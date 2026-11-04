Cine o răsfață pe Mira? Artista a primit un buchet impresionant de flori și a stârnit zvonuri despre o nouă relație

Mira/ sursa foto: colaj CANCAN
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La începutul acestui an, Mira și Levi Elekes au decis să meargă pe drumuri separate. La câteva luni distanță, au apărut zvonurile cu privire la o nouă relație. Artista s-a afișat în mediul online, răsfățată, cu un buchet mare de flori, astfel că speculațiile au început numaidecât. 

Mira este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din țara noastră. Are 31 de ani și, deși pe plan profesional îi merge mai bine ca oricând, în dragoste a tot suferit. Artista s-a despărțit de Levi în luna ianuarie 2026, după mai mulți ani de relație. Chiar dacă nu a vorbit despre o nouă iubire, apar tot mai multe semne că iubește din nou. Vedeta radiază, iar ultima postare a sa a stârnit zvonurile despre un nou iubit. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine o răsfață pe Mira?

Cu un zâmbet larg pe față, un buchet uriaș de trandafiri și un sunet pe fundal care atrage imediat atenția. Așa s-a afișat Mira pe TikTok. Aceasta părea vizibil încântată, ba chiar îndrăgostită de florile pe care le-a primit. Deși până în acest moment nu a vorbit despre o nouă relație după despărțirea de Levi, semnele sunt tot mai clare că artista iubește din nou.

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Deocamdată nu a spus din partea cui sunt florile, dar judecând și după sunetul celebru al Claudiei Ion de la Insula Iubirii în care manifestează doar astfel de ipostaze, nu par a fi de la un simplu admirator.

Mira/ sursa foto: social media

Mira/ sursa foto: social media

Mira a ajuns la terapeut

În urmă cu câteva luni, Mira a dezvăluit că a ajuns la terapeut. Aceasta s-a confruntat cu o situație neașteptată: muzica nu îi mai aducea aceeași bucurie. Tocmai din acest motiv, dar și pentru că și-a dorit să își acorde mai multă atenție, a decis că are nevoie de ajutor specializat.

„Am stat și m-am gândit foarte mult. Îmi iubesc meseria, fac ceea ce am visat mereu, dar în ultima vreme nu mai simțeam aceeași bucurie. Motivul este simplu: eram obosită și nu mai duceam. Trebuie să faci lucruri pentru omul din tine, pentru sufletul tău, ca să te poți reîncărca și apoi să poți da și muncă. Când te ignori pe tine, nu mai poți să duci, pentru că ești gol pe interior. Tu dai, dar trebuie să îți dai și ție”, a spus Mira la acea vreme.

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