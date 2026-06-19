Vedeta TV care a vorbit despre divorț și a apărut fără verighetă, dar acum este însărcinată cu al patrulea copil

Jen Affleck, una dintre vedetele reality show-ului „The Secret Lives of Mormon Wives”, a anunțat că este însărcinată cu al patrulea copil. Vestea vine la doar un an după nașterea celui de-al treilea copil și la câteva luni după ce fanii speculau intens că mariajul ei cu Zac Affleck se îndreaptă spre divorț.

Jen Affleck a anunțat că va deveni mamă pentru a patra oară

Jen Affleck, în vârstă de 27 de ani, și soțul său, Zac Affleck, așteaptă al patrulea copil împreună. Vedeta a făcut anunțul pe rețelele sociale, publicând o serie de fotografii în care își etalează burtica de gravidă.

„Capitolul patru”, a scris ea pe Instagram, alături de o inimă albă.

Ulterior, a distribuit postarea și la Story, unde a adăugat:

„Încă un suflet mic pe care să-l iubim.”

Jen a publicat și un videoclip pe TikTok, în care apare într-o rochie albă și își arată sarcina.

Cuplul este deja părintele a trei copii: Nora, în vârstă de 4 ani, Lucas „Luca” Lowell, de 2 ani, și Penelope, care urmează să împlinească un an. Cum Penelope s-a născut în iulie 2025, familia Affleck va avea în curând patru copii foarte mici în același timp.

Colegele din emisiune au reacționat imediat

Anunțul a fost întâmpinat cu numeroase mesaje de felicitare din partea colegelor sale din „The Secret Lives of Mormon Wives”.

Miranda Hope a scris:

„Strălucești, Jenny.”

Layla Taylor a comentat:

„Yay, un bebeluș!!!!”

Jessi Draper a transmis:

„Sunt atât de fericită pentru tine, te iubesc!”

Mayci Neeley a adăugat:

„Felicitări, iubita mea, sunt atât de fericită pentru tine.”

Printre cei care au sărbătorit vestea s-au numărat și viitoarele colege din noul spin-off al emisiunii.

Avery Woods a comentat:

„Abia aștept să te văd mamă a patru copii!!”

Aspyn Ovard a scris:

„Te iubesc, Jenny!!!!!!!”

Iar McCall DaPron a transmis:

„Sunt atât de încântată pentru bebelușul numărul 4! Cea mai frumoasă și cea mai bună mămică.”

Fanii au readus în discuție zvonurile despre divorț

Deși mulți au felicitat-o, alți urmăritori au privit anunțul cu surprindere, având în vedere speculațiile recente despre problemele din căsnicia cu Zac Affleck.

În comentarii au apărut rapid reacții precum:

„Stai puțin, este din nou însărcinată? Credeam că se despart.”

„Posta de câteva luni ca și cum ar fi fost separați.”

„Credeam că divorțați?”

Un alt utilizator a mers și mai departe, comentând:

„Încă un copil pentru a salva căsnicia.”

Zvonurile au fost alimentate chiar de activitatea recentă a lui Jen din mediul online și de subiectele abordate în emisiune.

Jen a vorbit recent despre o „criză a vieții”

În luna aprilie, vedeta a publicat un videoclip emoționant în care a izbucnit în lacrimi și a vorbit despre provocările ultimilor ani.

În cel mai recent sezon al emisiunii, Jen a discutat inclusiv despre posibilitatea unui divorț, iar declarațiile sale au stârnit numeroase speculații.

„În ultimii doi-trei ani s-au întâmplat atât de multe lucruri. Între doi copii, emisiunea de televiziune, Dancing With the Stars, mutarea, identitatea, credința și criza vieții, sunt foarte optimistă în privința următorului capitol al vieții mele.”

Vedeta a mărturisit atunci că simte că nu se mai recunoaște pe deplin și că încearcă să își regăsească credința.

Fanii au observat inclusiv că nu purta verigheta, lucru care a amplificat speculațiile.

„Sezonul cinci se va numi Cartea divorțului”, a scris un urmăritor. „Doamne, divorțează”, a comentat altul. „Îl lași și pe Zac în urmă, nu-i așa?”, a întrebat un alt fan.

O relație cu multe suișuri și coborâșuri

Relația dintre Jen și Zac Affleck a fost intens discutată de fani încă de la debutul reality show-ului. Cei doi au recunoscut de-a lungul timpului că au trecut prin momente dificile, însă au încercat să își rezolve problemele.

În mai 2025, cuplul a dezvăluit că terapia de cuplu a avut un rol esențial în consolidarea relației lor și în depășirea tensiunilor acumulate.

În ciuda zvonurilor și a speculațiilor din ultimele luni, anunțul sarcinii pare să marcheze un nou capitol pentru familia Affleck.

Va apărea și într-un nou proiect TV

Pe lângă vestea sarcinii, Jen Affleck are și motive profesionale de bucurie. Vedeta a confirmat că va face parte din distribuția viitorului spin-off al francizei, „The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County”.

Astfel, 2026 se anunță un an important pentru Jen Affleck, care se pregătește atât pentru venirea pe lume a celui de-al patrulea copil, cât și pentru un nou proiect în televiziune.

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