Ce mutare surprinzătoare a făcut Adi Mutu după ce s-a aflat că e în „cărți” pentru Survivor 2027: „Alta pe cal”

Adrian Mutu se pregătește pentru o perioadă plină de provocări. În timp ce numele său este tot mai des vehiculat pentru viitorul sezon Survivor, fostul internațional a făcut și o mutare neașteptată care i-a luat prin surprindere pe mulți dintre fanii săi.

Adi Mutu, în cărți pentru Survivor 2027

Potrivit informațiilor apărute recent, producătorii de la Antena 1 îl doresc pe Mutu în Survivor 2027, după ce ediția din acest an a fost câștigată de Gabriel Tamaș. Mai mult, surse apropiate fostului atacant susțin că discuțiile ar fi ajuns într-un punct foarte avansat.

„În mare s-au înțeles cu Adi!”, au declarat persoane din anturajul acestuia.

Semn că lucrurile se îndreaptă către un deznodământ favorabil este și întâlnirea pe care Adrian Mutu a avut-o cu Vladimir Dembinski, producătorul formatului. Cei doi ar fi discutat ultimele detalii legate de colaborare și de condițiile contractuale, înainte ca participarea fostului fotbalist să fie oficializată. Dacă va ajunge în Republica Dominicană, „Briliantul” ar putea deveni unul dintre cele mai sonore nume recrutate de show în ultimii ani.

Adrian Mutu s-a relegitimat la Old Boys Otopeni

În timp ce negocierile pentru Survivor intrau în linie dreaptă, Mutu a surprins cu o altă decizie. La zece ani de la retragerea din fotbalul profesionist, fostul mare atacant s-a relegitimat la Old Boys Otopeni și este pregătit să revină pe teren alături de mai multe nume cunoscute din fotbalul românesc.

Invitat în podcastul lui Costin Ștucan, Adrian Mutu a explicat cum a ajuns să accepte propunerea.

„M-au sunat, m-au rugat, am acceptat!”, a spus fostul internațional, semn că nu a stat prea mult pe gânduri atunci când a primit oferta.

Fidel stilului său relaxat, „Briliantul” a făcut și o glumă atunci când a povestit despre momentul legitimării.

„M-am dus cu două poze, una cu prietenii și alta pe cal”, a spus acesta, stârnind zâmbete.

Astfel, în timp ce negociază una dintre cele mai interesante apariții TV din ultima perioadă, Adrian Mutu își pregătește și revenirea pe gazon. Rămâne de văzut dacă va accepta oficial provocarea Survivor 2027, însă un lucru este cert: fostul internațional știe deja cum să rămână în centrul atenției atât în sport, cât și în televiziune.

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