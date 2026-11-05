Răzvan Botezatu își desființează foștii șefi de la Antena Stars: „Urlau, mă jigneau, mă făceau prost”

Răzvan Botezatu a scos la iveală calvarul pe care l-a trăit în perioada în care lucra în televiziune. Deși era celebru și apărea zilnic pe micile ecrane, fostul prezentator nu avea bani nici măcar pentru o pâine. Mai mult, el a povestit, pentru CANCAN.RO, că șefii de la Antenă îl umileau în fiecare zi și îl făceau să treacă prin momente greu de imaginat. Nici acum nu poate privi în urmă fără să se gândească cu groază la tot ce a fost nevoit să îndure.

Fostul prezentator a mărturisit că avea un salariu de-a dreptul mizerabil în televiziune și că ajunsese să-i ceară bani mamei sale ca să se descurce. Sătul de lumea mondenă și de bătaia de joc din televiziune, Răzvan a lăsat reflectoarele și a plecat în Germania, unde a ajuns să pună mâna pe mătură și să muncească cu ziua.

„Lumea crede că, dacă ești la televizor, ai și bani. Eu apăream pe sticlă, iar mama îmi trimitea bani ca să mă pot întreține. Aveam un salariu foarte mic, credite, carduri de cumpărături, leasing la mașină și o chirie foarte mare în București. Cinci ani am simțit că financiar bat pasul pe loc. În plus, nu aveam voie să fac reclame sau să mă expun prea mult online. Mi se spunea că, dacă mă vede lumea pe internet, nu se mai uită la emisiune.

După ce am plecat, a existat și o perioadă grea. Mai aveam un contract care nu se încheiase și mă ținea pe loc profesional. Am mers la mama, în Germania, am livrat colete pentru Amazon și mergeam cu ea la curățenie ca să câștigăm bani în plus. Am luat-o de la capăt. Apoi am intrat în antreprenoriat, mi-am construit afacerile, am crescut și am putut să-mi ajut familia. Am mai fost chemat să prezint emisiuni, dar nu mi-am mai dorit”, a declarat Răzvan Botezatu pentru CANCAN.RO.

Șefii își băteau joc de el

Fostul prezentator de la Antena Stars a povestit că șefii îl umileau și îl jigneau zi de zi, până când a ajuns cu psihicul la pământ. Chiar și așa, era obligat să continue emisiunea cu zâmbetul pe buze, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Unul dintre cele mai grele lucruri a fost felul în care mă trata o șefă. Urla, mă jignea, mă făcea prost și folosea faptul că sunt gay ca pe o insultă. Se întâmpla inclusiv în timp ce eu eram în direct și trebuia să-mi prezint emisiunea.

Publicul vedea ce se întâmpla pe ecran, dar eu trebuia să duc și ce se întâmpla în spate. La toate astea se adăugau problemele financiare și restricțiile care mă împiedicau să câștig din alte proiecte. Era foarte greu să fii prezent zilnic la televizor și totuși să nu te poți întreține”, a spus el.

Oamenii l-au blestemat

Răzvan Botezatu a spus că a primit mai mult respect din partea telespectatorilor decât din partea oamenilor din televiziune. Ba chiar au existat și persoane care l-au blestemat, însă a încercat să nu pună la suflet și să își vadă de viață.

„Eu nu am simțit că publicul, în general, m-a judecat. Din contră, oamenii m-au susținut foarte mult. Mă urmăresc de atâția ani, m-au văzut muncind, încercând să construiesc ceva și să-mi ajut familia. Cred că au simțit că sunt sincer cu ei. Nu mi-am construit imaginea pe scandaluri și nici nu mi-am transformat relația sau orientarea sexuală în conținut pentru audiență. Mi-am văzut de lucrurile mele. Sigur că mai există comentarii răutăcioase. Când cineva te blestemă sau îți dorește răul, deși nu i-ai făcut nimic, te deranjează. Sunt răutăți gratuite. Dar nu mă mai rănesc ca înainte și nu-mi mai conduc viața. Am trecut prin multe, cât să scriu o carte, ceea ce am și făcut”, a mărturisit vedeta.

VEZI ȘI: Răzvan Botezatu, primele declarații despre iubitul lui. Familia bărbatului nu știe de relația cu fostul prezentator de la Antena Stars

Trauma care l-a marcat pe Răzvan Botezatu: ”Era un om violent. Parcă era un blestem!”