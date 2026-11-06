Au pierdut Asia Express, dar au rămas „cel mai unit cuplu”! Ioana State și Mane Voicu dau cărțile pe față după doi ani de la finală

Mane Voicu dezvăluie cel mai mare defect al lui și își aduce aminte de prima impresie pe care i-a lăsat-o Ioana State atunci când a văzut-o la iUmor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cunoscutul comediant recunoaște că se certau mereu la Asia Express, dar numai în momentele bune pentru în cele rele erau uniți. Mane Voicu ne povestește despre cel mai prost moment din cariera lui de până acum, când „a picat cerul pe mine”. Ioana recunoaște că ea și Mane sunt ca frații, dar complet diferiți, fiecare exprimând-se în alt fel. El calm, ea vulcanică, dar experiența Asia Express le-a testat amândurora, la cote maxime, răbdarea. Acolo au învățat să facă compromisuri și tot acolo au realizat că „ne vom baza toată viața unul pe altul”.

Ioana State a trecut prin niște transformări vizile în ultima perioadă. A reușit, cu ambiție, să slăbească 25 de kilograme apoi a avut curajul să se urce și pe masa medicului estetician pentru „brahioplastie, abdominoplastie, liposucție și lifting mamar”. Spre deosebire de multe persoane publice, Ioana State recunoaște că ei nu i-a păsat niciodată de ce spune ‘gura lumii’ și mărturisește că s-a videcat sufletește numai prin comedie.

CANCAN.RO: Care crezi că este cea mai mare calitate a ta?

Ioana State: Calitatea mea, pe care am descoperit-o de la an, la an este toleranța mea față de oameni. Deși, uneori, cu prietenii mei apropiați pare că îmi pierd răbdarea. Dar am un cerc restrâns unde mă pot manifesta când am momente în care mă blochez sau când clachez. Am mintea plină cu foarte multe lucruri și încerc să le fac pe toate și asta este epuizant. Cred că răbdarea și capacitatea de a-i înțelege pe ceilalți. Astea sunt calitățile mele. Și faptul că am ajuns la un echilibru, am înțeles să nu mai iau lucrurile personal în momentul în care raporturile între mine și alți oameni nu sunt așa cum mă așteptăm. Nu mai dau vina atât de des pe mine.

CANCAN.RO: Dar cel mai mare defect pe care-l ai?

Mane Voicu: Că mă pornesc foarte greu să fac lucruri. Nu pot să zic că sunt leneș pentru că, după ce mă pornesc, mi-e ușor să duc la capăt lucrurile pe care le am de făcut.

Cea mai grea lecție învățată: „Să nu mai iau lucrurile personal”

CANCAN.RO:Viața ți-a dat multe lecții, care a fost cea mai grea pe care a trebuit s-o înveți?

Ioana State: Cea mai grea lecție, pentru că mi-a luat mai mult timp s-o învăț, a fost să nu mai iau lucrurile personal. Să nu mă mai las afectată de comportamentul altor oameni. E important să faci distincția asta pentru că nu ai aceeași relație cu toată lumea.

CANCAN.RO:Îți aduci aminte cum ai cunoscut-o pe Ioana și care a fost primul gând? Dar al doilea?

Mane Voicu: Era îmbrăcată într-o rochie neagră, ca de nuntă. Eram în finala iUmor, m-am gândit că urmează să fie nașă în aceeași seară. După care m-a făcut să râd și mi-am zis că o să fie distracție la nunta aia la care părea că merge.

CANCAN.RO: Când te-a enervat cel mai tare Ioana?

Mane Voicu: Suntem complet diferiți. În Asia ne-am certat cel mai tare, culmea e că ne certăm în momentele în care ne mergea bine în competiție. Când ne mergea rău, eram uniți.

Ioana State este sinceră:„Suntem fix frații aia diferiți”

CANCAN.RO: Sincer acum, care din voi este vulcanicul și care este cel calm?

Ioana State: Suntem fix frații aia foarte diferiți. Eu sunt cea vulcanică și impulsivă și Mane este calm, înțeleptul grupului. Am și eu înțelepciune, doar că la mine se manifestă diferit, mă exprim diferit. Suntem diferiți, înfrățiți prin prietenia pe care a avem de atâția ani.

CANCAN.RO: Ce trebuie să se întâmple și ce nu că doi oameni să poată lucra, colabora perfect?

Mane Voicu: Cel mai important cred că este ca cei doi să-și dorească același rezultat. Tot în topul calităților este să nu-ți fie frică de perioadele grele. Degeaba ești dedicat atunci când totul merge bine, dacă la greu fugi.

CANCAN.RO: Care sunt primele 3 calități ale lui Mane când vine vorba despre prietenia care vă leagă?

Ioana State: Prima este răbdarea, apoi toleranța. Este dispus să îi înțeleagă pe toți cei din jurul lui. Și trei, este un om foarte bun la suflet. Ca și mine, că nici eu nu sunt vreo jigodie (râde, n.red.).

O prietenie reală:„La 20 de minute după ceartă ne cerem iertare”

CANCAN.RO: În toți acești ani de prietenie, v-ați certat vreodată? Și dacă da, cine cedează primul?

Mane Voicu: Da, normal că ne-am certat, nu e normal să nu te cerți deloc. Nu cedează nimeni în momentul certei, dar la 20 de minute după ne cerem iertare. Există tensiuni, dar dacă știi că celălalt om e curat la suflet, o iei de la capăt lăsând orice încordare.

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care l-ai învățat de la Mane, un lucru ce ți-a fost, permanent, de folos?

