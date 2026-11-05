Erika Isac, prima reacție după ce s-a separat de MGL: ”E mai bine să ne despărțim”

Erika Isac a făcut primele declarații despre despărțirea de M.G.L., după ce în ultima perioadă au apărut tot mai multe semne că povestea lor de dragoste a ajuns la final. Deși ambii au fost extrem de rezervați în declarații după separare și au evitat să ofere detalii despre motivele care au dus la ruptura dintre ei, artista a răspuns recent unei întrebări venite din partea unei urmăritoare. Răspunsul său a lăsat loc de interpretări, mai ales că nu a exclus complet posibilitatea unei împăcări în viitor.

Totul a pornit de la o postare publicată de Erika Isac pe rețelele de socializare, în care artista cânta despre despărțire. Printre comentariile primite, o internaută a vrut să afle dacă între ea și M.G.L. mai există sentimente și de ce cei doi nu încearcă să își mai acorde o șansă, în loc să ajungă doar o amintire unul pentru celălalt.

Artista a confirmat separarea și a avut o primă reacție în mediul online

Întrebarea de pe rețelele de socializare a atras atenția artistei, care nu a lăsat-o fără răspuns și a oferit câteva indicii despre situația actuală dintre ea și fostul partener.

„E mai bine pentru noi să ne despărțim. Vedem ce ne rezervă viitorul”, a fost răspunsul oferit de Erika Isac.

Declarația se numără printre puținele reacții directe ale artistei după separarea de M.G.L. și sugerează că decizia de a merge pe drumuri diferite a fost considerată cea mai potrivită pentru amândoi în acest moment. Totuși, ultima parte a mesajului arată că artista nu a închis definitiv ușa unei eventuale împăcări.

Erika Isac și M.G.L., discreți după despărțire

De când au apărut informațiile despre separare, atât Erika Isac, cât și M.G.L. au preferat să păstreze discreția și nu au oferit explicații detaliate despre motivele care au dus la despărțire. Cei doi au evitat să transforme viața personală într-un subiect de discuție publică și nu au făcut declarații ample despre ceea ce s-a întâmplat între ei.

Nici de această dată artista nu a intrat în detalii despre motivele rupturii sau despre eventualele neînțelegeri care au existat în cuplu. Răspunsul său a fost însă suficient pentru a stârni curiozitatea fanilor, mai ales că formularea „vedem ce ne rezervă viitorul” lasă loc unor întrebări despre ceea ce s-ar putea întâmpla între cei doi.

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