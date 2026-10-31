BANCUL ZILEI | Astăzi m-am dus să sar cu parașuta. Mare greșeală

BANCUL ZILEI | Astăzi m-am dus să sar cu parașuta. Mare greșeală
BANCUL ZILEI | Astăzi m-am dus să sar cu parașuta. Mare greșeală
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Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Astăzi m-am dus să sar cu parașuta. Mare greșeală…

În caz că nu știți, la primul salt nu te lasă singur, te leagă cu un ham de un tip și trebuie să sari cu el…În fine, tipul își leagă hamul de mine, tragem aer în piept și sărim. După vreo două minute mă întreabă: „Și, de cât timp ești instructor?”.

BANCUL ZILEI | Astăzi m-am dus să sar cu parașuta. Mare greșeală

BANCUL ZILEI | Astăzi m-am dus să sar cu parașuta. Mare greșeală

Alte bancuri haioase

Omida vorbitoare

Se duce un om la un magazin zoo și zice:

– Aveți vreun animal vorbitor?

Vânzătorul:

– Da, avem, poftim o omidă vorbitoare!

Cumpără omul omida, o aduce acasă și o pune într-o cutiuță, pe urmă îi spune:

– Mergi la plimbare?

Ea tace. El strigă mai tare:

– Mergi la plimbare?

Iarăși tace, omul enervat la maximum, strigă din toate puterile:

– Mergi la plimbare?

Omida:

– Nu striga bre, nu vezi că mă încalț?!

Bulă se întoarce din America

Bulă, reîntors din America:

-Salut, măi dragă, Ștrulă!

-Când te-ai întors Bulă?

-Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când am plecat, te-am rugat să ai grijă de soția mea, care era gravidă în luna a cincea. Spune-mi, cum este?

-Păi, cum să fie mă Bulă, așa cum ai lăsat-o, gravidă în luna a cincea!

Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Și nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Semne concludente de îmbătrânire

BANC | Într-un bar, Bulă și Ștrulă dau pe gât bere după bere

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