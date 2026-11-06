Raluca Bădulescu, atac dur la adresa lui Valerie Lungu: „Rolul de victimă nu o prinde”

Tensiunile dintre Raluca Bădulescu și Valerie Lungu continuă și după momentele petrecute la Asia Express. De această dată, Raluca Bădulescu a comentat secvența în care influencerița a aflat că nu a primit nicio scrisoare din partea familiei, lansând o serie de critici directe la adresa acesteia.

În cadrul emisiunii „Cu gura plină”, Raluca Bădulescu a reacționat la unul dintre cele mai emoționante momente din Asia Express, cel în care Valerie Lungu a mărturisit că nu a primit niciun mesaj de la familie. Vedeta a declarat că nu este convinsă de atitudinea concurentei și susține că aceasta își asumă prea des postura de victimă.

Raluca Bădulescu, reacție dură după momentul scrisorilor

Raluca Bădulescu, alături de Serghei Mizil și Florin Stamin, a urmărit imaginile cu Valerie Lungu din Asia Express, în care aceasta a aflat că nu a primit o scrisoare din partea niciunui membru al familiei. În urma vizionării secvenței, vedeta a avut o poziție fermă și a criticat modul în care influencerița și-a prezentat situația personală.

„Rolul de victimă nu o prinde și nici nu mă impresionează (…) Aici avem o situație de victimizare. Rolul de victimă nu o prinde, ea este o actriță foarte bună, am remarcat asta pe parcursul întregii competiții (…) Nu cred că relațiile din familie sunt cele pe care le prezenta ea în fața întregii națiuni, că ei nu i-a scris nimeni, că relația în familie se măsoară în bani (…) ”, a spus Raluca Bădulescu, la „Cu gura plină”.

Ce spune Raluca Bădulescu despre relația dintre Valerie Lungu și familia sa

Pe lângă criticile privind atitudinea concurentei, Raluca Bădulescu a comentat și declarațiile făcute de Valerie Lungu despre relația cu familia. Vedeta nu este de acord cu ideea că afecțiunea sau aprecierea în cadrul familiei ar putea fi condiționate de aspectele materiale și susține că realitatea nu este neapărat cea prezentată public de influenceriță.

Afirmațiile sale vin în contextul în care Valerie Lungu a vorbit în cadrul competiției despre dificultățile din relația cu familia și despre lipsa unui mesaj din partea celor apropiați în momentul dedicat scrisorilor.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, printre finaliștii Asia Express

În ciuda controverselor și a momentelor emoționante trăite pe parcursul competiției, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au reușit să ajungă în marea finală Asia Express. Cei doi au fost prima echipă care și-a asigurat locul în ultimul act al concursului, după ce au acumulat cele mai multe puncte și au obținut ștampila de finalist.

În același timp, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, precum și Gabi Torje și Alin Alexuc au reușit să se salveze în cursa pentru ultima șansă. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au părăsit competiția după nouă săptămâni de concurs, ratând astfel calificarea în finală.

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