Valerie Lungu a spus adevărul. Cele 2 cuvinte de la care a pornit conflictul cu Maurice. S-a întâmplat în prima noapte, la Asia Express

Valerie Lungu a spus adevărul. Cele 2 cuvinte de la care a pornit conflictul cu Maurice. S-a întâmplat în prima noapte, la Asia Express
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De la ce a pornit conflictul dintre Maurice și Valerie
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În cadrul ultimei ediții Asia Express, Maurice Munteanu și Connie Preda au fost eliminați. Cei doi au părăsit Drumul Mătăsii la finalul celei de-a opta etape a concursului. Iar odată cu eliminarea acestora s-a terminat și scandalul dintre Maurice și Valerie Lungu. Recent, influencerița a spus adevărul și a mărturisit de la ce a plecat, de fapt, conflictul dintre ea și Maurice. Totul s-a întâmplat chiar la începutul cursei.

Valerie Lungu a fost recent invitată în cadrul podcastului moderat de Ioana Ginghină și a vorbit despre aventura din Asia Express. De asemenea, întrebată despre conflictul cu Maurice, tânăra a povestit cum a început totul.

„Hai să dau toată povestea din spate. Noi știam că o să fie și Maurice acolo. Clar noi am avut tangențe… El nu mă iubea pe mine din „Bravo, ai Stil”. E clar. Faptul că el a zis: eu nu mai îmi aduc aminte de ea… Știm clar că nu este adevărat. Știu asta clar pentru că au mai fost și lucruri pe care mi le-au spus ceilalți colegi în spatele camerelor. Asta în prima fază când am ajuns acolo”, a spus Valerie Lungu.

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Cele două cuvinte care au aprins conflictul

Valerie Lungu a mai mărturisit că întreg conflictul a plecat încă din noaptea în care au fost nevoiți să doarmă în aceeași iurtă. Fundalul scandalului a fost construit pe ideea că influencerița și-ar fi dorit să aibă alți colegi de cazare. Informație pe care Connie a auzit-o și nu a ezitat să i-o împărtășească lui Maurice.

„Povestea este foarte simplă, de fapt. Noi am ajuns acolo, ne-au pus Gabi și Alexuc în aceeași iurtă. Ne-am pus bagajele, am ieșit afară și eram toți și vorbeam despre cum ne înțelegem cu echipele cu care dormeam. Și ei ziceau: A, voi ați fost la „Bravo, ai Stil”, sigur vă înțelegeți. Și eu am zis: noi nu ne prea înțelegem. Adică nu avem nicio tangență, nu avem nimic, dar aș fi preferat să nu fiu cu el. Erau alte echipe cu care m-aș fi înțeles mai bine. Connie era lângă mine. Ea s-a dus la Maurice și i-a spus: Vezi că Valeria te bârfește”, a mai spus Valerie Lungu.

Valerie Lungu /Foto: Captură YouTube

Însă cele două cuvinte care au aprins cu adevărat conflictul au fost: Maurice sforăie. Mai exact, Valerie Lungu a mărturisit că nu prea s-a odihnit în iurtă căci Maurice a sforăit, iar asta a aprins focul. Se pare că partenerul lui Connie a fost foarte deranjat că Valerie a spus asta la televizor și de aici a început o serie continuă de șicane.

„Bun, și bărbatul meu sforăie acasă, o grămadă de lume sforăie. Adică eu nu consider că dacă m-am dus la televizor și ne filmează 24 de ore din 24 și dacă vezi doamne am spus la televizor că Maurice sforăie și de aia nu am dormit…

Ce trebuia să mă duc la televizor și să mint de ce în noaptea aia nu am dormit? Că eu am fost obraznică. Cum de îmi permit eu să spun că Maurice sforăie. Și eu sforăi! Când suntem obosiți, toți oamenii sforăie. E o chestie normală. Oamenii de acasă și Maurice au considerat că este o lipsă de respect din partea mea”, a mai spus Valerie Lungu.

 

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Foto: Instagram

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