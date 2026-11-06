Laura Bretan, carieră de succes în America. Ce face acum finalista de la Românii au Talent

Laura Bretan a impresionat publicul în urmă cu zece ani, atunci când a participat la „Românii au Talent”. Aceasta a câștigat premiul cel mare, iar acum se bucură de o carieră de succes în America. Soprana a fost prezentă la gala din Florida (Mar-a-Lago), unde a cântat imnul României.

Miercuri, 4 noiembrie, a avut loc Romanian Heritage & Excellence Awards Gala, o seară dedicată comunității românești din Statele Unite. Laura Bretan nu a lipsit de la un asemenea eveniment important, astfel că a împărtășit totul cu urmăritorii săi din mediul online. Soprana a cântat atât imnul țării noastre, cât și imnul Statelor Unite ale Americii. Unul dintre cei care au apreciat momentul cunoscutei finalistei show-ului de talente este chiar omul de afaceri Avram Gal. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Laura Bretan, carieră de succes în America

Evenimentul a fost organizat de Romanian Republicans GOP Club, iar prima ediție a celebrat patrimoniul și excelența românească. Laura Bretan a făcut senzație la gală, ba chiar a fost printre laureații celor zece distincții anunțate de organizatori. De asemenea, au mai fost prezente și alte nume importante pe listă, precum Eugen Tomac și Ana Maria Geană, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, dar și consulii generali ai României Lucian-Ilie Stănică, Lucia Sava și Elena Gabriela Eremia.

Au mai fost menționați și Anton Lungu, consulul general al Republicii Moldova la Chicago, pe Elena Lungu și fostul ambasador american Adrian Zuckerman. Unul dintre invitații speciali a fost omul de afaceri Avram Gal, care a fost impresionat de prestația româncei. Pentru el a fost o mare onoare participarea la un astfel de eveniment.

„Am trăit un moment cu adevărat emoționant: am ascultat-o pe Laura Bretan, una dintre cele mai valoroase voci românești, interpretând imnurile României și Statelor Unite ale Americii. În acele clipe, m-am simțit profund mândru că sunt român. O seară a prieteniei, a respectului și a legăturilor care ne apropie, dincolo de granițe”, a scris Avram Gal după eveniment.

Ce face acum finalista „Românii au Talent”

Celebra soprană își împarte în prezent viața între cariera muzicală și studii. În acest an a absolvit facultatea în Statele Unite, iar imediat după s-a concentrat pe muzică în Nashville și Tennessee.

Totodată, în data de 4 iulie, a lansat o piesă dedicată Americii, compusă în colaborare cu compozitori americani. Cu toate acestea, nu uită de casă și revine de fiecare dată când are ocazia.

VEZI ȘI: Cum a ajuns Cătălin Măruță în platoul „Românii au talent”, după ce a semnat cu Antena 1

Ce îi leagă pe Smiley și Pavel Bartoș de 17 ani. Dezvăluiri despre prietenia care a rezistat în timp