Andreea Pirui a negat acuzațiile de conducere sub influența substanțelor interzise! Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” intenționează să de în judecată autoritățile

În urmă cu câteva zile, Andreea Pirui a fost oprită în trafic de către autorități și a fost testată cu aparatul Drugtest, reieșind că fost concurentă de la „Puterea Dragostei” consumase substanțe interzise. Acum, blondina este extrem de revoltată și intenționează să dea în judecată oamenii legii, spunând că ea nu a consumat niciodată nimic.

Mai exact, Andreea Pirui a fost depistată pozitiv la THC, însă aceasta susține că este vorba de o greșeală, ea neconsumând niciodată cannabis sau orice fel de altă substanță interzisă. În cadrul unei emisiuni, fost concurentă de la „Puterea Dragostei” a povestit cum s-a întâmplat totul. (CITEȘTE ȘI: UNA DINTRE FOSTELE CONCURENTE DE LA „PUTEREA DRAGOSTEI” A FOST PRINSĂ CONDUCÂND SUB INFLUENȚA SUBSTANȚELOR INTERZISE. CE PEDEAPSĂ RISCĂ ANDREEA PIRUI)

„S-a petrecut vineri, pe la ora 8:30- 9, mă îndreptam spre mama mea, care locuiește la țara. M-a oprit în trafic rutiera, mi-a spus că trebuie să-mi facă un test antidrog, dacă sunt de acord. I-am spus bineînțeles, am fost foarte cooperanta pentru ca știu ca n-am consumat nimic, nici alcool, niciun fel de substanțe.

Eram cu nepoțica mea, deci specific, are șapte ani. Imposibil să fac așa ceva. Am stat 10 minute, a venit la mașină și mi s-a spus că mi-a găsit o substanța în corp. Ce substanța? Am rămas socata. THC. Nici n-am știut ce înseamnă aia. Cannabis.

Si prima mea reacție a fost: voi glumiți? Am crezut că este o gluma proastă. Au zis ca nu, mi-a arătat testul, a ieșit pozitiv.”, a declarat Andreea Pirui, în cadrul unei emisiuni.

Andreea Pirui va da în judecată autoritățile

După tot acest eveniment, Andreea Pirui s-a arătat revoltată și este decisă să nu renunțe așa ușor. Aceasta spune că i-a fost pătată imaginea, a fost acuzată pe nedrept și pentru acest lucru va da în judecată autoritățile, încercând să își facă dreptate.

„M-am dat jos din mașină, erau doua fete, le-am zis: fetelor, eu în viața mea n-am fumat, puteți sa-mi întrebați toți apropiații, nu știu să fumez, nu pot să-mi dau seama, am fost în stare de soc. Cum să fie testul pozitiv dacă eu n-am fumat? N-am stat în prejma cuiva…

De trei zile sunt socata, am plâns, mi s-a distrus imaginea, nu pot sa cred așa ceva.

Îi dau în judecată, nu-i las. Mi s-a recoltat probă de sânge, de urină, dar până atunci eu stau fără permis, mi-a pătat numele. Eu nu am fumat în viața mea, eu nu știu cum arată, nu am văzut, nu stau în preajma oamenilor care fumează. E strigător la cer, nu am cum să fac așa ceva”, a mai spus Andreea Pirui.