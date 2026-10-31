TOP 25 al femeilor celebre care își rezolvă singure problemele cu mașinile! Bolizii nu mai au niciun secret pentru ele

TOP 25 al femeilor celebre care își rezolvă singure problemele cu mașinile! Bolizii nu mai au niciun secret pentru ele
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Cine a spus că femeile au nevoie de un bărbat atunci când mașina le face probleme? Vedetele de la noi demonstrează contrariul și nu se lasă intimidate nici de o pană, nici de o defecțiune apărută în mijlocul drumului. Cu mânecile suflecate și fără să aștepte ajutorul nimănui, divele au trecut la treabă și au demonstrat că se descurcă de minune chiar și în situații complicate. CANCAN.RO a făcut un TOP 25 al femeilor celebre care își rezolvă singure problemele cu mașinile!

Fie că au fost nevoite să schimbe o roată, să alimenteze sau chiar să intervină la motor, vedetele nu s-au dat bătute până când nu au rezolvat situația. Pe tocuri sau în rochițe, iarna ori vara, nimic nu le-a stat în cale! Se pare că reprezentanții sexului masculin au ceva motive de invidie. Dar să lăsăm vorbele și să vedem ce ne arată imaginile surprinse de paparazzii CANCAN.RO!

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Claudia Pătrășcanu și Paula Chirilă, dive în toată regula, dar puse pe treabă! Cum s-au descurcat când mașinile le-au dat bătăi de cap

Claudia Pătrășcanu știe că o adevărată divă trebuie să arate impecabil indiferent de situație! Îmbrăcată într-o rochiță scurtă, neagră, cizme lungi aurii și un trench negru din piele, cu imprimeu floral, artista a atras toate privirile. Nici ochelarii de soare și nici coafura atent aranjată nu au lipsit din peisaj. Însă dincolo de apariția demnă de covorul roșu, Claudia a avut și treabă: și-a spălat singură mașina la o spălătorie self-service. Eleganță până și printre jeturile de apă!

Nici Paula Chirilă nu a scăpat de surprizele neplăcute provocate de bolidul pe patru roți! Îmbrăcată într-o ținută office, cu pantofi stiletto, o fustă neagră, mulată, care îi trecea de genunchi, și o cămașă roșie, actrița a fost nevoită să se ocupe de o problemă apărută la motor. Chiar dacă apariția sa era una impecabilă, situația de sub capotă i-a cam dat bătăi de cap. Nu știm dacă a reușit să remedieze defecțiunea, însă un lucru este cert: măcar a încercat! Iar pentru asta merită apreciată.

Nici Anca Neacșu și Ianna nu au scăpat de ghinionul unei pene de cauciuc! Și, ca tacâmul să fie complet, totul s-a întâmplat pe o vreme deloc prietenoasă, așa că cele două au fost nevoite să înfrunte și frigul, nu doar problema mașinii. Ianna a optat pentru o pereche de blugi mulați, gri, o jachetă scurtă din blană, în aceeași nuanță, accesorizată cu o curea neagră în talie și cizme.

Anca Neacșu și Ianna, puse la grea încercare de o pană de cauciuc! Cum au făcut față situației, pe o vreme de coșmar

Pentru ea, operațiunea s-a dovedit cu atât mai complicată cu cât risca să-și murdărească ținuta. Anca, în schimb, a purtat jeanși negri, o jachetă scurtă din blană gri-închis, cu dungi negre, și cizme negre până la genunchi. Cele două au scos roata de rezervă, au transportat-o lângă mașină, însă, în cele din urmă, au apelat la telefon pentru ajutor. Sperăm că mecanicul a ajuns la timp și că problema a fost rezolvată fără alte bătăi de cap!

Iar surprizele nu se opresc aici! În galeria foto din linkul de mai jos vă așteaptă și alte domnișoare superbe, surprinse în ipostaze inedite alături de mașinile lor. Printre ele se numără Alina Chivulescu, Laura Cosoi, Iuliana Luciu, Gabriela Oțil, Sylvia, Antonia, Loredana Chivu, Lidia Buble și Kira Hagi. Și lista nu se oprește aici! Vă invităm să descoperiți toate imaginile și să vedeți cum se descurcă vedetele atunci când mașina le pune la încercare.

NU RATA: Top 30 de dive care nu se lasă intimidate de vremea rea! Mădălina Ghenea, INNA și Adelina Pestrițu, printre vedetele care nu se tem de ploaie

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