Prințul Marco și Bianca s-au dus la Insula Iubirii divorțați? Detaliul controversat observat de fanii emisiunii

Prințul Marco și Bianca s-au dus la Insula Iubirii divorțați? Detaliul controversat observat de fanii emisiunii
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Prințul Marco/ sursa foto: colaj CANCAN
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Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează unul dintre cele mai controversate cupluri din sezonul X, Insula Iubirii. Concurentul s-a apropiat destul de mult de ispita Gabriella, în timp ce partenera lui doar privea cu greu imaginile. Pe lângă apropierea lui Marco de ispită, un alt detaliu controversat a stârnit suspiciuni. 

Deși testul este aproape de final, abia acum ies noi detalii la suprafață cu privire la cuplul Marco-Bianca. Fanii au observat că cei doi au nume diferite: Prințul Marco Dăscăliuc și Ghiurcă Bianca Marina. Diferența de nume de familie a trezit suspiciuni, astfel că acum urmăritorii emisiunii se întreabă dacă concurenții au venit deja divorțați la insulă. Însă adevărul este complet altul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prințul Marco și Bianca s-au dus la Insula Iubirii divorțați?

Parcursul lui Marco și al Biancăi la insulă este unul incredibil. Cei doi sunt împreună de zece ani și sunt căsătoriți de trei. Ei au mers în Thailanda pentru a-și testa relația, mai ales că șatena este extrem de geloasă. Acest detaliu l-a făcut pe concurent să se îndepărteze, însă pare că la Insula Iubirii și-a recăpătat libertatea. Prințul s-a apropiat încă din prima seară de Gabriella Barbu, iar discuțiile sincere, atingerile tandre și tensiunea intimă există.

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Deși atât el, cât și Bianca au vorbit deschis despre relația lor, un detaliu a atras atenția fanilor, care și-au pus semne de întrebare. Urmăritorii emisiunii au sesizat diferența de nume și nu s-au putut gândi decât la faptul că au mers la emisiune deja divorțați. Numai că realitatea este alta. „Principesa” nu și-a dorit să renunțe la numele de fată, Ghiurcă, așadar după căsătorie nu a luat numele de familie al lui Marco.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă/ sursă foto: Antena 1

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă/ sursă foto: Antena 1

Gabriella Barbu este încă îndrăgostită de Prințul Marco

Gabriella și Marco au avut o legătură foarte specială la insulă și, deși, el s-a întors la soția lui, Bianca, ispita pare că încă nu l-a uitat. Bruneta a dezvăluit recent că ce a trăit pe insulă alături de el nu a fost un simplu joc, ci a fost intens.

Mai mult decât atât, a precizat că nu a mai simțit de mult asta pentru un bărbat, precizând că în ciuda timpului scurt pe care l-au avut de petrecut împreună, s-a îndrăgostit de sufletul lui.

„Felul în care mă îndrăgostesc, adică eu am fost ispită, nu aveam nicio relație. Eram singură, nu am avut iubit de aproape un an și sunt o persoană care nu mă gândesc la cât timp te cunosc, pentru mine iubirea nu are un timp. Eu, ce am trăit până acum cu Marco, pentru mine a fost și foarte intens și ceva care nu am trăit niciodată și aveam nevoia să îi spun tot ce mă gândesc. Cred că este ceva frumos să poți să te îndrăgostești de cineva, de sufletul lui”, a spus Gabriella la Antena Stars.

VEZI ȘI: Prințul Marco și Gabriella au continuat relația și după Insula iubirii? Cum s-a dat de gol ispita, chiar la Antena 1

Ce a făcut-o pe Gabriella Barbu să se îndrăgostească de Prințul Marco! Dezvăluiri neașteptate despre ispita de la Insula Iubirii

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