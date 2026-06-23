Gordon Ramsay va deveni bunic pentru prima dată. Fiica celebrului chef, Holly Ramsay, este însărcinată și așteaptă o fetiță

Bucurie imensă în familia lui Gordon Ramsay. Holly Ramsay, una dintre fiicele celebrului chef britanic, a anunțat că este însărcinată și așteaptă primul său copil împreună cu soțul ei, campionul olimpic Adam Peaty. Vestea vine la aproape șase luni după nunta celor doi și l-a făcut pe Gordon Ramsay să își exprime public emoția de a deveni bunic pentru prima dată.

Holly Ramsay și Adam Peaty vor deveni părinți

Holly Ramsay, în vârstă de 26 de ani, a făcut marele anunț pe Instagram printr-o postare emoționantă care a atras imediat atenția fanilor și a prietenilor celebri ai familiei. Aceasta a scris în descrierea unei fotografii în care apare alături de soțul ei, Adam Peaty:

„Baby Ramsay-Peaty vine în decembrie 2026. Abia așteptăm să ne cunoaștem fetița.”

În imagine, cei doi zâmbesc unul către celălalt în timp ce își țin mâinile pe burtica de gravidă a lui Holly.

Pentru Adam Peaty, în vârstă de 31 de ani, copilul va fi al doilea. Multiplu campion olimpic la înot este deja tatăl unui băiat de 5 ani, George, din relația anterioară cu Eirianedd Munro.

Gordon Ramsay: „Voi fi un bunic extrem de entuziasmat”

Anunțul a fost întâmpinat cu entuziasm de întreaga familie Ramsay.

Gordon Ramsay, în vârstă de 59 de ani, nu și-a ascuns emoția în comentariile postării fiicei sale.

„Felicitări amândurora, vă trimit multă dragoste. Tata.”

Celebrul bucătar a adăugat:

„Voi fi un bunic extrem de entuziasmat, mai ales de Crăciunul acesta.”

Și sora mai mică a lui Holly, Tilly Ramsay, a reacționat imediat.

„Cea mai bună veste posibilă.”

Felicitări din partea familiei Beckham

Printre cei care au transmis mesaje de felicitare s-au numărat și apropiați celebri ai cuplului.

Victoria Beckham, care a participat la nunta lui Holly și Adam, a scris simplu:

„Felicitări!!!!!!”

Fiul acesteia, Romeo Beckham, și-a exprimat la rândul său bucuria printr-o serie de emoji-uri în formă de inimă.

David Beckham, de asemenea apropiat al familiei Ramsay, s-a numărat printre cei care au urmărit cu entuziasm vestea venirii pe lume a noului membru al familiei.

O poveste de dragoste care a dus la căsătorie

Vestea sarcinii vine la aproape șase luni după ce Holly Ramsay și Adam Peaty s-au căsătorit.

Cei doi și-au unit destinele pe 27 decembrie 2025 la Biserica Abației Sfântul Petru și Sfântul Pavel din Bath, una dintre cele mai cunoscute biserici istorice din Anglia.

Pentru marele eveniment, Holly a purtat o rochie creată special de celebrul designer Elie Saab, cu mâneci lungi, fustă amplă și trenă circulară.

Într-un interviu acordat revistei British Vogue, ea a explicat că și-a dorit o apariție clasică și elegantă.

„Am căutat o rochie foarte tradițională, destul de modestă și extrem de feminină”, a spus Holly, dezvăluind că s-a inspirat din stilul purtat de Grace Kelly și de Prințesa Kate.

Momentul emoționant dintre Gordon și fiica sa

Nunta a reprezentat unul dintre cele mai importante momente din viața lui Gordon Ramsay ca tată.

Chef-ul a povestit atunci pe Instagram cât de emoționant a fost drumul spre biserică alături de fiica sa.

„Una dintre cele mai emoționante călătorii cu mașina din viața unui tată este drumul spre biserică alături de fiica sa minunată, conversațiile incredibile și încercarea de a o ajuta să rămână calmă și relaxată înainte de a merge împreună spre altar.”

El a descris întreaga experiență drept:

„Un moment pe care nu îl voi uita niciodată.”

La scurt timp după ceremonie, Holly a publicat un videoclip emoționant în care tatăl ei o vede pentru prima dată în rochia de mireasă și este copleșit de emoție.

„Un moment despre care am vorbit încă de când eram o fetiță. Voi fi mereu micuța ta. Te iubesc, tată.”, a scris aceasta.

Logodna anunțată în 2024

Povestea lor de dragoste a făcut un nou pas în septembrie 2024, când Holly a anunțat logodna.

Ea a publicat mai multe fotografii în care își prezenta inelul cu diamant galben oval, realizat în decurs de zece luni de prestigiosul bijutier britanic Pragnell.

„Mă căsătoresc cu cel mai bun prieten al meu.”

Holly mărturisea atunci:

„Nu pot exprima în cuvinte ce simt acum. Îmi amintesc și astăzi cât de mare era zâmbetul meu în dimineața în care m-am întors acasă după prima noastră întâlnire.”

În aceeași zi, Adam Peaty a transmis propriul mesaj emoționant.

„Sunt cu adevărat cel mai norocos bărbat de pe pământ.”

Sportivul a descris-o pe Holly drept „blândă, grijulie și frumoasă” și a promis că o va iubi „din toată inima”.

Familia Ramsay se mărește

Holly este unul dintre cei șase copii ai lui Gordon și Tana Ramsay. Cuplul mai are împreună pe Megan (28 de ani), Jack, fratele geamăn al lui Holly, (26 de ani), Tilly (24 de ani), Oscar (7 ani) și Jesse (2 ani).

Odată cu venirea pe lume a fetiței lui Holly și Adam, familia Ramsay se pregătește pentru un nou capitol, iar celebrul chef britanic va avea, pentru prima dată, rolul de bunic.

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