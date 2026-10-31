Cum arăta Bianca Iotu în 2012, când a abandonat școala din România și s-a angajat chelneriță într-un bar din Londra

Bianca Iotu este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii, sezonul X. Aceasta a decis să încheie relația cu Remi chiar în Thailanda, astfel că și-a dat frâu liber și s-a iubit cu Narcis Bujor. Numai că puțini știu detalii despre viața personală a femeii.

Deși în cadrul emisiunii a fost percepută drept o persoană petrecăreață, în realitate a fost și este o femeie muncitoare. În prezent este instructor de pilates, însă Bianca Iotu a avut numeroase meserii. În anul 2012, aceasta a renunțat la studii de la facultatea de Publicitate și Relații cu Publicul și a decis să înceapă o nouă viață în Londra. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arăta Bianca Iotu în 2012, când a abandonat școala din România și s-a angajat în Londra

Bianca Iotu are 37 de ani în prezent. Aceasta a trecut prin multe experiențe, iar una dintre cele mai marcante a fost plecarea sa în Londra. Concurenta de la Insula Iubirii a renunțat la studii în anul 2012, pe vremea când avea 24 de ani. Ea a avut un plan bine stabilit, astfel că s-a angajat pentru o perioadă de șase luni ca babysitter, iar apoi urma să se întoarcă în țară.

Ulterior, a hotărât să evolueze, așa că a rămas în Londra. Ea a aplicat pentru mai multe joburi și a ajuns să lucreze la un bar. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare, blondina era la acea vârstă la fel de finuță, zâmbitoare și plină de viață, așa cum o văd telespectatorii astăzi la show. Așadar, aspectul nu este unul foarte diferit și pare că nici comportamentul.

În plus, fosta parteneră a lui Remi a mai povestit recent că a ales Londra, pentru că i se părea un loc în care poate evolua. Cu atât mai mult că nu i-au cerut niciodată diploma de facultate, pe care nu a mai reluat-o niciodată, așa cum era planul inițial. După 15 ani, concurenta a revenit în România și lucrează la propriul său studio de pilates în Târgoviște.

„Aveam un profesor acolo care ne zicea că o să fim niște proști cu diplomă și o să lucrăm la Burger King. Eu când am auzit… zic adică eu mă chinui să învăț atâta, cum adică. Și ne-a zis profitați și plecați din țară, mergeți undeva și vedeți-vă de viața voastră. Bineînțeles că m-am dus acasă, am intrat pe Google și am zis ce știi Bianca să faci? Nimic, decât să ai grijă de copii, adică babysiter, sau am lucrat în bar la mătușa mea. Am zis că nu mă duc chelneriță și am dat de un job de babysiter în Londra. M-am gândit că știu engleză, am ales un loc unde știu că sunt bani, că în Spania nu aveam cum. Și am zis că mă duc undeva la 6 luni de zile, strâng bani și mă întorc acasă. 15 ani mai târziu, nu m-am mai întors. (…) La facultate am zis că îngheț anul și mă întorc și continui din septembrie. Nu am mai reluat și nu mi-a părut rău niciodată. Mai ales că în Londra am tot crescut și progresat fără ca o persoană să mă întrebe vreodată dacă am o diplomă”, a mărturisit Bianca Iotu, în cadrul podcastului Face to Face.

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