Ioana State: Nouă, trecând prin experiența Asia Express, mai ales că am stat în competiție până la final, ne-au fost testate toate limitele și am exersat unul cu celălat răbdarea. A fost un test foarte greu pe care l-am avut de trecut amândoi. Fiecare a trebuit să facă compromisuri, să-l accepte pe celălalt când era foarte greu de acceptat. Noi acolo ne-am sudat prietenia cel mai mult. Ne știam foarte bine, dar clar competiția ne-a făcut să ne descoperim și să știm că ne vom baza toată viața unul pe altul.

Ioana State a slăbit 25 de kilograme:„Am făcut brahioplastie, abdominoplastie, liposucție și lifting mamar”

CANCAN.RO: Arăți foarte bine. Cum ai reușit? De câte kilograme ai scăpat?

Ioana State:Am trecut prin mai multe procese de transformare de-a lungul anilor. Slăbit, îngrășat și tot așa. În ultimul an am reușit să slăbesc mai sănătos, lent, cu mai multă răbdare. Dar oscilațiile mari de kilograme din trecut îmi afectaseră deja pielea. Aveam un complex al brațelor. După ce am slăbit am făcut și o remodelare, am eliminat din excesul de piele, am făcut abdominoplastie, liposucție, brahioplastie și lifting în plan mamar. 25 de kilograme am slăbit de la Asia Express apoi am trecut pe la estetician să-mi așez și surplusul de piele și sunt mulțumită și mândră de mine că am avut curaj să fac asta.

Pentru slăbit îți trebuie ambiție, dar ca să te pui pe masa de operație îți trebuie și ambiție, curaj, dar și răbdare, pentru că există și un proces de recuperare.

CANCAN.RO: Ai vreun viciu alimentar la care nu poți să renunți?

Mane Voicu:Am. Slănina picurată, cârnatul înfipt într-un băț și fript sunt două lucruri pe care nu le-aș refuza nici dacă mă trezești din somn la 3 dimineața. Fastfood-ul de la sat, asta e slăbiciunea mea.

CANCAN.RO:Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

Mane Voicu: În acest moment cred că am cel mai bun moment din cariera mea, dar asta nu înseamnă că nu e loc de mai bine, sper că sunt în călătoria spre apogeu. Cel mai prost moment am simțit că a fost atunci când am prestat slab în finala iUmor, a picat cerul pe mine, mi-am dorit tare să fie totul bine și nu a fost. Dar chiar și acea experiență a ajutat la construirea carierei mele.

Ioana State recunoaște:„De la început nu mi-a păsat”

CANCAN.RO: Ai o meserie specială. De câte ori te-ai lovit de prejudecăți? Și când a încetat să-ți mai pese?

Ioana State: Nu m-am lovit de multe ori de prejudecăți pentru că, de la început, nu mi-a păsat. Mi-a păsat doar de ce am făcut pe scenă, am vrut ca oamenii să râdă, să fie mulțumiți, să-și dorească să mă revadă. Nu pot să spun că am avut piedici în comedie, am fost bine primită de colegii mei, niciunul nu s-a uitat la mine ca la cineva care n-are ce căuta pe scenă. Sunt fericită și am avut un parcurs numai cu amintiri frumoase. Dar am și muncit mult, am tratat cu respect această meserie, nu m-am dus la show-uri că la plimbare. Comedia m-a vindecat sufletește, prin apropierea de oameni, prin energia pe care mi-au transmis-o și pe care le-am transmis-o și eu.

CANCAN.RO: De câte ori, în viață, a trebuit să parezi nefericirea pe care o trăiai? Și cât de greu este, pentru un bărbat, să facă acest lucru?

Mane Voicu: În fiecare zi trebuie să acoperi lucrurile rele, mereu există ceva care să te nemulțumească. E important să realizezi că nefericirea face parte din viață și nu trebuie să fii supărat că există. Mai repede ți-ar face bine să te “împrieteneșți” cu ea, nu în sensul în care să-ți dorești să fie acolo, ci pur și simplu să nu te deranjeze.

CANCAN.RO: Ai trecut prin bune și prin foarte rele. Acum, privind în urmă și la viața ta actuală, care este singurul lucru care contează?

Ioana State: Tot ce am reușit am reușit prin propriile forțe, muncă, norocul pe care l-am avut la oameni. Am fost norocoasă și Dumnezeu mi-a scos în cale oameni care m-au ajutat să rămân focusată, să-mi doresc să muncesc mai mult. Sunt sănătoasă, am familia întreagă și cred că asta e cel mai important lucru.

CANCAN.RO: La final va rog să-mi spuneți, fiecare, ce proiecte aveți în această perioadă.

Ioana State: Am o viață frumoasă și plină pentru că fac ceea ce-mi doresc și iubesc. O bună bucată din viața mea o reprezintă și bucățile de acte de caritate în care sunt implicată. Momentan, pe lângă multe cazuri individuale pe care le susțin sau îndrum, am început, alături de ONG-ul de care aparțin, construirea unui spital de Psihologie Psihiatrică în curtea Spitalului Obregia. Asta este ceva cu care mă mândresc foarte mult, cu faptul că fac parte din această poveste. Sper că peste mai puțin de 3 ani, când va fi gata, pentru că mai avem nevoie de foarte mulți bani să-l terminăm, va fi o marcă și a mea că am trăit pe acest pamânt și că am lăsat ceva în lume.

Mane Voicu: Momentan sunt într-o perioadă în care încerc să-mi reintru în ritm, am avut o vacanță cam lungă. Neatza și stand-up-ul îmi ocupă tot timpul și asta mă bucură.

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