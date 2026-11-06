Paula Chirilă s-a căsătorit cu Dan Giuvelnic. Primele imagini de la ceremonie

Paula Chirilă s-a căsătorit cu Dan Giuvelnic. Primele imagini de la ceremonie
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Paula Chirilă şi Dan Giuvelnic
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Paula Chirilă s-a căsătorit cu Dan Giuvelnic. Actrița și partenerul ei au spus „Da” în cadrul unei ceremonii restrânse, organizate pe 6 noiembrie 2026, alături de familie și de cei mai apropiați prieteni. Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani, iar diferența de vârstă de 15 ani dintre ei nu a reprezentat niciodată un obstacol în relația lor.

Paula Chirilă traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa personală. După logodna care a avut loc în urmă cu câteva luni, actrița și Dan Giuvelnic au făcut oficial pasul următor și s-au căsătorit civil. Așa cum anunțase încă din perioada pregătirilor, vedeta a ales un eveniment discret, departe de fastul unei nunți tradiționale.

Paula Chirilă și Dan Giuvelnic au devenit oficial soț și soție

Cununia civilă a avut loc într-un cadru intim, exact așa cum și-au dorit cei doi. Petrecerea organizată după ceremonie a reunit aproximativ 40 de invitați, persoane apropiate cuplului, într-un restaurant din Otopeni.

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Un detaliu special al evenimentului a fost buchetul miresei, pregătit chiar de Dan Giuvelnic. Soțul actriței s-a ocupat personal de realizarea acestuia. În ceea ce privește ținutele, rochia purtată de Paula Chirilă a fost achiziționată de la Maison Lulu, iar styling-ul mirelui a fost realizat de Dana Buzatu.

Cei doi nu și-au ales încă verighetele. Până la ceremonia religioasă, care ar putea avea loc anul viitor, Paula Chirilă va purta doar inelul de logodnă.

De ce a renunțat Paula Chirilă la rochia clasică de mireasă

Fiind la a doua căsătorie, actrița a explicat încă dinaintea evenimentului că nu își mai dorește o rochie de mireasă în sensul clasic al cuvântului și nici o petrecere de mari dimensiuni.

„Nu știu dacă o să facem ceva mare, că nici nu avem timp, asta e clar (…) Acum suntem în planurile de organizare. Nu o să fie ceva foarte mare, că nu mai vreau. Va fi ceva foarte, foarte, foarte restrâns, cu prietenii foarte, foarte apropiați (…) Rochia de mireasă am mai îmbrăcat-o odată’,” spunea Paula Chirilă pentru Antena Stars.

Decizia actriței a fost una asumată, accentul fiind pus pe atmosfera relaxată și pe prezența oamenilor importanți din viața lor, nu pe elementele tradiționale ale unei nunți spectaculoase.

Cum a fost cerută în căsătorie de Dan Giuvelnic

Înainte de căsătorie, Dan Giuvelnic a pregătit cu atenție momentul cererii în căsătorie. Acesta a povestit că a petrecut mai multe săptămâni căutând inelul potrivit și că și-a dorit ca momentul să fie unul memorabil.

„Am început să caut inelul. Știam cam ce-i place, dar nu găseam. Am căutat vreo două luni, mergeam pe la toate magazinele astea de specialitate. Într-un final am fost împreună la Pitești, acolo l-am găsit. Am luat inelul, după care m-am gândit cum să fac. Am căutat o cameră de hotel, șampanie, flori’,” a declarat Dan Giuvelnic la „Furnicuțele”.

Paula Chirilă a mărturisit că nu a bănuit nimic și că a descoperit surpriza abia după ce a observat mesajul ascuns în buchetul de flori.

„Când intru în cameră, văd totul aranjat. Văd șampanie, m-am gândit că sărbătorim ceva. Văd o scrisoare…scrie mult și frumos. La final, scria ceva cu „Vezi că florile o să-ți transmită un mesaj”. Am început să mă uit și n-am văzut nimic. Când să pun buchetul înapoi în vază, a strălucit acesta (n.r. inelul)’”, a povestit actrița.

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