Dovada că era întreținut de Bianca! Ce salariu mic are Remi Dobre. Bibi a făcut totul public: Câți lei câștigă lunar

Bianca Iotu și Remi Dobre au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația și pentru a afla dacă sentimentele lor pot rezista tentațiilor. Experiența din Thailanda a scos însă la iveală probleme mai vechi din cuplu, iar concurenta a făcut dezvăluiri despre situația financiară a partenerului său și despre cheltuielile pe care susține că le-a suportat singură în cei trei ani petrecuți împreună.

Deși au venit să-și testeze relația, Bianca Iotu și Remi Dobre s-au apropiat de alte ispite din emisiune. Pe lângă nemulțumirile legate de relație, concurenta le-a povestit celorlalte colege că ea ar fi fost cea care a asigurat stabilitatea financiară a cuplului.

Potrivit acesteia, Remi nu ar fi contribuit la plata chiriei, a facturilor, a alimentelor sau a vacanțelor. Mai mult, după ce a aflat ce se întâmplă în emisiune, concurenta a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca partenerul său să nu mai găsească lucrurile personale în locuința în care au stat împreună.

În timp ce Bianca susține că l-a întreținut pe Remi, acesta a afirmat că muncește încă din adolescență și că nu a depins de banii partenerei sale. Astfel, au apărut două perspective diferite asupra modului în care cei doi și-au gestionat finanțele în timpul relației.

Ce salariu a avut Remi Dobre

Unul dintre cele mai importante detalii oferite de Bianca vizează veniturile concurentului. Aceasta a susținut că Remi a lucrat part-time ca contabil și că avea un salariu de aproximativ 2.000 de lei pe lună.

Potrivit concurentei, suma ar fi fost insuficientă pentru a acoperi toate cheltuielile unui tânăr care urmează cursurile facultății și deține o mașină. Întreținerea unui autoturism presupune costuri suplimentare, de la combustibil și asigurare până la reparații, în timp ce chiria, mâncarea și facturile ar fi necesitat un buget considerabil mai mare.

„Vacanțe, cheltuieli, mâncare, casă, facturi, aia ce e? El nu lucrează. A lucrat part time ca și contabil. Are salatiu 2.000 de lei. Cum să trăiești cu banii ăia? Și să mergi la facultate, ai și o mașină de întreținut, e cam imposibil. Sunt mai multe persoane care au profitat de mine. Eu am vrut să-i tai craca cu nevenitul la insulă, că știam că o să crească.”, a povestit Bianca lotu la Insula Iubirii.

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