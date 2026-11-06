De ce se teme cel mai mult Nea Mărin. Mărturisirea sinceră făcută de celebrul coregraf

Nea Mărin a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa, în cadrul unei apariții în emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță. Cunoscutul coregraf a vorbit despre cea mai mare teamă a sa, dar și despre copilăria dificilă și lucrurile pe care le consideră esențiale în viață.

Invitat în emisiune, Nea Mărin a răspuns mai multor întrebări despre familie, carieră și experiențele care l-au marcat de-a lungul anilor.

În dialogul cu Cătălin Măruță, Nea Mărin a fost întrebat care este lucrul de care îi este cel mai frică. Răspunsul său a avut legătură directă cu profesia căreia i-a dedicat o mare parte din viață.

„Mă tem că n-o să mai pot munci și n-o să mai pot dansa. Asta mi-e cea mai mare frică pe care o am”, a mărturisit acesta.

Pentru coregraf, posibilitatea de a nu mai putea fi activ reprezintă o teamă importantă. Dansul și munca fac parte din identitatea sa, iar gândul că ar putea ajunge într-un moment în care să nu le mai poată practica îl îngrijorează.

Acesta și-a amintit de dificultățile financiare din copilărie și a recunoscut că și-ar fi dorit să crească în condiții mai bune.

„Dacă aș fi copil, nu mi-aș dori să mai fiu atât de sărac cum am fost”, a mărturisit el.

Ce a povestit Nea Mărin despre familia sa

Întrebat de Cătălin Măruță ce îl ajută să își recapete energia în momentele dificile, Nea Mărin a răspuns că familia reprezintă principalul său sprijin.

Coregraful a vorbit și despre felul în care se descrie. El consideră că munca și seriozitatea se numără printre cele mai importante calități ale sale, dar a recunoscut că uneori se enervează și își pierde cumpătul.

În privința compromisurilor, Nea Mărin a explicat că nu ar accepta niciodată să renunțe la principiile sale atunci când vine vorba despre arta coregrafică.

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