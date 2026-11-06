Imagini rare cu mama Biancăi Ghiurcă! Maria a intervenit în “amantlâcul” Marco-Gabriella

Imagini rare cu mama Biancăi Ghiurcă! Maria a intervenit în “amantlâcul” Marco-Gabriella
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Bianca Ghiurcă a ajuns în atenția publicului după participarea la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, însă interesul telespectatorilor nu se îndreaptă doar asupra poveștii sale de iubire cu Prințul Marco. Odată cu aparițiile sale televizate, fanii au devenit curioși să afle mai multe și despre familia concurentei, în special despre persoanele care i-au fost alături înainte de a deveni cunoscută. Printre acestea se numără și mama sa, Maria Ghiurcă, o femeie care preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Deși Bianca este destul de activă și a atras numeroase reacții prin comportamentul său de la Insula Iubirii, detaliile despre familia ei au fost dezvăluite în foarte puține ocazii. Concurenta nu obișnuiește să își expună în mod constant apropiații pe rețelele de socializare, motiv pentru care aparițiile alături de mama sa sunt destul de rare. Cu toate acestea, câteva fotografii publicate în mediul online oferă o imagine asupra legăturii dintre cele două.

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10 poze

Cum arată Maria Ghiurcă, mama Biancăi de la Insula Iubirii

Maria Ghiurcă este una dintre persoanele importante din viața concurentei, chiar dacă nu a ales să fie prezentă în spațiul public. Femeia nu are apariții televizate și nici nu obișnuiește să vorbească despre viața personală în fața publicului. În schimb, câteva imagini publicate pe contul său  au ajuns în atenția celor care urmăresc parcursul Biancăi la Insula Iubirii.

În fotografiile respective, Maria apare în compania fiicei sale, iar imaginile surprind momente din viața lor de familie. Relația apropiată dintre cele două poate fi observată și prin faptul că mama concurentei a fost prezentă în evenimente importante pentru Bianca, inclusiv în ziua în care aceasta și-a unit destinul cu Prințul Marco.

Familia Biancăi/foto: Instagram

Nunta celor doi a reprezentat unul dintre momentele în care familia Biancăi a putut fi văzută în câteva imagini. Maria a participat la eveniment și a fost alături de fiica sa într-o zi specială, înainte ca povestea lor de cuplu să ajungă în fața întregii țări, odată cu participarea la reality-show-ul de la Antena 1.

În timp ce în mediul online au apărut imagini care dezvăluie o altă latură a vieții sale, Bianca Ghiurcă traversează o perioadă extrem de dificilă în cadrul emisiunii Insula Iubirii. Concurenta a venit în Thailanda alături de Prințul Marco, cu speranța că relația lor va rezista testului, însă apropierea dintre partenerul său și ispita Gabriella a schimbat complet situația.

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