Doliu la Hollywood! Kimmarie Johnson, actrița din Beverly Hills 90210, a murit la 50 de ani

Cunoscută pentru rolul din Beverly Hills, actrița Kimmarie Johnson s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani. Anunțul tragic a fost făcut chiar de nepoata sa, care a mărturisit că vedeta s-a confruntat cu probleme cardiace.

Kimmarie Johnson a murit miercuri după-amiază, în urma unor probleme medicale la inimă. Actrița era celebră pentru rolurile din serialul Beverly Hills, 90210 și filmul Dude, Where’s My Car? (Băi, unde mi-ai șutit mașina?). Vestea dispariției sale a fost transmisă chiar de nepoata sa.

Kimmarie Johnson a murit

Vedeta s-a stins din viață în urma unor probleme cardiace, conform TMZ. Nepoata actriței, Rhonda Scott, a susținut că aceasta a trecut printr-un episod medical pe 27 septembrie, în momentul în care se afla la casa din Los Angeles.

Vedeta a fost transportată la spital, unde medicii au diagnosticat-o cu anevrism cardiac. Nepoata actriței a precizat că Kimmarie Johnson s-a stins din viață miercuri după-amiază, la vârsta de 50 de ani.

Aceasta a debutat în lumea actoriei în 1998, atunci când a interpretat-o pe Jane într-un episod din serialul Beverly Hills, 90210. Vedeta a mai jucat și în serialul TV V.I.P., unde a intrat în rolul Pamelei Anderson.

În anul 2000, Kimmarie Johnson a jucat în comedia „Dude, Where’`s My Car?”, alături Ashton Kutcher și Jennifer Garner. Ea a mai jucat și în alte producții, precum Break A Leg, Gang Warz, Spanish Fly și Shadow Fury.

În urmă cu ceva timp, Kimarie Johnson vorbea despre începuturile ei în actorie, susținând că nu i-a fost deloc ușor și că a luat hotărârea de a se muta în Los Angeles fără să cunoască pe nimeni. În 1993, vedeta a câștigat Miss Pennsylvania USA și a ajuns în finala Miss USA.

Actrița a crescut-o pe cea care a transmis vestea dispariției

Kimmarie Johnson a fost mamă surogat pentru fiica fratelui său mai mare. Rhonda Scott a fost cea care a anunțat tragicul eveniment. În același timp, actrița a avut un fiu împreună cu Ahamefula Elenwata Nwede.

În 2003, fratele actriței s-a stins din viață, cu șapte zile înainte ca fiul acesteia să vină pe lume. În 2004, Kimmarie Johnson și-a pierdut mama, care suferea de cancer.

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