Ei sunt angajații ANM care au făcut cumpărături de lux pe banii Administrației. Ana Maria Tornea, shopping de 2,2 milioane de lei

Cinci angajați din structurile de conducere și din compartimentele administrative ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) ar fi beneficiat de carduri de cheltuieli alimentate din fondurile instituției, potrivit unui raport întocmit de Corpul de Control al Ministerului Mediului. Cea mai mare sumă cheltuită îi este atribuită economistei Ana-Maria Tornea, ale cărei tranzacții ar fi însumat aproximativ 2,2 milioane de lei într-un interval de trei ani și șapte luni.

Potrivit informațiilor prezentate de NewsCenter.ro, documentele verificate de inspectori ar include deconturi pentru achiziții precum parfumuri, articole vestimentare de lux, echipamente pentru schi, telefoane mobile și tablete.

Raportul ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizate fondurile publice ale instituției și la natura cheltuielilor efectuate prin intermediul cardurilor puse la dispoziția celor cinci angajați.

Angajații au cheltuit sume importante de bani pe haine și parfumuri

Ana-Maria Tornea, angajata Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) căreia raportul Corpului de Control îi atribuie cele mai mari cheltuieli realizate prin intermediul cardurilor instituției, avea și responsabilități în cadrul procedurilor de achiziții publice. Potrivit documentelor analizate de inspectori, pe numele său figurează cele mai consistente achiziții de articole vestimentare pentru schi și parfumuri dintre exemplele prezentate în raport.

Un alt caz semnalat de inspectori datează din februarie 2025 și vizează o cheltuială de 3.750 de lei pentru cursuri de master destinate Florentinei-Gabriela Aionesei, fostă șefă a serviciului care coordona activitățile de achiziții și investiții din cadrul instituției. Potrivit raportului, plata ar fi fost efectuată fără existența unui referat de necesitate aprobat, conform NewsCenter.ro.

Raportul îi mai menționează pe Alexandru-Gabriel Mircea, identificat în documente drept șef al Serviciului Administrativ-Tehnic, și pe Radu-Ionuț Ene, care ocupa funcția de referent II în structura administrativă. În cazul acestuia din urmă, sunt consemnate operațiuni în valoare totală de 108.815,06 lei.

Totuși, simpla menționare a lui Radu-Ionuț Ene printre titularii cardurilor nu înseamnă că toate achizițiile prezentate în raport, inclusiv cele de haine și parfumuri, îi pot fi atribuite. Documentele fac distincție între tranzacțiile fiecărui beneficiar.

În ceea ce privește conducerea instituției, Elena Mateescu ocupă funcția de director general al Administrației Naționale de Meteorologie din 2016, având o vechime în cadrul instituției care datează din 1990.

Achizițiile semnalate de Diana Buzoianu

Cheltuielile realizate de angajați ai Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru achiziționarea unor articole vestimentare, parfumuri și alte produse considerate de lux au fost aduse în atenția publică de Diana Buzoianu, fostul ministru al Mediului, în urma unui control desfășurat la nivelul instituției.

Pe 10 octombrie, aceasta a prezentat o serie de cheltuieli efectuate cu ajutorul cardurilor instituționale ale ANM, subliniind că numeroase produse cumpărate nu au nicio legătură cu activitatea specifică a administrației meteorologice.

Printre achizițiile identificate în urma verificărilor se numără articole de lenjerie intimă de lux, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte decorată cu franjuri, articole vestimentare de la branduri exclusiviste și ghivece ornamentale al căror preț ar fi ajuns la câteva mii de lei bucata.

În declarația sa, fosta ministră a evidențiat natura neobișnuită a produselor achiziționate din fondurile publice:

„Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni”, a declarat Diana Buzoianu.

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