Cum arăta Bianca Iotu în 2012, când a abandonat școala din România și s-a angajat chelneriță într-un bar din Londra

Cum arăta Bianca Iotu în 2012, când a abandonat școala din România și s-a angajat chelneriță într-un bar din Londra
Galerie Foto 17
Bianca Iotu/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Bianca Iotu este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii, sezonul X. Aceasta a decis să încheie relația cu Remi chiar în Thailanda, astfel că și-a dat frâu liber și s-a iubit cu Narcis Bujor. Numai că puțini știu detalii despre viața personală a femeii.

Deși în cadrul emisiunii a fost percepută drept o persoană petrecăreață, în realitate a fost și este o femeie muncitoare. În prezent este instructor de pilates, însă Bianca Iotu a avut numeroase meserii. În anul 2012, aceasta a renunțat la studii de la facultatea de Publicitate și Relații cu Publicul și a decis să înceapă o nouă viață în Londra. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bianca Iotu/ sursa foto: captură video Antena 1

Bianca Iotu/ sursa foto: captură video Antena 1

Cum arăta Bianca Iotu în 2012, când a abandonat școala din România și s-a angajat în Londra

Bianca Iotu are 37 de ani în prezent. Aceasta a trecut prin multe experiențe, iar una dintre cele mai marcante a fost plecarea sa în Londra. Concurenta de la Insula Iubirii a renunțat la studii în anul 2012, pe vremea când avea 24 de ani. Ea a avut un plan bine stabilit, astfel că s-a angajat pentru o perioadă de șase luni ca babysitter, iar apoi urma să se întoarcă în țară.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
17 poze

Ulterior, a hotărât să evolueze, așa că a rămas în Londra. Ea a aplicat pentru mai multe joburi și a ajuns să lucreze la un bar. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare, blondina era la acea vârstă la fel de finuță, zâmbitoare și plină de viață, așa cum o văd telespectatorii astăzi la show. Așadar, aspectul nu este unul foarte diferit și pare că nici comportamentul.

În plus, fosta parteneră a lui Remi a mai povestit recent că a ales Londra, pentru că i se părea un loc în care poate evolua. Cu atât mai mult că nu i-au cerut niciodată diploma de facultate, pe care nu a mai reluat-o niciodată, așa cum era planul inițial. După 15 ani, concurenta a revenit în România și lucrează la propriul său studio de pilates în Târgoviște.

Bianca Iotu/ sursa foto: social media

Bianca Iotu/ sursa foto: social media

„Aveam un profesor acolo care ne zicea că o să fim niște proști cu diplomă și o să lucrăm la Burger King. Eu când am auzit… zic adică eu mă chinui să învăț atâta, cum adică. Și ne-a zis profitați și plecați din țară, mergeți undeva și vedeți-vă de viața voastră.

Bineînțeles că m-am dus acasă, am intrat pe Google și am zis ce știi Bianca să faci? Nimic, decât să ai grijă de copii, adică babysiter, sau am lucrat în bar la mătușa mea. Am zis că nu mă duc chelneriță și am dat de un job de babysiter în Londra. M-am gândit că știu engleză, am ales un loc unde știu că sunt bani, că în Spania nu aveam cum.

Și am zis că mă duc undeva la 6 luni de zile, strâng bani și mă întorc acasă. 15 ani mai târziu, nu m-am mai întors. (…) La facultate am zis că îngheț anul și mă întorc și continui din septembrie. Nu am mai reluat și nu mi-a părut rău niciodată. Mai ales că în Londra am tot crescut și progresat fără ca o persoană să mă întrebe vreodată dacă am o diplomă”, a mărturisit Bianca Iotu, în cadrul podcastului Face to Face.

VEZI ȘI: Am aflat pe ce dată este marea finala Insula Iubirii 2026. Evenimentul care a dat peste cap planurile șefilor de la Antena 1

(P) Ulise, primul concurent de la „Insula Iubirii”? Două ispite, 10 ani de rătăciri și o soție care îl aștepta acasă!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Valerie Lungu a spus adevărul. Cele 2 cuvinte de la care a pornit conflictul cu Maurice. S-a întâmplat în prima noapte, la Asia Express
Valerie Lungu a spus adevărul. Cele 2 cuvinte de la care a pornit conflictul cu Maurice. S-a întâmplat în prima noapte, la Asia Express
Ce salariu câștigă Tudor Chirilă la Vocea României. Fratele său, Ionuț, l-a dat de gol: ”E prea de tot”
Ce salariu câștigă Tudor Chirilă la Vocea României. Fratele său, Ionuț, l-a dat de gol: ”E prea de tot”
Claudia Ion nu s-a mai putut abține și a făcut dezvăluiri rușinoase despre propriul iubit: ”Când eu îți dădeam bani, tu dădeai mesaje femeilor”
Claudia Ion nu s-a mai putut abține și a făcut dezvăluiri rușinoase despre propriul iubit: ”Când eu îți dădeam bani, tu dădeai mesaje femeilor”
Avem imaginile. Cum îl umilește Claudia pe Mocăniță la bonfire-ul final Insula Iubirii. Cele 3 cuvinte prin care-l distruge definitiv
Avem imaginile. Cum îl umilește Claudia pe Mocăniță la bonfire-ul final Insula Iubirii. Cele 3 cuvinte prin care-l distruge definitiv
Valerie Lungu, dezvăluiri explozive de la Asia Express: ”Raluca și Maurice s-au dat la bărbatul meu”
Valerie Lungu, dezvăluiri explozive de la Asia Express: ”Raluca și Maurice s-au dat la bărbatul meu”
Criza din Polonia, EXPLICATĂ: Cum s-a ajuns la HAOSUL de la Varșovia și ce urmează
Mediafax
Criza din Polonia, EXPLICATĂ: Cum s-a ajuns la HAOSUL de la Varșovia și ce urmează
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Gandul.ro
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Câți bani ia Tudor Chirilă la Vocea României. S-a aflat salariul de la PRO TV
Prosport.ro
Câți bani ia Tudor Chirilă la Vocea României. S-a aflat salariul de la PRO TV
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
Adevarul
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
De ce unii oameni rămân lucizi deși au Alzheimer? Indiciul SURPRINZĂTOR
Mediafax
De ce unii oameni rămân lucizi deși au Alzheimer? Indiciul SURPRINZĂTOR
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Prosport.ro
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Vești bune pentru pensionari! Cine primește ajutoare de până la 500 de lei în decembrie și cu cât ar putea crește pensiile în 2027
Click.ro
Vești bune pentru pensionari! Cine primește ajutoare de până la 500 de lei în decembrie și cu cât ar putea crește pensiile în 2027
VIDEO Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice
Digi 24
VIDEO Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Furnizorul de energie a fost victima unui atac cibernetic
go4it.ro
Furnizorul de energie a fost victima unui atac cibernetic
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Gandul.ro
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.