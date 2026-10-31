Când scăpăm de ploi în București. Meteorologii au anunțat ce se întâmplă în prima parte a lunii noiembrie

Când scăpăm de ploi în București. Meteorologii au anunțat ce se întâmplă în prima parte a lunii noiembrie
Ploi, Sursa foto Pixabay
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În ultimele zile, vremea în România a fost extrem de capricioasă. Temperaturile au scăzut semnificativ, inclusiv în Capitală. În plus, precipitațiile au fost nelipsite, atât ploile, cât și ninsorile la altitudini mari. Meteorologii vin însă cu vești pentru bucureșteni. 

Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi și intensificări ale vântului în București la începutul lunii noiembrie. Vremea va fi închisă, ploile își vor face apariția mai ales pe seară, iar temperaturile nu vor fi mai mult de 14 grade Celsius. Vântul va avea și el intensificări, însă vestea bună pentru bucureșteni este că vor scăpa de vremea capricioasă începând cu data de 5 noiembrie.

Când scăpăm de ploi în București

Ploi/ Sursa foto: Pexels

Ploi/ Sursa foto: Pexels

Ultima zi de octombrie aduce ploi și cer noros în Capitală. Cantitățile de apă vor fi de 3-6 l/mp, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi de 8-9 grade Celsius. Duminică, 1 noiembrie, între ora 8:00 și luni, 2 noiembrie, ora 10:00, vremea se va menține închisă. Ploile își vor face apariția în special seara și pe timpul nopții, iar maxima nu va depăși 14 grade Celsius. Minima va fi cuprinsă între 6 și 7 grade Celsius. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale de 40-45 km/h. Tot luni, pe parcursul zilei valorile termice vor mai scădea, astfel că termometrele nu vor arăta mai mult de 10 grade Celsius. Va ploua în continuare, iar cantitățile estimate de apă vor fi de 15-20 l/mp.

Marți, 3 noiembrie, vremea rămâne la fel de capricioasă în București. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade Celsius, în timp ce minima nu va depăși 7 grade Celsius. De miercuri, 4 noiembrie, condițiile se schimbă ușor. Cerul va fi noros, însă precipitațiile vor fi slabe. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în timpul zilei, atunci când rafalele vor fi de 40-45 km/h. Maxima înregistrată va fi de 11 grade Celsius, iar minima de 2 grade Celsius.

Pe de altă parte, de joi, 5 noiembrie, vremea se îmbunătățește, astfel că bucureștenii scapă de ploi. Chiar și așa, cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă ajunge la 10 grade Celsius. Vineri, 6 noiembrie, meteorologii vin cu vești bune. Valorile termice vor fi în ușoară creștere, atmosfera va fi una plăcută, însă sâmbătă, 7 noiembrie, vor exista condiții de înnorări și ploi slabe, trecătoare. În perioada 8-11 noiembrie, ANM estimează temperaturi obișnuite pentru acest sezon, dar nopți reci. În plus, probabilitatea de precipitații va fi din nou ridicată.

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