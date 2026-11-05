Reținută de DIICOT, Andreea Pirui suferă și pe plan sentimental Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” se află în proces cu soțul ei.

După ce a ajuns în atenția procurorilor DIICOT, Andreea Pirui se pare că are parte de schimbări majore și pe plan sentimental. CANCAN.RO a aflat că fosta concurentă de la „Puterea dragostei” se află în plin proces de divorț de soțul ei, care, la rândul lui, este în penitenciar. Vezi mai jos toate detaliile!

Veștile despre Andreea Pirui continuă să iasă la suprafață. După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit informații privind dosarul DIICOT în care este implicată fosta concurentă a emisiunii de la Kanal D, am aflat un nou detaliu despre viața șatenei. Mai exact, este vorba despre căsnicia acesteia, care pare să fi ajuns la final.

Andreea Pirui, în plin proces de divorț de soțul ei

Andreea Pirui, cunoscută publicului după participarea la emisiunea „Puterea Dragostei”, a fost arestată preventiv în lipsă într-un dosar care vizează traficul de substanțe interzise. Fosta concurentă, devenită influenceriță, este anchetată de procurorii DIICOT Cluj, care o suspectează că ar fi avut un rol în organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România.

Conform informațiilor furnizate de anchetatori, în perioada octombrie – noiembrie 2026, Andreea Pirui, împreună cu un alt bărbat, ar fi convins o persoană în vârstă de 36 de ani să se deplaseze în Olanda, cu scopul de a procura substanțe psihoactive.

Pentru realizarea acestei acțiuni, cei doi i-ar fi pus la dispoziție sumele necesare achiziționării substanțelor, ar fi suportat costurile transportului și ale deplasării și i-ar fi oferit indicații cu privire la modul în care trebuia efectuat transportul. Ulterior, substanțele ar fi urmat să fie distribuite pe raza județelor Cluj și Sălaj, potrivit procurorilor

Anchetatorii mai spun că Pirui ar fi fost încurajată de cumnatul său, care i-ar fi oferit sfaturi și sprijin moral. (VEZI AICI)

Pe lângă ancheta DIICOT, Andreea Pirui este și în plin proces de divorț cu soțul ei. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, nici bărbatul nu traversează o perioadă tocmai ușoară, acesta aflându-se în penitenciar. Conform datelor de pe portal.just.ro, următorul termen al dosarului de divorț este stabilit pentru 24 noiembrie 2026, când cei doi se vor întâlni prin intemdiul instanței.

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