copil, la puțin peste un an după ce au devenit părinți pentru prima dată.

În aprilie 2024, George și Ilinca Simion au trăit unul dintre cele mai importante momente din viața lor, odată cu venirea pe lume a primului lor copil, un băiețel. Acum, cei doi se pregătesc pentru o nouă etapă și așteaptă cu emoție apariția celui de-al doilea copil. Ilinca este cu 11 ani mai tânără decât liderul AUR și a preferat să rămână discretă, evitând expunerea excesivă în spațiul public.

Căsătoria civilă a avut loc pe 26 august 2022, la Primăria din Măciuca, județul Vâlcea. O zi mai târziu, George și Ilinca Simion au organizat ceremonia religioasă și petrecerea de nuntă, eveniment care a atras atenția întregii țări prin amploarea sa, având peste 10.000 de invitați.

În cadrul emisiunii online „Marius Tucă Show”, George Simion a dezvăluit că soția sa, Ilinca, este însărcinată pentru a doua oară.

„Trebuia să mă duc cu soția la morfologie (…) Trebuia să mă duc cu soția la doctor pentru a vedea cum stă cu sarcina. O veste bună. Soția însărcinată am lăsat-o să se ducă singură”, a spus George Simion la Marius Tucă Show.

Cum s-au cunoscut George Simion și Ilinca

George Simion și Ilinca s-au cunoscut în timpul alegerilor europarlamentare din 2019. La acea vreme, ea era studentă la Drept și făcea parte din echipa de voluntari care îl susținea. Liderul AUR a precizat că relația lor nu a început cu o dragoste la prima vedere, ci s-a dezvoltat treptat, după aproximativ doi ani de la prima întâlnire, când cei doi au ajuns să se cunoască mai bine și să formeze un cuplu.

„Nu a fost dragoste la prima vedere, Ilinca era în echipa mea de la prima campanie. În momentul când am decis să intru în politică am candidat independent la europarlamentarele din 2019. Era în timpul facultății, era mică. Eu, ca și acum, aveam grija campaniei. De-abia după aceea, după doi ani, a început să se înfiripe ceva”, a declarat George Simion

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