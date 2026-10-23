Ce a făcut Erika Isac după despărțirea de M.G.L.? Modul inedit prin care a confirmat finalul relației

Ce a făcut Erika Isac după despărțirea de M.G.L.? Modul inedit prin care a confirmat finalul relației
Galerie Foto 5
Erika și M.G.L. nu se mai urmăresc în mediul online / Sursa foto: Colaj Cancan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După o relație care a durat peste un an, Erika Isac și M.G.L. au decis să meargă pe drumuri separate. Cântăreața a vorbit despre ruptura dintre ei, oferind clarificări cu privire la statutul relației, iar acum rămâne întrebarea care îi preocupă pe admiratorii celor doi: ce a dus la separare?

Schimbările apărute pe conturile de socializare ale celor doi artiști au atras atenția internauților și au alimentat zvonurile privind o posibilă ruptură. Erika Isac și M.G.L. nu se mai urmăresc pe platformele online. Mai mult, imaginile care îi surprindeau împreună nu mai pot fi găsite pe paginile lor.

Toate aceste indicii au stârnit numeroase speculații în rândul admiratorilor. Internauții au încercat să afle dacă cei doi mai formează un cuplu.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Cum au ajuns cei doi artiști la despărțire

Relația dintre Erika Isac și M.G.L. a ajuns la final, după mai bine de un an în care cei doi au fost împreună. Primele speculații în acest sens au apărut după ce internauții au remarcat anumite modificări pe conturile lor de socializare. Recent, cântăreața a atras din nou atenția fanilor printr-o reacție în mediul online, de această dată în secțiunea de comentarii a unei postări de pe TikTok.

Speculațiile au luat amploare după ce o utilizatoare a observat un posibil indiciu legat de viața personală a artistei și a reacționat la unul dintre videoclipurile sale de pe TikTok.

„Alt apartament, deci este adevărat”, a comentat aceasta, sugerând că separarea dintre Erika Isac și M.G.L. s-ar fi produs deja.

Deși cântăreața nu a făcut nicio declarație explicită în legătură cu situația sentimentală, reacția sa nu a trecut neobservată. Artista a apreciat mesajul respectiv, iar gestul a alimentat și mai mult zvonurile privind încheierea relației.

Erika și M.G.L. și-au dat unfollow / Sursa foto: Social media

Erika și M.G.L. nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare

Posibila separare dintre Erika Isac și M.G.L. a intrat în atenția publicului după ce admiratorii lor au sesizat mai multe modificări în mediul online. Cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram. Imaginile și înregistrările video în care apăreau împreună au dispărut de pe paginile lor personale și aceste schimbări au alimentat întrebările legate de statutul relației lor.

Nici Erika Isac, nici M.G.L. nu au oferit până acum detalii clare despre ceea ce s-ar fi întâmplat între ei. Totuși, activitatea recentă a cântăreței pe TikTok a atras atenția, după ce aceasta a apreciat un comentariu în care o urmăritoare făcea referire la zvonurile privind separarea.

Relația celor doi a durat mai bine de un an, perioadă în care au stârnit interesul publicului și au fost adesea în atenția fanilor. În urma indiciilor apărute în mediul online, mulți așteaptă acum o poziție oficială din partea artiștilor.

CITEȘTE ȘI: Erika Isac și M.G.L. au făcut pace la piscină. După ce și-a mustrat iubitul în plină stradă, artista a revenit la sentimente mai bune

Erika Isac i-a dat „KO” lui M.G.L. doar din priviri! Artistul a ieșit de la sală direct într-o nouă rundă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Am aflat ce fac Remi Dobre și ispita Daniela în apă. Se plânge că Bianca Iotu l-a înșelat, dar nici el nu este „fără de păcat”
Am aflat ce fac Remi Dobre și ispita Daniela în apă. Se plânge că Bianca Iotu l-a înșelat, dar nici el nu este „fără de păcat”
De ce ar putea Prințul Marco să o înșele pe „Principesa” Bianca la Insula Iubirii, fără să se teamă de repercursiuni. Ce a aflat Gabriella Barbu
De ce ar putea Prințul Marco să o înșele pe „Principesa” Bianca la Insula Iubirii, fără să se teamă de repercursiuni. Ce a aflat Gabriella Barbu
Narcis Bujor, în lacrimi! Cadoul pe care l-a primit de la Bursucu’ i-a adus aminte de cea mai dureroasă perioadă din viața lui
Narcis Bujor, în lacrimi! Cadoul pe care l-a primit de la Bursucu’ i-a adus aminte de cea mai dureroasă perioadă din viața lui
Artista din România care a avut mari probleme de sănătate: „Medicii nu îmi dădeau șanse prea mari de supraviețuire”
Artista din România care a avut mari probleme de sănătate: „Medicii nu îmi dădeau șanse prea mari de supraviețuire”
Ce îi lipsește lui Denise Rifai, de fapt. Prezentatoarea TV a fost sinceră: „E un proces mai amplu”
Ce îi lipsește lui Denise Rifai, de fapt. Prezentatoarea TV a fost sinceră: „E un proces mai amplu”
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Mediafax
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...”
Gandul.ro
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...”
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Femeie amendată după ce a căzut într-o groapă din carosabil și a ajuns la spital. Sancțiunea a creat controverse în Italia: „Bătaie de joc”
Adevarul
Femeie amendată după ce a căzut într-o groapă din carosabil și a ajuns la spital. Sancțiunea a creat controverse în Italia: „Bătaie de joc”
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Scandal de corupție la Permise! Fostul șef din Neamț, cercetat pentru trafic de influență și mită
Mediafax
Scandal de corupție la Permise! Fostul șef din Neamț, cercetat pentru trafic de influență și mită
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cabral, surpriza serii la „Vocea României”! Cine l-a însoțit? „Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui”
Click.ro
Cabral, surpriza serii la „Vocea României”! Cine l-a însoțit? „Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui”
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Digi 24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
go4it.ro
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...”
Gandul.ro
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...”
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.