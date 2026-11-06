Cât au costat pantofii purtați de Cristina Bâtlan la cununia civilă. Ce a ales să poarte în ziua nunții

Cât au costat pantofii purtați de Cristina Bâtlan la cununia civilă. Ce a ales să poarte în ziua nunții
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Cristina Bâtlan a atras toate privirile în ziua în care a spus „da” în fața ofițerului de Stare Civilă. Pentru un moment atât de important, femeia de afaceri a pregătit o apariție atent construită, în care fiecare detaliu a fost ales cu grijă. Mireasa a renunțat la rochia tradițională, dintr-o singură piesă, și a optat pentru o combinație formată din corset și fustă, la care a asortat pantofi eleganți din colecția propriului brand, Musette.

Alegerea vestimentară a fost una modernă, cu influențe romantice și accente sofisticate. Ținuta a fost realizată din două piese semnate Divine Atelier, iar încălțămintea a completat armonios întreaga apariție. Mai mult, pantofii fac parte dintr-o colecție specială Musette, creată în colaborare cu Geta Ungurean.

Cum arată rochia de mireasă aleasă de Cristina Bâtlan

Pentru cununia civilă, Cristina Bâtlan a ales două creații din colecția Bridal 2027, semnată Divine Atelier. Este vorba despre corsetul Chloe și fusta FLORA, un duo vestimentar care îmbină croiala structurată cu delicatețea materialelor prețioase.

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Corsetul Chloe este piesa care oferă personalitate întregii ținute. Acesta se remarcă prin cusăturile atent lucrate, decolteul care lasă umerii la vedere și construcția ce pune în evidență talia. Volumul din partea inferioară a corsetului creează o siluetă bine definită și oferă ținutei un aer elegant, fără să fie nevoie de accesorii extravagante.

În partea de jos, mireasa a purtat fusta midi FLORA, o creație realizată din dantelă franțuzească. Materialul delicat este pus în valoare de aplicațiile florale decorate cu mărgele, care adaugă un plus de rafinament și transformă piesa într-un element central al apariției.

Cele două articole vestimentare fac parte din colecția Bridal 2027 și formează o alternativă contemporană la clasica rochie albă de mireasă. Prin asocierea corsetului cu fusta din dantelă, ținuta păstrează eleganța specifică unui eveniment special, dar propune o abordare diferită, în care cele două piese pot fi privite și ca articole vestimentare individuale.

Foto: social media

Prețul pantofilor purtați de Cristina Bâtlan la cununia civilă

Un alt detaliu care a completat apariția Cristinei Bâtlan a fost încălțămintea. Femeia de afaceri a ales o pereche de pantofi din colecția Musette, brandul pe care îl deține, modelul fiind inclus în linia Bridal, dezvoltată împreună cu Geta Ungurean.

Pantofii au un preț de 999 de lei și sunt realizați din piele lăcuită. Designul este unul clasic, de tip stiletto, cu vârf ascuțit și toc înalt, însă detaliul care îi scoate din anonimat este reprezentat de banda subțire de cristale sau strasuri amplasată în partea superioară a tocului.

Elementul decorativ oferă încălțămintei un aspect prețios, fără să încarce designul. Astfel, modelul păstrează liniile elegante ale pantofilor stiletto, dar integrează și un detaliu strălucitor, potrivit unei ținute de mireasă.

Alegerea este cu atât mai interesantă cu cât Cristina Bâtlan a purtat chiar un model din propria colecție, demonstrând că a mizat pe creațiile brandului său și pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața personală.

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