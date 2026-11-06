De ce se teme cel mai mult Nea Mărin. Mărturisirea sinceră făcută de celebrul coregraf

De ce se teme cel mai mult Nea Mărin. Mărturisirea sinceră făcută de celebrul coregraf
De ce se teme cel mai mult Nea Mărin. Mărturisirea sinceră făcută de celebrul coregraf
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Nea Mărin a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa, în cadrul unei apariții în emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță. Cunoscutul coregraf a vorbit despre cea mai mare teamă a sa, dar și despre copilăria dificilă și lucrurile pe care le consideră esențiale în viață.

Invitat în emisiune, Nea Mărin a răspuns mai multor întrebări despre familie, carieră și experiențele care l-au marcat de-a lungul anilor.

În dialogul cu Cătălin Măruță, Nea Mărin a fost întrebat care este lucrul de care îi este cel mai frică. Răspunsul său a avut legătură directă cu profesia căreia i-a dedicat o mare parte din viață.

„Mă tem că n-o să mai pot munci și n-o să mai pot dansa. Asta mi-e cea mai mare frică pe care o am”, a mărturisit acesta.

Pentru coregraf, posibilitatea de a nu mai putea fi activ reprezintă o teamă importantă. Dansul și munca fac parte din identitatea sa, iar gândul că ar putea ajunge într-un moment în care să nu le mai poată practica îl îngrijorează.

Acesta și-a amintit de dificultățile financiare din copilărie și a recunoscut că și-ar fi dorit să crească în condiții mai bune.

„Dacă aș fi copil, nu mi-aș dori să mai fiu atât de sărac cum am fost”, a mărturisit el.

Ce a povestit Nea Mărin despre familia sa

Întrebat de Cătălin Măruță ce îl ajută să își recapete energia în momentele dificile, Nea Mărin a răspuns că familia reprezintă principalul său sprijin.

Coregraful a vorbit și despre felul în care se descrie. El consideră că munca și seriozitatea se numără printre cele mai importante calități ale sale, dar a recunoscut că uneori se enervează și își pierde cumpătul.

În privința compromisurilor, Nea Mărin a explicat că nu ar accepta niciodată să renunțe la principiile sale atunci când vine vorba despre arta coregrafică.

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