Ce s-a ales de Laura Bretan, la 7 ani după ce a câștigat Românii au talent. Abia s-a întors în țară

Laura Bretan a fost născută și crescută în America, dar are origini la Satu Mare, loc din care era bunicul său. Tânăra care vorbește bine româna a participat atât la Românii au talent, cât și la versiunea americană a concursului. A reușit să impresioneze publicul din țara noastră și a câștigat nu mai puțin de 120.000 de euro, în anul 2016. O țară întreagă a văzut-o la PRO TV.

Momentul Laurei, o fetiță de 14 ani atunci, de 21 de ani acum, a impresionat publicul de pe micile ecrane până la lacrimi. Acompaniată de orchestră, fata a interpretat aria Vissi d’arte din Opera Tosca de Puccini. Nu a fost loc de îndoială și degrabă i s-a înmânat cecul, în marea finală, moment în care și-a îndeplinit un vis. De atunci, a continuat să cânte atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii.

Laura Bretan a venit în România. Cu ce se ocupă fosta concurentă de la PRO TV

În weekend, Laura Bretan a ajuns în Cetatea Oradea, la un eveniment organizat de comunitatea penticostală. Cu acest prilej, tânăra care a câștigat Românii au talent în anul 2016 a acordat și un interviu. Cu mari emoții, a spus ce surprize a pregătit și, mai ales, cât de dor i-a fost de cea de-a doua țară de suflet, România:

„Mi-a fost dor, foarte mult, de România. Mă bucur să fiu înapoi. Sunt numai de o săptămână aici, împreună cu sora mea, cu mama. Am să cânt un duet cu sora mea, un solo, o să cânt o piesă pe care a scris-o fratele Dan. Am puține emoții, ca de fiecare dată când mă urc pe scenă, dar mă bucur să fiu aici și abia aștept să începem. O să fie un program excepțional. Mă bucur de fiecare dată când pot să cânt alături de tinerii de la biserică și prietenii mei dragi”, a spus artista pentru Vocea Creștinilor.

Motivul incredibil pentru care a venit la Românii au talent

Artista de muzică bisericească nu a venit la emisiunea de la PRO TV pentru bani, așa cum au spus gurile rele. Timp de luni bune, nici măcar nu a încasat premiul. Ceea ce și-a dorit, de fapt, a fost să-i îndeplinească o dorință a bunicului ei. La înmormântarea lui a venit în țară și atunci a auzit de preselecții. A venit știind cât iubea el să o vadă pe scenă.

„Am făcut-o pentru a-i îndeplini dorinţa bunicului meu. A murit în luna ianuarie şi am făcut-o în memoria lui. Am fost în România pentru a participa la înmormântare şi am auzit că sunt audiţiile Românii au talent. Am fost la audiţii pentru că ştiam cât de mult i-ar fi plăcut să mă vadă pe acea scenă. Am făcut-o în memoria lui şi i-am dedicat lui acel moment.

Era cel mai mare fan al meu, m-a sprijinit mereu şi m-a sfătuit să fiu perseverentă şi să nu renunţ niciodată. Dar cine ştia că mă voi califica, de asemenea, şi la Americanii au talent? A fost mereu un vis să cânt pe scena de la Americanii au talent, SUA este ţara şi casa mea şi m-am născut aici. Și, din moment ce există mai multe versiuni ale show-ului «Got Talent», nu sunt singurul concurent care a mers la audiţii în mai multe ţări”, spunea Laura Bretan, în urmă cu câțiva ani.

